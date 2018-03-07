فلة أشهر مطربات الجزائر تعتزل الغناء

بيروت- الزمان : فاجأت الفنانة الجزائرية فلة جمهورها، واعلنت اعتزالها الفن والغناء، في الوقت الذي كانت فيه قد وعدت محبيها بألبوم جديد من المقرر أن تطرحه قريباً، وصفته بالرائع، واعتبرته خير ختام لحياتها الغنائية.
و قالت فلة إنها تعبت كثيراً، وتقدمت في عمرها، وكشفت عن خضوعها لعملية جراحية في العمود الفقري، حيث دخلت في نوبة بكاء مؤثرة خلال استضافتها عبر شاشة «النهار» الجزائرية، مشددة على أنها لم تأخذ حقها في الحقل الفني. قرار فلة باعتزال الفن نهائي بحسب ما شددت، كما أنها كشفت عن نيتها في دخول مجال الاستثمار والاعمال.
فلة من مواليد باريس عام 1961، ورثت حب الغناء عن والدها الذي كان يؤدي الأغنية الصحراوية الجزائرية، بدأت حياتها الفنية بالعمل كمغنية في الإذاعات البريطانية، حيث كانت تعيش في لندن مع زوجها الأول ووالد ابنتها سعيدة، ثم عادت إلى الجزائر بعد وفاة زوجها، لتشارك في فرقة والدها الغنائية. أحد أمراء الخليج وقع في حب فلة، وقرر الزواج منها بشرط أن تبتعد عن الغناء، وبعد فترة قصيرة من زواجهما، لم تستطع فلة أن تلتزم بوعدها لزوجها وقررت العودة إلى الفن بعد طلاقها منه، لتنطلق بعدها في عالم الغناء، ليصل عدد الألبومات التي طرحتها لحوالي 6 ألبومات