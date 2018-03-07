كردستان: إتفاق إدارةالمطارات والمنافذ والموارد في مرحلته الأخيرة

بغداد – محمد الصالحي

كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني محمد عثمان عن توصل بغداد واربيل إلى المراحل النهائية لإعلان اتفاق شامل لإدارة المطارات والمنافذ الحدودية والموارد الاقتصادية في الإقليم. وقال عثمان في تصريح امس ان (حكومتي بغداد واربيل على وشك إعلان اتفاق شامل ونهائي بشان إدارة المطارات والمنافذ الحدودية والموارد الطبيعية في الإقليم). وأضاف أن (نتائج المفاوضات ايجابية للغاية بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي عزمه تسليم رواتب موظفي بعض الوزارات وفتح المطارات إمام المعتمرين الى السعودية ما يدل على حسن نية بغداد تجاه اربيل)، داعيا الطرفين إلى (طي صفحة الماضي والتعاون من اجل إنهاء المشاكل وإنقاذ المواطنين الكرد من الأزمة المالية التي عصف بالإقليم منذ عام 2014. بدورها أعلنت المديرية العامة للكمارك في كردستان عن قرب التوصل لاتفاق نهائي بهذا الشأن.وقال المدير العام للهيئة ، سامال عبدالرحمن في تصريح امس إن (الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان اتفقتا من حيث المبدأ على إدارة المنافذ الحدودية في الإقليم).وأوضح انه (وفقاً لهذا الاتفاق المبدئي فإن جميع المنافذ الحدودية في الإقليم ستدار بطواقم من كردستان مع إشراف الحكومة الاتحادية عليها ومراقبتها).وبشأن معبر سرتك الحدودي في دربنديخان والمغلق منذ مدة طويلة، قال عبد الرحمن ان (وفدا مشتركا من بغداد والإقليم سيتوجه خلال الأسبوع المقبل إلى هذا المعبر لغرض إعداد تقرير يكون أساساً لإصدار قرار بهذا الشأن).وأكد العبادي اول أمس ان (إغلاق مطارات الاقليم ليس عقوبة او انتقاماً من مواطنينا هناك، انما اردنا اخضاعها للسلطة الاتحادية وهو مطلب دستوري وافق الاقليم عليه اخيراً) مشيرا الى ان (الحكومة ستدفع رواتب الموظفين المستحقين في الاقليم قريبا ولن ننتظر الى الابد).وأفاد بان (الاجراءات الفنية لإعادة السلطة الاتحادية الى المطارات قد بدأت وقريبا سيصدر أمر ديواني بهذا الشأن). في غضون ذلك وجه رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني بالبرلمان الاتحادي مثنى أمين انتقادات حادة للعبادي وقال في تصريح امس (نحن نتعامل في بغداد مع تاجر نفط يدعى السيد العبادي حيث قام بحساب الموازنة المخصصة للإقليم تماماً وفق الـ250 ألف برميل من النفط التي يطالب بها بل بأقل من الأسعار العالمية)، مضيفاً أن (مشكلتنا مع العبادي والحكومة والعقلية التي تدير العراق، أنها عقلية مركزية، ولا تؤمن بمبدأ الفيدرالية في الأساس، بل تريد حكومة مركزية تحتكر كل السلطات بيدها، وهذا يمثل توجهاً طاغياً في بغداد)، على حد قوله.وأشار أمين إلى أنه (ليس هناك أي عذر لإغلاق مطارات الإقليم، وإذا لم يكن ذلك صحيحاً، فكيف كانت المطارات مفتوحة طيلة كل هذه السنوات؟ وقد طلبت منهم بشكل شخصي، رفع الحظر لحين تحقق شروطهم).من جهة اخرى نفت هيئة المنافذ الحدودية صحة نبأ أغلاق منفذ سفوان الحدودي في البصرة . وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (ما تم نشره في احدى الفضائيات عن أغلاق منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة لا أساس له من الصحة والموضوعية)، مؤكدة ان (المنفذ يعمل بكامل طاقته وملاكاته).واعربت عن املها ان (يتم توخي الدقة والمصداقية والمهنية في نشر المعلومة والحصول عليها من مصادرها الأصولية والمعتمدة رسميا).