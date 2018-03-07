علماء يحلون لغز جين مرض التوحد

نيويورك‭- ‬الزمان‭ : ‬تمكن‭ ‬علماء‭ ‬أمريكيون‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬الجين‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الاضطرابات العصبية‭ ‬التنموي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مرض‭ ‬التوحد،‭ ‬وهو‭ ‬سبق‭ ‬علمي‭ ‬جديد‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لتطوير‭ ‬العلاجات‭. ‬فقد‭ ‬أظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬المتوصل‭ ‬إليها‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬في‭ ‬الجين،‭ ‬والمعروف‭ ‬باسم‭ (‬TAOK2‭) ‬والأحماض‭ ‬الأمينية‭ ‬–‭ ‬2،‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬مباشرا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاضطرابات،‭ ‬حيث‭ ‬يسهم‭ ‬جين‭ (‬TAOK2‭) ‬في‭ ‬اضطراب‭ ‬طيف‭ ‬التوحد‭ ‬والفصام‭ ‬المرتبط‭ ‬بالكروموسومية،‭ ‬ويرتبط‭ ‬مع‭ ‬الظواهر‭ ‬العصبية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وتنجم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬العصبية‭ ‬عن‭ ‬قطع‭ ‬مفقودة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الوراثية‭ ‬في‭ ‬الجينوم‭ ‬المريض‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬جينات،‭ ‬ويسمى‭ ‬‮«‬ميكرودلتيون‮»‬‭.‬

يساعد‭ ‬التشخيص‭ ‬الدقيق‭ ‬لجين‭ ‬ميكرودلتيون‭ ‬الأطباء‭ ‬على‭ ‬التنبؤ‭ ‬بنتائج‭ ‬المرضى‭ ‬وتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬العلاج‭ ‬الجديد‭ ‬متاحا،‭ ‬وفقا‭ ‬للدراسة‭.‬