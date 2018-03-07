نبض القلم

أصعب ما في الفراق – طالب سعدون

التمس العذر منكم إن أستأثرت بهذه (الاسطر الذاتية) للحديث عن ألم يوجعني ، وحزن يتملكني ، وأبث في ثناياها لوعة الفراق ، وجمر البعاد ، وثقل الغربة التي أعيشها ، والوحدة التي أعاني منها ، منذ أن فقدت فلذة كبدي وحيدي (علي) ولم أجد فكاكا منها كل هذه السنين العجاف التي مرت على رحيله ، وكانت ثقيلة ، من غيره ، الى أن يأذن الله بلقائه ، لكنه حزن المحتسب ، وليس المعترض ، وبكاء الضرورة للنفس ، يحتاجه القلب ، وتهفو اليه الروح التي أتعبتها الايام ، و(شوق الحبيب الى حبيبه ) … و( لا نقول الا ما يرضي الله ربنا ) دائما ، ونتأسى في ذلك بصبر الرسول الكريم محمد (ص) بعد وفاة إبنه ابراهيم ..والانبياء والصالحين ..

فلم يؤاخذ يعقوب ، وهو نبي ، لافراطه في الحزن والبكاء حتى إبيضت عيناه على فقيد مثل يوسف جمالا وكمالا…

فقد تتملك الانسان وتعتصره حالات من الألم والحزن الشديد ، قد تستمر معه كل حياته ، ولا يستطيع ردها ، والتغلب عليها ، لفقد شيء عزيز …

أليس الولد (هبة ربانية) .. وهو سبحانه الكريم الوهاب (يهب لمن يشاء إناثا ، ويهب لمن يشاء ذكورا ) وفقدانه مصيبة كبيرة ، تحرق قلوب المفجوعين ، لا يتحملها الا من كانت نفسه تحمل إيمانا كبيرا بقضاء الله وقدره ، ويصبر على البلاء في الشدائد ..؟..

ولكن ياله من إختبار !!…

إمتحان تختبر فيه قدرة المؤمن على الحفاظ على هذا الخيط الرفيع الواصل بين (زينة الحــــــياة الدنيا) و(الباقيات الصالحات) دون أن ينقطع ..

وكان الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز من النماذج التي يمكن الاعتبار بها في ميزة الصبر الجميل وقوة التحمل بوفاة إبنه عندما قال ( يا بني .. لقد كنت في الدنيا كما قال الله جل ثناؤه .. المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، ولقد كنت أفضل زينتها ، وإني لارجو أن تكون اليوم من الباقيات الصالحات التي هي خير من الدنيا ، وخير ثوابا ، وخير املا ..) …

لكنها في كل الاحوال تبقى نفس بشرية .. تفرح وتحزن ، وتشقى وتسعد ، وتأمل وتحبط ، وتضحك وتبكي .. وليس هناك ما هو أكثر إيلاما عليها من فقدان الابن …

فليس مثل الابناء نعمة .. فقد ذرفت عينا رسول الله الحبيب محمد (ص) على إبراهيم ( وإن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول الا ما يرضي الله ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ..) …

نعم الابناء نعمة تقر بهم العيون ، وتبتهج النفوس، وتحلو الدنيا ، وتزهر الحياة .. ..وفي التاريخ قصص كثيرة عن هذه العاطفة الروحية .. فقد سألوا أعرابيا عن أحب أولاده اليه فقال … إنه المريض حتى يشفى ، والغائب حتى يعود ، والصغير حتى يكبر … وتلك حالة انسانية فطرية تجاه الابناء …

فكيف بصغيري ، وقد كبر وصار مهندسا وشابا ، مؤمنا ، وكريما في خلقه وأدبه ..غاب عنا ولم يعد .. أليست تلك محنة كبيرة …؟

بغياب ( علي ) لم أر في هذه الدنيا شيئا جميلا ، فقد تشابهت أيامي في الحزن وجعلني غيابه أعيش على ذكريات الماضي ، وكانت هي أنيسي في وحدتي ..

( فكيف أقاوم سيف الزمان وسيفي إنكسر…) ، وأنا في هذا العمر ، شيخ كبير ، يحمله جسد عليل…؟

لم أنساك يا ( علي ) لكي اتذكرك في يوم رحيلك ، بمقال عابر ، وأسطر قليلة لا تسع ما في القلب من شوق اليك ..

فانت لم تبتعد ، لكي أتوسل بكلمات تقربك مني ..

لكن …

أصعب ما في الفراق .. أن يسكن من تحب قلبك ، ويملأ خاطرك ويشغل بالك ، ويصحبك في حلك وترحالك ، غير انك لا تستطيع أن تكلمه ..!!

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كلام مفيد :

من جميل ما قيل في الاعتماد على النفس وذهب مثلا ..

ما حك جلدك مثل ظفرك

فتول انت جميع أمرك

وإذا قصدت لحاجة

فاقصد لمعترف بفضلك