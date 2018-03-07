لماذا يظهر الأنف أكبر من حجمه في صور السيلفي؟

لوس‭ ‬انجلس‭ -‬الزمان

أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬أمريكية‭ ‬أن‭ ‬الأنف‭ ‬يبدو‭ ‬أكبر‭ ‬30‭%‬‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬السيلفي‭ ‬عن‭ ‬شكله‭ ‬الحقيقي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجهله‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬بإجراء‭ ‬عملية‭ ‬تجميل‭ ‬للأنف‭ ‬لتغيير‭ ‬مظهرهم‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬السيلفي‭.‬

وأوضحت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬التقاط‭ ‬صورة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الكاميرا‭ ‬يجعل‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬الجسم‭ ‬تبدو‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬حجمها‭ ‬الطبيعي‭ ‬فكيفية‭ ‬التقاط‭ ‬الناس‭ ‬الصور‭ ‬لأنفسهم‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الصور‭ ‬الناتجة‭.‬

وأظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬بحث‭ ‬جديد‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ (‬JAMA‭) ‬لجراحة‭ ‬تجميل‭ ‬الوجه،‭ ‬أن‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬شخصية‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬حوالي‭ (‬12‭ ‬بوصة‭/ ‬30‭ ‬سنتمتراً‭) ‬من‭ ‬الوجه‭ ‬يزيد‭ ‬حجم‭ ‬الأنف‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬30‭%‬‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬بوريس‭ ‬باسكوفر،‭ ‬جراح‭ ‬تجميل‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬روتجرز‭ ‬نيوجيرسي‭ ‬الطبية‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومدير‭ ‬الدراسة‭ ‬إن‭ ‬ظاهرة‭ ‬سيلفي‭ ‬قد‭ ‬تقود‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬جراحية‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬صور‭ ‬تشوه‭ ‬ملامح‭ ‬وجوههم‭.‬

‭ ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬ظهور‭ ‬ظاهرة‭ ‬سيلفي،‭ ‬شهدت‭ (‬صور‭ ‬غوغل‭) ‬تحميل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬مليار‭ ‬صورة‭ ‬سيلفي‭ ‬على‭ ‬خوادمها،‭ ‬وفقاً‭ ‬لنائب‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬صور‭ ‬غوغل‭ ‬أنيل‭ ‬سابهروال،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حوالي‭ ‬8‭ ‬مليارات‭ ‬نسمة‭ ‬يعيشون‭ ‬على‭ ‬الكوكب‭ ‬بأسره‭.‬

ووفقاً‭ ‬لاستطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجرته‭ ‬الأكاديمية الأمريكية‭ ‬لجراحة‭ ‬الوجه‭ ‬والجراحة‭ ‬الترميمية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬أفاد‭ ‬55‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬الجراحين‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مرضاهم‭ ‬يرغبون‭ ‬بإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬تجميلية‭ ‬لتحسين‭ ‬مظهرهم‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬السيلفي‭ ‬أو‭ ‬صور‭ ‬أخرى‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬2017،‭ ‬و42‭ ‬‭%‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭. ‬وفقاً‭ ‬لموقع‭ (‬KSL.com‭).‬