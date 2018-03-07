الإنتخابات صفعة للمفسدين – زينب فخري

ليس بمستغربٍ مع قرب موعد الانتخابات أن تزداد الدَّعوات الحاثة على مقاطعتها وتلك المُرَغبة بالمشاركة فيها.

وما نريد قوله في بضعة السُّطور هذه هو تأكيد ضرورة المشاركة في الانتخابات وعدم الوقوع في فخِّ المقاطعة؛ فعدم المساهمة فيها ليس حلاً، إذ يجب الاقتراع لصالح أشخاص مهنيين ووطنيين وذوي كفاءة.

وما يردده البعض بمقاطعة الانتخابات يصبّ في مصلحة الأحزاب الفاسدة التي سيطرت على زمام أمور البلد لسنوات؛ إذ يعني عدم وجود منافسة حقيقية لهذه الأحزاب التي قررت خوض غمار الانتخابات المقبلة، وحصولها على الأصوات اللازمة لبقائها أمر وارد جداً، ممَّا يعني مكثوها في مناصبها واحتفاظها بامتيازاتها المبالغ فيها.

ثمَّ إنَّ مقاطعة الانتخابات سلاح خطير؛ إذ معناه بقاء صوتك في القوائم غير مؤشر، الأمر الذي يسهل مصادرته وتزويره لصالح جهة ما.. ومع تجارب العراق بالفساد وكثرة ملفاته فإنَّ تزوير الانتخابات ومصادرة الأصوات شأناً متوقعاً وليس تهمة لناس اثبتوا نزاهتهم واخلاصهم ؟!..

لذا دعوتنا لغير الرَّاغبين بالمشاركة في الانتخابات أو الذين لا يجدون مَنْ يستحق صوتهم الذهاب إلى المراكز الانتخابية والتَّأشير على الاسم منعاً من مصادرته لجهة ما.. ربّما هي الجهة ذاتها التي يمقتها ويتهمها بالفساد.