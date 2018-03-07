بطارية تعمل في درجة حرارة 70 تحت الصفر

لندن‭ -‬الزمان‭ : ‬تحدثت‭ ‬مواقع‭ ‬اخبارية‭ ‬تكنولوجية‭ ‬عن‭ ‬ابتكار‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬بطارية‭ ‬جديدة‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬أقطاب‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬مكونات‭ ‬عضوية‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬تبلغ‭ ‬سبعين‭ ‬درجة‭ ‬تحت‭ ‬الصفر،‭ ‬وهي‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬تقل‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬الدرجات‭ ‬المعتادة‭ ‬التي‭ ‬تفقد‭ ‬فيها‭ ‬بطاريات‭ ‬أيونات‭ ‬الليثيوم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬العمل‭.‬

ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬هذه‭ ‬البطاريات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬تقنيات‭ ‬لتوليد‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬فائقة‭ ‬البرودة‭ ‬مثل‭ ‬الفضاء‭ ‬الخارجي‭ ‬أو‭ ‬المناطق‭ ‬القطبية‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬البطاريات‭ ‬يمكنها‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬الباردة‭ ‬نسبيا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬لها‭ ‬بعض‭ ‬الحدود‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتوليد‭ ‬الطاقة،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬البطاريات‭ ‬تعمل‭ ‬بخمسين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬طاقتها‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬تبلغ‭ ‬عشرين‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر،‭ ‬وتنخفض‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬بالمئة‭ ‬عندما‭ ‬تنخفض‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬أٌقل‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬درجة‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭.‬

ولكن‭ ‬فريق‭ ‬الباحثين‭ ‬الصيني‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬تصميم‭ ‬جديد‭ ‬للبطاريات‭ ‬الجديدة‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬التي‭ ‬تتوقف‭ ‬فيها‭ ‬البطاريات‭ ‬الأخرى‭ ‬التقليدية‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬فيز‭ ‬دوت‭ ‬أورج‮»‬‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬عن‭ ‬يونج‭ ‬ياو‭ ‬تشيا‭ ‬الباحث‭ ‬بقسم‭ ‬الكيمياء‭ ‬بجامعة‭ ‬فودان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شنغهاي‭ ‬الصينية‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬الكل‭ ‬يعرف‭ ‬أن‭ ‬الأقطاب‭ ‬الكهربائية‭ ‬والكهرل‭ (‬وهو‭ ‬المادة‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أيونات‭ ‬حرة‭ ‬وتشكل‭ ‬وسيطا‭ ‬لنقل‭ ‬الكهرباء‭) ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬البطارية،‭ ‬ولكن‭ ‬عندما‭ ‬تنخفض‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة،‭ ‬يصاب‭ ‬الكهرل‭ ‬بالخمول‭ ‬في‭ ‬توصيل‭ ‬الكهرباء،‭ ‬وهي‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬أرقت‭ ‬الباحثين‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‮»‬‭.‬

واستخدم‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬كهرل‭ ‬مصنوع‭ ‬من‭ ‬مركب‭ ‬عضوي‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬الإستر،‭ ‬ويتميز‭ ‬بأنه‭ ‬يتجمد‭ ‬عند‭ ‬درجات‭ ‬منخفضة‭ ‬للغاية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬له‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬فائقة‭ ‬البرودة،‭ ‬كما‭ ‬استخدم‭ ‬الباحثون‭ ‬أقطاب‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬مادتين‭ ‬عضويتين‭ ‬هما‭ ‬‮«‬البوليتريفين‭ ‬لامين‮»‬‭ ‬و»النفتالين‭ ‬تيترا‭ ‬كربوكسليك‭ ‬ديانهيدرات‮»‬‭.‬