علماء يحلون لغز جين مرض التوحد

نيويورك- الزمان : تمكن علماء أمريكيون من تحديد الجين المسؤول عن الاضطرابات العصبية التنموي، بما في ذلك مرض التوحد، وهو سبق علمي جديد يمهد الطريق لتطوير العلاجات. فقد أظهرت النتائج المتوصل إليها أن التعديلات في الجين، والمعروف باسم (TAOK2) والأحماض الأمينية – 2، تلعب دورا مباشرا في هذه الاضطرابات، حيث يسهم جين (TAOK2) في اضطراب طيف التوحد والفصام المرتبط بالكروموسومية، ويرتبط مع الظواهر العصبية الأخرى، وتنجم العديد من الاضطرابات العصبية عن قطع مفقودة كبيرة من المواد الوراثية في الجينوم المريض الذي يحتوي على عدة جينات، ويسمى «ميكرودلتيون».
يساعد التشخيص الدقيق لجين ميكرودلتيون الأطباء على التنبؤ بنتائج المرضى وتحديد ما إذا كان العلاج الجديد متاحا، وفقا للدراسة.