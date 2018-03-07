البنك الدولي يزيد القرض المخصص لكهرباء البصرة إلى 200 مليون دولار

الناصري يدعو مهندسي ذي قار لمواجهة تحدي البناء والإعمار – الناصرية – الزمان

دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري شريحة المهندسين في المحافظة للاستعداد الى مواجهة تحدي اعادة الاعمار والبناء في المحافظة الذي لا يقل اهمية بنظره عن تحدي مكافحة الارهاب في البلاد .وقال الناصري في كلمة القاها خلال احتفالية يوم المهندس العراقي التي اقيمت امس على قاعة المركز الثقافي في الناصرية ان (العراق يواجه اليوم تحدياً لا يقل اهمية عن محاربة الارهاب وهو تحدي البناء واعادة الاعمار ومحاربة الفساد والمفسدين)، داعيا المهندسين الى ان (يكونوا على اتم الاستعداد لمواجهة التحدي الجديد والفوز به، وان يضعوا رؤاهم ومناهجهم لخوض هذا السباق وتجاوز المرحلة الصعبة في ظل قلة التخصيصات وغياب المشاريع المهمة). وتعهد الناصري بـ(دعم المهندسين في المحافظة وتامين الجهد المطلوب في هذا السياق)، محذرا في الوقت نفسه من (عزوف عدد من المهندسين عن العمل بسبب بعض الاجراءات وتقاطع المسؤوليات وعدم نضج التجربة)، موضحاً ان(هذا الامر ادى الى ان يتحول المهندس الى ضحية اخطاء غير مقصودة).وانتهى الناصري الى القول انه(لا خيار امامنا الا المضي في هذا التحدي ولا بد من بذل التضحيات على حساب الوقت والراحة، والسير في هذا الطريق مسلحين بالدقة والعمل والاخلاص والكفاءة). على صعيد آخر قررت اللجنة الزراعية العليا في المحافظة تخصيص قوة امنية من قيادة عمليات الرافدين لمتابعة تنفيذ اجراءات الحد من التجاوزات على الخطة الزراعية وعدم التجاوز على حصة المياه بين الوحدات الادارية. وقال رئيس اللجنة نائب الاول للمحافظ عادل الدخيلي في تصريح امس انه (جرى بحث اجراءات تقنين استخدامات المياه المتوفرة لمواجهة ازمة شحة المياه ومنها العمل ببرامج الري بالتنقيط لضمان حصة مياه كافية للخطط الزراعية الشتوية الحالية والصيفية المقبلة).وتابع ان (المحافظة تعمل على اكمال برنامج كبير في عملية تقنين استخدامات المياه في كل وحدة ادارية). وفي شأن آخر اعلن قاطع مرور قضاء سوق الشيوخ في ذي قار عن فرض غرامات مالية بحق 250 مخالفا من سائقي المركبات داخل القضاء.

فرض غرامة

وقال مسؤول القاطع العقيد قيس رحيم في تصريح ان (دوريات المرور فرضت 250 غرامة خلال شباط الماضي لوحده ضد المخالفين من سائقي المركبات)، مضيفاً ان (القاطع قام كذلك بحجز خمس عجلات مخالفة). واشار رحيم الى ان(هذه الاجراءات المرورية المشددة تأتي بهدف اتقليل من حوادث السير في المدينة). وفي البصرة أعلنت لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة امس عن موافقة البنك الدولي على رفع مبلغ القرض المخصص لتنفيذ بعض مشاريع الكهرباء من 150 إلى 200 مليون دولار. وقال رئيس اللجنة مجيب الحساني في تصريح بعد لقائه بممثلين عن البنك الدولي إثناء زيارتهم إلى مجلس المحافظة ان (المبالغ ستخصص لمشاريع دوائر النقل والتوزيع والمقرر تنفيذها حصرا في البصرة على ان تسدد وزارة الكهرباء قيمة القرض). واوضح ان (الوفد قام عقد لقاءات أيضا مع مديرية توزيع كهرباء الجنوب ومديرية النقل بشأن الاتفاق على تجزئة مبلغ القرض الذي سيكون معدل الزيادة فيه ثلاثين مليون دولار بإتجاه مشاريع مديرية النقل وعشرين مليون دولار لمشاريع مديرية التوزيع وعشرة ملايين دولار لمشاريع مديرية كهرباء البصرة ومثلها لمديرية توزيع كهرباء شمال البصرة لتنفيذ نصب محطات تحويلية وثانوية وتجهيز بعض المحولات بالمواد وغيرها من المشاريع مراد تنفيذها). واضاف ان(مجلس المحافظة كان قد صوّت على جميع المشاريع المراد تنفيذها عندما كان المبلغ المخصص 150 مليون دولار وان كشوفاتها ومخططاتها جاهزة فضلا عن مشاريع الكهرباء الجديدة بعد زيادة المبلغ التي يجرى حاليا مداولتها ومناقشتها مع بعض الدوائر المعنية)، مشيراً الى انه(بحسب حديث منسق مدير مكتب البنك الدولي فان المباشرة بالمشاريع ستكون مطلع شهر حزيران بعد استكمال جميع الكشوفات والموافقات من وزارة الكهرباء والبنك الدولي على ان لاتتجاوز مدة التنفيذ الستة اشهر).