فلة أشهر مطربات الجزائر تعتزل الغناء

بيروت‭- ‬الزمان‭ : ‬فاجأت‭ ‬الفنانة‭ ‬الجزائرية‭ ‬فلة‭ ‬جمهورها،‭ ‬واعلنت‭ ‬اعتزالها‭ ‬الفن‭ ‬والغناء،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬قد‭ ‬وعدت‭ ‬محبيها‭ ‬بألبوم‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تطرحه‭ ‬قريباً،‭ ‬وصفته‭ ‬بالرائع،‭ ‬واعتبرته‭ ‬خير‭ ‬ختام‭ ‬لحياتها‭ ‬الغنائية‭.‬

و‭ ‬قالت‭ ‬فلة‭ ‬إنها‭ ‬تعبت‭ ‬كثيراً،‭ ‬وتقدمت‭ ‬في‭ ‬عمرها،‭ ‬وكشفت‭ ‬عن‭ ‬خضوعها‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬العمود‭ ‬الفقري،‭ ‬حيث‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬نوبة‭ ‬بكاء‭ ‬مؤثرة‭ ‬خلال‭ ‬استضافتها‭ ‬عبر‭ ‬شاشة‭ ‬‮«‬النهار‮»‬‭ ‬الجزائرية،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تأخذ‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬الحقل‭ ‬الفني‭. ‬قرار‭ ‬فلة‭ ‬باعتزال‭ ‬الفن‭ ‬نهائي‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬شددت،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬نيتها‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬والاعمال‭.‬

فلة‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬باريس‭ ‬عام‭ ‬1961،‭ ‬ورثت‭ ‬حب‭ ‬الغناء‭ ‬عن‭ ‬والدها‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يؤدي‭ ‬الأغنية‭ ‬الصحراوية‭ ‬الجزائرية،‭ ‬بدأت‭ ‬حياتها‭ ‬الفنية‭ ‬بالعمل‭ ‬كمغنية‭ ‬في‭ ‬الإذاعات‭ ‬البريطانية،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬الأول‭ ‬ووالد‭ ‬ابنتها‭ ‬سعيدة،‭ ‬ثم‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬الجزائر‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬زوجها،‭ ‬لتشارك‭ ‬في‭ ‬فرقة‭ ‬والدها‭ ‬الغنائية‭. ‬أحد‭ ‬أمراء‭ ‬الخليج‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬فلة،‭ ‬وقرر‭ ‬الزواج‭ ‬منها‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬تبتعد‭ ‬عن‭ ‬الغناء،‭ ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬من‭ ‬زواجهما،‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬فلة‭ ‬أن‭ ‬تلتزم‭ ‬بوعدها‭ ‬لزوجها‭ ‬وقررت‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الفن‭ ‬بعد‭ ‬طلاقها‭ ‬منه،‭ ‬لتنطلق‭ ‬بعدها‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الغناء،‭ ‬ليصل‭ ‬عدد‭ ‬الألبومات‭ ‬التي‭ ‬طرحتها‭ ‬لحوالي‭ ‬6‭ ‬ألبومات