المنتجات النفطية تجهز المحطات في بغداد والمحافظات بنحو 336 مليون لتر

المدرّس: دفع رواتب كهرباء الوسط خلال يومين وتلكؤ الجباية وراء تأخر الصرف

بغداد ــ داليـا أحمـد

تعهدت وزارة الكهرباء بصرف رواتب موظفي المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط خلال اليومين المقبلين، عازية التأخر في الصرف الى عدم تسديد المواطنين اجور الكهرباء، فيما ناشد المنتسبون رئيس الوزراء حيدر العبادي باطلاق رواتبهم لشهر شباط الماضي. وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس لـ (الزمان) امس ان (الوزارة دفعت رواتب الموظفين في محافظتي واسط وديالى التابعين الى المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط والجنوب وبصدد تسديد رواتب المنتسبين في محافظة الانبار ومقر المديرية في بغداد خلال اليومين المقبلين). واوضح ان (رواتب توزيع المديرية تعتمد على الجباية و هناك عزوف كبير عن تسديد الجباية فهي لا تتجاوز الـ 12 بالمئة من المبالغ المستحقة للوزارة وهذا يؤثر سلبا على تسديد رواتب المنتسبين). واضاف المدرس ان (المبالغ المخصصة بالموازنة الى الوزارة منذ عام 2015 حتى الان لم نتسلم منها سوى نحو10 بالمئة )، موضحا ان (هناك اجراءات كبيرة اذ ينبغي على الوزارة تسليم كشوفات وبيانات الى وزارة المالية بما يتعلق بالعام الجاري من اجل اطلاق الرواتب فضلا عن ان تخصيصات الوزارة تعد منخفضة جدا فهي بحدود الترليون ونصف الترليون دينار وهو لا يسد احتياجات الوزارة ولاسيما في اعادة اعمار وصيانة الخطوط والتجهيزات لايصال الطاقة الكهربائية في المحافظات المحررة من قبضة داعش الارهابي). وقصد موظفو مديرية توزيع كهرباء الوسط (الزمان) امس لإبداء شكواهم جراء عدم تسلم رواتبهم واكدوا انهم تستلموا رواتب شهر كانون الثاني لكنهم (فوجئوا بوقف صرف راتب شهر شباط الماضي من دون معرفة الاسباب) داعين العبادي الى (توجيه الوزارة باطلاق الرواتب لما تمثله من حاجة ضرورية ترتبط بمعيشة اسرهم). وطالبوا بـ (الكشف عن الاسباب الحقيقية لتأخر اطلاق رواتبهم في حين يتقاضى بقية موظفي الدولة رواتبهم بشكل طبيعي). من جهة اخرى كشف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير ياسين عن تجهيز محطات الطاقة الكهربائية التابعة لوزارة النفط والمنتشرة في بغداد وباقي المحافظات بما يقارب من 336 مليون لتر من انواع الوقود المختلفة خلال كانون الثاني الماضي. وقال ياسين في تصريح امس ان (الشركة جهزت جميع محطات الطاقة الكهربائية بجميع احتياجاتها من وقود الديزل وزيت الغاز وزيت الوقود ضمن خطتها الشهرية ، علاوة على تجهيزها المنتظم للمولدات السكنية بالوقود اللازم وذلك سعياً منها لتوفير الكهرباء للمواطنين الكرام ) واوضح ان (محطات الطاقة الكهربائية تم تجهيزها بـ 14 مليون لتر من وقود الديزل ومايقارب من 22 مليون لتر من وقود زيت الغاز و ما يقارب من300 مليون لتر من زيت الوقود وذلك حرصاً منها على استمرار تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية فضلا عن توفيرها احتياجات جميع الدوائر الخدمية).على صعيد اخر اعرب مواطنون عن خشيتهم من ان تتعرض خطوط الاتصالات التي تعتزم وزارة الاتصالات انشائها في بغداد الى السرقة شأنها في ذلك شأن خطوط الكهرباء. وابدوا في احاديث لـ(الزمان) امس (استياءهم من تردي الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين لاسيما في ما يتعلق بمشروع الخط الضوئي لشبكات الاتصال وعملية الخصخصة في التيار الكهربائي حيث ان هناك عدداً من المناطق التي تم الحفر بها لنصب الخطوط وقد تركت اثار من الحفر والتخريب ما دفع باصحاب المنازل الى اعادة اعمار ما تم حفره على الحساب الخاص) واضافوا انه (في اغلب دول العالم تجد ان الخدمات الحكومية المقدمة افضل بكثير من تلك التي تعتمد على القطاع الخاص لكن في ظل وجود مسؤولين نهبوا موازنة الدولة على مدى 15 عاما فهذا امر لا يبشر خيرا). وتابعوا (بالتأكيد ستتم سرقة المواطن بالكامل حتى يجف جوعا).وطرحت وزارة الاتصالات 30 ألف خط ضوئي في جانب الكرخ بموقعي الكاظمية والحرية جميعها جاهزة للتسويق للمواطنين او المؤسسات الحكومية. وذكر بيان للوزارة ان (الشركة العامة للإتصالات أكملت المراحل النهائية لمشروع النفاذ الضوئي وأصبح نحو 30 ألف خط ضوئي في جانب الكرخ من بغداد بموقعي الكاظمية والحرية جاهزة للتسويق للمواطنين والمؤسسات الحكومية). واوضح البيان ان العرض (ضمن مشروع النفاذ الضوئي الذي نفذته شركة هواوي للعقد 14/2011 وموزعة بين المحـــــــلات 416، 418،420، 422 ،424 ، 428، 432، 434 ، 436 بمنطقة الحرية والمحلات 413، 415 ، 411 بمنطقة الكاظمية وبواقع 64 كابينة ومجموع التقاسيم بلغ509 وبسعة كلية للشبكة الخارجية32576 والشبكة الداخلية 30 ألف خط ضوئي).

وأشار البيان الى ان (عملية تسويق الخطوط ستبدأ من شركة أفق السماء الشريك الرسمي لوزارة الإتصالات وبأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص لتجهيز المواطن بالخدمات المتنوعة التي يوفرها هذا المشروع) ودعت الوزارة المواطنين لتقديم طلبات الإشتراك من خلال مكاتب التسويق التابعة للشركة المسوقة والموزعة بين عدد من مناطق الكرخ) لافتا الى ان (المشروع ضمن مجموعة مشاريع إستراتيجية لوزارة الإتصالات حيث يوفر الكابل الضوئي عدداً من الخدمات المتميزة وسيحدث نقلة نوعية في قطاع الإتصالات والأنترنت) بحسب البيان.