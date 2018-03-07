تحذير من تعريض الأطفال للضوء خلال النوم

واشنطن‭ – ‬الزمان‭ : ‬يؤدي‭ ‬النوم‭ ‬دورا‭ ‬حيويا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬إفراز‭ ‬هرمون‭ ‬‮«‬الميلاتونين‮»‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬الرضع‭ ‬للضوء‭ ‬الساطع‭ ‬قبل‭ ‬النوم،‭ ‬يسهم‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬تهديد‭ ‬الإفراز‭ ‬الطبيعي‭ ‬لهذا‭ ‬الهرمون‭ ‬الحيوي،‭ ‬اذ‭ ‬توصلت‭ ‬دراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬كولورادو‮»‬‭ ‬الأمريكية،‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬قمع‭ ‬إنتاج‭ ‬هرمون‭ ‬‮«‬الميلاتونين‮»‬‭ ‬لمدة‭ ‬50‭ ‬دقيقة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إيقاف‭ ‬الضوء‭. ‬وتأتي‭ ‬الدراسة‭ – ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬مارس‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬تقارير‭ ‬الفسيولوجية‮»‬‭- ‬لتضيف‭ ‬مجموعة‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬الأدلة‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بسبب‭ ‬الاختلافات‭ ‬الهيكلية‭ ‬في‭ ‬عيونهم‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الأطفال‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لتأثير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬النوم‭ ‬والساعة‭ ‬البيولوجية‭ ‬للجسم‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬آثار‭ ‬الضوء‭ ‬مدروسة‭ ‬جيدا‭ ‬على‭ ‬البالغين،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬معروف‭ ‬تقريبا‭ ‬عن‭ ‬آثار‭ ‬التعرض‭ ‬للضوء‭ ‬في‭ ‬المساء‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬وظائف‭ ‬الأعضاء‭ ‬وصحة‭ ‬ونمو‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬المدرسة‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬لاميز‭ ‬أكاسيم‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬أنماط‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬كولورادو‮»‬‭: ‬‮«‬أكدت‭ ‬أبحاثنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬حساسية‭ ‬الأطفال‭ – ‬خاصة‭ ‬الرضع‭ – ‬للضوء‭ ‬في‭ ‬المساء‮»‬‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للدراسة،‭ ‬قام‭ ‬الباحثون‭ ‬بإجراء‭ ‬أبحاثهم‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬أطفال‭ ‬أصحاء‭ ‬تراوحت‭ ‬أعمارهم‭ ‬مابين‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬بروتوكول‭ ‬لمدة‭ ‬7‭ ‬أيام‭. ‬وفي‭ ‬الأيام‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬إلى‭ ‬خمسة،‭ ‬اتبع‭ ‬الأطفال‭ ‬جدولا‭ ‬زمنيا‭ ‬صارما‭ ‬قبل‭ ‬النوم‭ ‬لتطبيع‭ ‬ساعات‭ ‬الجسم‭ ‬لاستقرار‭ ‬مستويات‭ ‬الميلاتونين،‭ ‬لترتفع‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬تقريبا‭ ‬كل‭ ‬مساء‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬السادس،‭ ‬ذهب‭ ‬الفريق‭ ‬البحثي‭ ‬إلى‭ ‬بيوت‭ ‬الأطفال‭ ‬لتغطية‭ ‬النوافذ‭ ‬بالبلاستيك‭ ‬الأسود،‭ ‬وتبديل‭ ‬الأضواء‭ ‬الموجودة‭ ‬مع‭ ‬لمبات‭ ‬القوة‭ ‬الكهربائية‭ ‬المنخفضة،‭ ‬وهذا‭ ‬يكفل‭ ‬تعرض‭ ‬جميع‭ ‬الأطفال‭ ‬لنفس‭ ‬كمية‭ ‬الضوء‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬توقيت‭ ‬الميلاتونين‭ ‬والمستويات‭ – ‬قبل‭ ‬أخذ‭ ‬العينات‭. ‬وكشفت‭ ‬التحليلات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مستويات‭ ‬هرمون‭ ‬‮«‬الميلاتونين‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬أقل‭ ‬بنسبة‭ ‬88‭% ‬بعد‭ ‬التعرض‭ ‬للضوء‭ ‬الساطع‭ ‬أثناء‭ ‬الليل،‭ ‬لتظل‭ ‬مستويات‭ ‬قمعها‭ ‬الأقل‭ ‬بعد‭ ‬50‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬إغلاق‭ ‬الضوء‭. ‬فيما‭ ‬برأت‭ ‬دارسة‭ ‬طبية‭ ‬ساحة‭ ‬اللقاحات‭ ‬الروتينية‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬إضعاف‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬للطفل‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬جيسون‭ ‬جلانر‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬كايزر‭ ‬بيرماننت‭ ‬كولورادو‮»‬‭ ‬الأمريكي‭ ‬للبحوث‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬يشعر‭ ‬بعض‭ ‬الآباء‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬تأثير‭ ‬اللقاحات‭ ‬المتعددة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الطفولة‭ ‬المبكرة‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬لأطفالهم،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يجعلهم‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للالتهابات‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬هؤلاء‭ ‬الآباء‮»‬‭.‬

وتشدد‭ ‬الدراسة‭ ‬الحديثة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مساعدة‭ ‬الوالدين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬لفهم‭ ‬أفضل‭ ‬لفوائد‭ ‬التطعيم‭ ‬واللقاحات‭ ‬وأخذها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬