المفوضية تنجز مصادقة وثائـق العراقيين في الخارج وتحدّد المراكز الإنتخابية

المساءلة والعدالة والداخلية تباشران بتدقيق أسماء المرشحين للبرلمان – بغداد – محمد الصالحي

أعلنت هيئة المساءلة والعدالة عن مباشرتها بعملية تدقيق أسماء المرشحين لمجلس النواب لغرض الكشف عن أسماء المشمولين بإجراءاتها فيما صادق مجـلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات على الوثائـق المطلوبة للعراقييـن المقيمين في الخارج.وقالت المساءلة والعدالة في بيان امس إنها (شرعت بعملية تدقيق أسماء المرشحين لمجلس النواب لغرض الكشف عن أسماء المشمولين بإجراءاتها) من دون ايراد تفاصيل. الى ذلك قال مصدر في مفوضية الانتخابات ان (المفوضية ارسلت امس اسماء المرشحين للبرلمان البالغ عددهم 7132 الى وزارة الداخلية)، موضحاً ان(هذا الاجراء يأتي للتأكد من وجود قيد جنائي لكل مرشح من عدمه). وفي الشأن نفسه، اعلن رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البـدران عن مصادقة مجـلس المفوضين على الوثائـق المطـلوبة للعراقييـن المقيمين في الخارج. ونقل بيان للمفوضية عن البدران قوله انه(من اجل تسهيل مشاركة العراقيين المقيمين في خارج العراق فـي المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة فقد تمت المصادقة على الوثائق المطلوبة) موضحاً ان (هناك وثائق اساسية هـي البطاقة الوطنية الموحدة – جوار السفر العراقي – هوية الاحوال المدنية – شهادة الجنسية العراقية – دفتر النفوس العراقي لعام 1957 شرط ان يحتوي على صورة تثبيت الشخصية – بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية التي تحتوي على صـورة فضلاً عن اجازة السوق العراقية).

وثائق عراقية

ولفت الى ان (هناك وثائق عراقية ساندة للوثائق الاساسية- هي بطاقة الناخب الالكترونية التي لا تحتوي على صورة – البطاقة التموينية- بطاقة السكن التي يمكن عدها وثيقة اساسية لرب العائلة فقط، فضلاً عن استمارة التسجيل الالكترونية لتسجيل الناخبين في الخارج)، مضيفاً انه (تسهيلاً لمراجعة العراقيين في الخارج لغرض التصويت فقد صادق مجلس المفوضين على الوثائق الاجنبية الساندة للوثائق الاصلية وهي بطاقة اللاجئين – شهادة الصليب الاحمر او شهادة الهلال الاحمر- كذلك (UNHCR) الامم المتحدة الصادرة عن اجازة السوق من البلد المقيم فيه – هوية الاقامة الصادرة من البلد المقيم فيه – جواز السفر الخاص ببلد الاقامة – شهادة الميلاد الصادرة من السفارة العراقية مع وثيقة اخرى ساندة – شهادة التخرج من الجامعات الاجنبية على ان تكون مصدقة من وزارة الخارجية (نسخة طبق الاصل) – وثيقة اللجوء الوطنية للعراقيين في الخارج الصادرة من بلد الاقامة- كارت الاقامة الابيض). كما أعلن البدران عن تحديد مفوضية الانتخابات انتشار مراكز ومحطات الاقتراع بشكل اولي في الدول التي ستجرى فيها انتخابات العراقيين المقيمين في الخارج. وأوضح ان (وحدة ادارة انتخابات الخارج حددت بشكل اولي 136 مركز اقتراع تشمل 684 محطة اقتراع في 13 دولة سيتم افتتاح مكاتب انتخابية فيها و6 دول سيتم افتتاح مراكز اقتراع فيها) مضيفاً ان(هذا الانتشار الاولي جاء بناء على الاعداد المخمنة للجالية العراقية خارج البلد التي تم الحصول عليها وفق تقديرات وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين فضلاً عن الاحصائيات السابقة المتوفرة لدى المفوضية استناداً الى العمليات الانتخابية السابقة التي جرت في الانتخابات البرلمانية السابقة).يذكر ان مفوضية الانتخابات شكلت وحدة ادارة انتخابات الخارج التي تعمل بدورها على اعداد وتنفيذ الخطط العملياتية والادارية والمالية والاعلامية لانجاز مشاركة العراقيين المقيمين في الخارج.