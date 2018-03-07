الإغتراب في الوطن – حاكم محسن محمد الربيعي

الغربة في ابسط تعريف لها ، هي ان يكون شخص ما يعيش في وطن غير وطنه الاصلي ويحصل ذلك بسبب الضغوط السياسية على الناس وغياب الديمقراطية او طلبا للعيش . وهي غربة قسرية لا اختيارية ، وقد حصل ذلك ويحصل للشعوب في مختلف دول العالم ، ومن بين هذه الشعوب الشعب العراقي الذي تعرض شعبه الى التهجير والهجرة في بلاد الدنيا خلال التي السنوات التي سبقت عام الاحتلال عام 2003 ، وكانت الاسباب السياسية هي الاولى في اسباب الهجرة . وبعد عام الاحتلال انقبلت الموازين وهاجرت اعداد بالملايين مقابل عودة المهاجرين قبل الاحتلال ، واسباب الهجرة هي سياسية ايضا رافقها عمليات القتل والاغتيالات والاقصاء والتهميش كرد فعل لذات الحالات للفترة السابقة ، لكن الاختلاف ان الفترة السابقة هناك جهات رسمية تعني بذلك . . بينما ظهرت جماعات وتنظيمات وميليشيات اصبحت هي التي تتولى القتل العلني للبعض والاغتيالات لبغض الاخر ومورست ايضا بعد تولي السلطة من قبل الاحزاب حالات التهميش والاقصاء ، الامر الذي اشعر الناس بالغربة في وطن يعيشون فيه واجدادهم منذ الازل ،اذ ليس من المعقول ان يبحث الانسان عن عمل في وطنه ليضمن عيش عائلته فلا يجد عملا ، وان وجد احيانا قلا يعطى فرصة بسبب ظاهرة التعامل بالفرعيات بعد عام الاحتلال ويسري ذلك على التعيين في الوظائف الشاغرة مما يعمق الخلافات ويجعل كل طرف ميال للتعامل مع الاخر بنفس الطريقة، لاسيما عندما يرى خريج انه ومنذ سنوات لا يجد فرصة عمل وجاره تخرج هذه السنة يتم تعيينه باقل من شهرين بعد التخرج ، ماذا سيكون موقف كل منا ، او انك اذا اتبعت قواعد سلوكية منضبطة في عملك يدعوك الاخرون للتخفيف عندما يكون الامر متعلق بمن يدعون الجاه ولديهم السطوة وعندما تعرقل معاملاتك لا نك فلان او لا نك لم تدفع الرشوة ، وعندما لا تجد مكانا تسكن فيه وانت في بلدك وعندما لا تجد ما تأكل وانت في بلدك ، كيف حال الغربة ، هل كل ذلك وتعد نفسك مواطنا ، الذين نقول عنهم يعيشون غربة الوطن وفرت لهم بلاد الغربة المساكن والضمان الاجتماعي ومنحتهم الجنسيات والوظائف ليعيشوا منها ومواطنين اغراب في بلادهم فأي الغربتين هي الغربة . و ما الذي يجعل الانسان غريبا في وطنه ، لاسكن لا فرصة عمل لا ولا ، فما الذي يشد الانسان الى الوطن ،ورغم ذلك ما حسب وطن ، عزيز ويبقى وطن ، فاين العلة يا وطن ، ولو كان للوطن ان يقول شيئا ، لقال الكثير واشتكى وبكى من تعامل من هيمن وسيطر وعبث بارض الوطن وسلم بعضها لمن هو الجزء منا وهو الذي يجب ان يعطينا ولكنه كما يبدوا استطاع ان يكسب ولاة القوم بهذه الطريقة او تلك فكان ما كان بعدان كان البعض ينادي بحقوق الوطن وبين عشية وضحاها سكت من نادى بحقوق الوطن ، فما الذي جرى يا وطن ولم سكت من كان ينادي بحقوقك .

سلمت الارض والابار بصمت ويستمر الصمت ما الذي جرى لا احد يعرف سوى التأويل والتقدير لهذا وذاك من المواطنين . ولكن الاصوات علت والزيارات ازدادت باقتراب الانتخابات و يريد هذا البعض ان يتصرف المواطن كما يحلو لهذا البعض الذي لم يقدم شيئا على مدى اربعة عشر عاما فسحقا لأمريكا وللديمقراطية البائسة التي جاءت بها ودمرت العراق وهذا ما ارادته بعض دول الجوار لا مور ثا رية وما يريده الكيان الصهيوني وبتنفيذ امريكي – بريطاني . هاتين الدولتين هما من دمر العراق وكل من تعامل ويتعامل معها . يعمل لصالحها ومعروف ماذا يعني العمل لدولة اجنبية . .