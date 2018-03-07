مابين فخ النسوان وفخ البرلمان – محمد علي شاحوذ

كانَ أحد أقاربي مولعا الى حد كبير بهوس التعرف على أي أنثى، حتى ولو كانت أنثى وحيد القرن الأفريقي، المهم أنها تحمل ولو صفة واحدة تدل على أنها أنثى حتى لو كانت تملك شاربا ولحية وصوتا كصوت المرحوم علي الشريف !!. وفي ظهيرة أحد أيام تموز القائضة كان صاحبنا يتجول في شوارع بغداد كعادته حيث يعمل سائق أجرة، وفجأة رنّ جرس جواله، وإذا بصوت أنثوي رقيق لين عذب يأسرالعقل يتصل بصاحبنا، كانت إحداهن أخطأت بطلب الرقم، وعلى الفور إعتَذرت هي منه وهمت بإنهاء المحادثة، ولكنه أصرّ على إلاستمرار، وترجاها أن لا تغلق جوالها وأنهُ مستعد أن يكون أي شخص تريده، وكعادته راح يجرجرها بالكلام، أملا أن يُوقع البنت بشباكه !!.

أنهت الفتاة ألاتصال بعد أن أعتذرت، وحالا كررألاتصال بها عدة مرات فقد عشش صوتها الحنون الناعم بقلبه وعقله، وفي النهاية ردت على مكالماته، راح صاحبنا يستخدم كل حيله وألاعيبه لإستدراجها وبالفعل نجح في إلايقاع بها، قال لها بالتأكيد انتِ أجمل من القمر وأحلى من كل نساء الارض، فمن تمتلك هذا الصوت الملائكي، لابد أنها تمتلك وجها وقواما لا يُقاومان.

قالت له: أنت إنسان ذكي، فعلا أنا امتلك غنج نانسي عجرم وقوام هيفاء وهبي، وشعر سيرين عبد النور ونظرات غادة عبد الرازق ودلع سمية الخشاب وضحكات هند رستم !!!.

جنّ جنون صاحبنا لما سمع كل هذه المواصفات، وطلب منها أن يقابلها على الفور، وقال لها كعادته مع كل وحدة يتعرف عليها أن قصده شريف وأنه يبحث عن نصفه الثاني رغم أنه متزوج وإبنهُ أطول منه !!، وفي النهاية نجح بأقناعها أن تقابله، وفورا طلبت منه الحضورالى موقف الباص الذي كانت تقف فيه، وصار يسابق الريح ليكحل عينيه برؤيتها، وفعلا لم يستغرق كثيرا حتى وصل المكان المتفق عليه، نظر جيدا وتلفت يمينا وشمالا فلم تكن سوى إمرأة وحيدة تقبع داخل المحطة، تقرّبَ من المرأة متأملا، فإذا هي مخلوق ضخم تحتل كامل المسطبة التي تقبع فوقها، ولا يكاد يجد الهواء طريقا للدخول الى رئتيها بسبب الحر وبسبب أطنان اللحم التي تتوزع في ربوع جسمها المترامي الاطراف. ولكون الكحل ألاسود إنساب من رموش عينيها الى أحمر الخدود والشفاه الذي إختلط ببعضه مشكلا لوحة سريالية بوجهها، حتى بدت كوحش كاسر ينتظر الانقضاض على فريسته، وبالطبع كانت فريستها هي صاحبنا العاشق الولهان الواقف امامها، ولما رأى أن كل المواصفات التي سمعها في الاتصال لاتتطابق مع ما موجود في هذه الانثى التي خدعته، أخرج جواله وأتصل على صاحبة الرقم للتأكد، وإذا بكتلة الحوت ألازرق التي يقف بين يديها يرن جوالها الذي تمسكه في يدها، عندها أحسّ أن خمسة ألاف فولت مرت بدماغه بسرعة، بعدما تأكد أن كل كلامها كان مغلوطا وأنه وقع في الفخ، نظرت إليه وعيونها تتوسل أن لا يتركها في هذا الحَر وينقلها بسيارته الى وجهتها، ولكنه ومن هول الصدمة لم ينطق بحرف واحد وانعقد لسانه وقد فتح باب سيارته وهرب وهو يلعن اتصالها المشؤوم. وما جعلني أتذكر حكايتنا هذه وأسردها الان هو خوفي من أن نقع جميعا في نفس الفخ الذي وقع فيه صاحبنا، بعد فرز نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة التي قد تكون نتائجها أقبح من قباحة بطلتنا صاحبة القصة !!.