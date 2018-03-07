لمجلس الوزراء السلطة بإعادة النظر في قوائم المساءلة والعدالة – طارق حرب

في مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم السادس من اذار 2018 وفي تعليقة لرئيس الوزارء على القائمة التي تولت هيئة المساءله والعداله اعلانها قبل يومين والتي تتعلق بألاسماء التي اوردتها هذه الهيئه والتي اعلنت اسماء المشمولين بالقانون رقم 72) لسنة2017) اي اسماء مشموله بقانون حجز ومصادرة الاموال المنقوله وغير المنقوله العائده الى اركان النظام السابق وهذا الاسم القانوني كما ورد عند نشره في الجريده الرسميه جريدة الوقائع العراقيه ولقد ابدى رئيس الوزراء تعليقه على الاسماء الوارده في تلك القوائم وبين موقف سيادته من القوائم والاسماء وتعليقه عليها كذلك كان هنالك رأي لوزارة الداخليه بالنسبة للشهيد مدير شرطة الانبار السابق اللواء احمد الدليمي الذي اغتاله داعش كذلك كانت هنالك تعليقات وتعقيبات من جهات كثيره بما فيهم رئيس البرلمان الدكتور الجبوري وفي ذلك نقول ان هذه الاسماء والقوائم الوارده فيها ليست نهائيه اذ ان القانون خول مجلس الوزراء صلاحية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام القانون المذكور بالماده السادسه منه وكذلك اوجب القانون في الفقره ثالثا من المادة الاولى تشكيل لجنه وزاريه تضم ممثلين من الامانه العامه لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة الماليه لا تقل درجاتهم عن مدير عام حيث لكل ذي مصلحه ممن تملك المال ولم يحصل عليه بسبب توليه المنصب على ان يكون الاعتراض امام هذه اللجنه خلال مدة السنه من تاريخ نشر القانون في الجريده الرسميه بتاريخ 2017/9/18 والامر لم يقف عند هذا الحد اذ يجوز للمتضرر من قرار اللجنه الوزاريه اذا كان القرار الذي اصدرته لم يتضمن اجابة طلبه في اعادة الاموال عليه حق الطعن بقرار اللجنه امام القضاء خلال 30 يوما لمن كان داخل العراق و60 يوما لمن هم خارج العراق وسيكون للمحكمة القول الفصل في اعادة هذه الاموال لصاحبها من عدمه وذلك يعني ان القانون منح مجلس الوزراء واللجنة الوزارية صلاحية تغيير الاسماء الواردة في القوائم وشطب البعض منها وهذا الطريق هو الطريق الاداري في تعديل القوائم والاسماء وهنالك الطريق القضائي اذ للمحكمة اعادة الاموال لأصحابها وفي حالة اصدار اللجنة قرارا برفض الطلب باعادة الاموال الى صاحبه اذ للمتضرر الطعن بقرار اللجنه امام المحكمه وللمحكمه القول الفصل في ذلك كذلك لا بد ان نلاحظ ان هذا القانون جاء ليحل محل قراري مجلس الحكم (76 و88 لسنة 2003 ) حيث سببت اضطرابا وغموضا ترتب عليه شمول العسكريين من رتبة عقيد فمافوق واصحاب الدرجات الخاصة وجميع العاملين في الاجهزة الامنية وجميع منتسبي حزب البعث فلقد تحدد قانون المصادرة بصدام حسين و52 شخصا فقط ويكون ذلك ايضا لاقاربهم من الدرجة الثانية وليس الدرجة الرابعة كما كان معمولا به اما الباقين فيكون حجزا وليس مصادرة وعلى فئات محددة هي عضو الفرع فما فوق وليس جميع الحزبيين والمحافظين وليس جميع الدرجات العليا في المحافظة ورتبة العميد وما يعادله في الاجهزة الامنية الخمسة المخابرات والامن الخاص والعام والعسكري والفدائيين ومن كان بمنصب مدير امن محافظة وقضاء ومدير قسم تحقيق في اجهزة الامن ولا يشمل غيرهم ممن يعمل بهذه الاجهزة فقط ولا يشمل الاخرين ممن يعمل بهذه الاجهزة اما بالنسبة للاستخبارات العسكرية فالذي يعمل بها بدرجة عميد فقط لا يشمل الرتب الاخرى العاملة في الاستخبارات.

وقد قضى القانون بتشكيل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى اعفاء دار سكن واحدة لعائلة مم يتم شمــــــــولهم بالمصادره 400 متر ودفع قيمة 209 متر بسعر السوق .