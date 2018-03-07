نريد . . لا نريد – احمد عبد الصاحب

نريد . . و ما لا نريد ، سؤال ظل شاخصا في نفوسنا لاننا اليوم لا نتعامل سوى مع الواقع في ( العراق الجديد) ، لا ندري الى متى سنبقى نريد ، و متى نرفض مالا نريد؟.

نعرف اننا لا نمتلك الحق في تحديد اختيارات ما نريد و مالا نريد ، لكننا نعرف اننا مجبرون على الطاعة فقط رضينا او لم نرض ، لان الديمقراطية الجديدة هذا مفهومها على حد وعيهم.

الانتخابات قريبة على الابواب ، و هذه فرصتنا ان نقول ما نريد و مالا نريد، فقد كفانا من السنوات الماضية ألام الصمت و السكوت و القبول بكل شي حتى و ان كان خارج ارادتنا ، و الاعتراف عنوة بعدالة صاحب الميزان الذي بيده كل الوسائل القانونية لمعاقبة المتمردين ، ومكافأة المتملقين .

لا نريد مواسم محدودة للوطنية تنمو و تزدهر في ايام الانتخابات وتخبو او تموت بعد انتهائها ، لا نريد التفكير بمبدأ الربح و الخسارة الشخصية او الحزبية ، بل برابح و مستفيد هو الوطن ، لا نريد شعارات و دعايات ووعوداً زائفة ، لاننا لا نريد الوقوف خلف من (جعل نفسه) جبلا لا يصد ريحاً و لا يشفي عليلاً ، لا نريد توصيفات دعائية تريح مشاعر العراقيين و تدفعهم الى نسيان الماضي ،

لا نريد سياسيين يوقدون نار الفتنة ، لاننا نفهم ان المناضلين الحقيقيين لا يتيهون عجبا بأنفسهم ، بل يمتلكون رؤية مختلفة لظروف عصرهم ، و يتعاملون مع العصر بفكر منفتح ، و يحققون الاحلام بقدرة الافعال ، يتحملون مسؤولية التغيير التي تعد من اصعب المسؤوليات ، و هم من يستطيع التفريق بين ما كان مفروضا (بالقهر) و بين ما هو مطلوب بالضرورة حفاظا على سلامة الوطن و المواطن على حد سواء .

لا نريد رؤية ما لا نريده ، لا نريد نظريات جوفاء لا تخدم احدا ، لا نريد علاقات خارجية مشبوهة تربط سيادة الوطن بحبال الاخرين ، لاننا نرفض ان يلتهم الحريق ارادتنا ، لا نريد استغفالات التوازن الوطني في ادارة الوظائف الحــــــكومية كوننا لا نريد الضياع في سراب مالا نراه .

و على عكس ما لا نريد ، فاننا نريد ان تكون الهوية الوطنية هي المعيار الاساس في اية عملية اكانت سياسية ام اقتصادية ام ادارية ام غيرها ، نريد اغلاق ابواب التناحر او الشعور بالتهميش و الابتعاد عن حالات الاقصاء ، نريد تجاوز كل ما يرتبط بمكون و ننسى المحاصصة و نغادرها و نلغيها تماما من القاموس العراقي لانها ام المصائب كما يقولون . نريد ان يكون الواقع بعد الانتخابات جديدا وليس استمرارا لحقبة زمنية مضت ، لاننا شعب يريد الابحار مرة اخرى في ســـــــــــفينة جديدة هي الاخرى تتجه نحو شواطئ الوطنية المفعمة بالحيوية لترينا اشــــــــــياء نتمناها و نريد الحصول عليها .