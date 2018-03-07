الفهداوي يبحث مع شريعتمداري إمكانية الربط التزامني بين البلدين

الكهرباء تجدّد عقد إستيراد الطاقة من إيران عاماً إضافياً – بغداد – قصي منذر

اعلنت وزارة الكهرباء عن اتفاقها مع ايران على تجديد عقد استيراد الطاقة الكهربائية من ايران لعام جديد من اجل ديمومة المنظومة الوطنية.

وقال بيان للوزارة امس ان (وزير الكهرباء قاسم الفهداوي اتفق مع وزير الصناعة والتجارة الايراني محمد شريعتمداري خلال لقائه به في مقر الوزارة ببغداد على تجديد عقد استيراد الطاقة الكهربائية من ايران لعام اضافي من ذات الخطوط الاربعة العاملة حالياً)، مضيفاً ان (الجانبين بحثا ايضا سبل التعاون المشترك بين العراق وايران في مجال الطاقة الكهربائية وتذليل المعوقات والدفع باتجاه تعزيز العلاقة بما يخدم منظومتي الطاقة الكهربائية العراقية والايرانية، فضلاً عن مناقشتهم الربط التزامني بين البلدين).ويستورد العراق حالياً ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية من إيران عبر اربعة خطوط هي خط كرمنشاه – ديالى وسربيل زهاب – خانقين و عبدان – البصرة، و كرخة – عمارة وتغذى هذه المحافظات عبر خطوط كهرباء الضغط العالي. وبدأ شريعتمداري الاثنين الماضي زيارة الى بغداد لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين والتحضير لزيارة النائب الأول للرئيس الإيراني إسحق جهانغيري إلى العراق التي من المؤمل القيام بها قريباً .وكان شريعتمداري قد اكد أهمية زيارة جهانغيري وقال خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه بوزير التخطيط – وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي ان زيارته الى بغداد(جاءت تمهيدا لزيارة النائب الاول لرئيس جمهورية ايران الى العراق الشقيق كون البلدين تربطهما علاقات إستراتيجية مهمة)، مؤكداً ان لقاء جهانغيري مع رئيس الوزراء حيدر العبادي (سيكون مهما بكل المقاييس وفي ارجاء المنطقة).

نقطة إنطلاق

ونقل بيان لوزارة التجارة تلقته(الزمان) امس عن شريعتمداري قوله ان (الاجتماعات ستكون مع جميع المعنيين العراقيين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية)، مشيراً الى ان (هذه الزيارة تعد نقطة الانطلاق من علاقات اقتصادية وتجارية بسيطة الى الانطلاق نحو علاقات اقتصادية على مستوى اكبر وكذلك في مجال الاستثمار المشترك بين البلدين فضلا عن علاقات التعاون الخاص بشأن توصيل الخدمات الفنية و الهندسية وكذلك الحضور والمشاركة في عملية اعمار العراق بعد الانتصار الذي حققه الشعب العراقي على داعش الارهابي). كما نقل البيان عن الجميلي تأكيده خلال المؤتمر الصحفي ان (ايران شريك سياسي وتجاري كبير للعراق) مضيفاً ان (العلاقات الايرانية العراقية متميزة وهناك تعاون في مجالات عديدة بين الجانبين). واوضح ان (الاجتماع تضمن مناقشات عديدة مع وزارات وجهات عراقية متعددة لانجاز العديد من الملفات المتعلقة بالتجارة والمواصفات وايضا في مجال الطاقة والكهرباء والنفط والصناعة وجميع المجالات الاخرى)، مؤكدا ان (هذه العلاقات تعد جزءاً من المكانة التي يحظى بها العراق في محيطه الاقليمي والدولي). ولفت الجميلي الى ان (هذا العام شهد العراق انفتاحاً كبيراً في علاقاته التجارية مع جميع دول العالم) واشار الى ان (العراق يستطيع اداء دور كبير جدا من خلال شبكة العلاقات والمصالح التي يقيمها مع دول الجوار لتهدئة المنطقة وبث روح التعاون والاستقرار بدلا من روح الحروب والتي اتعبت المنطقة). واوضح البيان ان الوزيرين بحثا (تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين)، موضحاً ان اللقاء (جاء تمهيدا لاجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين).

الى ذلك أعرب شريعتمداري عن امله برسم خارطة طريق بين ايران والعراق خلال زيارة جهانغيري الى العراق.ولفت خلال لقائه والوفد المرافق له بوزيرة الاعمار والاسكان آن نافع اوسي في بغداد اول امس الى ان(حل مشكلة التبادل المصرفي يعد احد العوامل المهمة في تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين) مضيفاً انه (ومع ايجاد خطوط اعتماد واجراءات جديدة ستتوفر امكانية حل التبادل المصرفي بين البلدين)

.واوضح ان (حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين يبلغ الآن 6 مليارات دولار وهو رقم لا يتناسب مع مكانة البلدين والحدود الطويلة بينهما)، مقترحاً(تشكيل لجنة مشتركة من اجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في المجال التقني والهندسي، وهو ما حظي بترحيب من وزيرة الاعمار والاسكان). من جانبها اكدت أوسي (ضرورة استقرار التعاون الاقتصادي بين البلدين)، وقالت انها (ستسعى من اجل حل مشكلة الديون المترتبة لصالح الشركات الايرانية على الجانب العراقي). ردا على طلب تقدم به الوزير الايراني بهذا الشأن. كما أبدت (رغبة العراق في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في قطاعات البنى التحتية والطرق والجسور وتعزيز التعاون المشترك والمساهمة في إعادة إعمار المدن المحررة وعموم محافظات العراق). وأشارت إلى أنه (سيتم من خلال اللجان المشتركة مناقشة وحسم المواضيع العالقة بين الطرفين، خاصة المشاريع التي تنفذها الشركات الايرانية، والمتعلقة بقطاع الإسكان والبنى التحتية والطرق في العراق).وتابعت أن (اللجان المشتركة ستناقش كذلك العروض الاستثمارية المقدمة من الجانب الإيراني في قطاعي الماء والصرف، وإمكانية تمويل عدد من المشاريع من الجانب الإيراني).

عرض إمكانيات

وإجتمع شريعتمداري بوزير الإعمار والصناعة محمد شياع السوداني حيث عرض (إمكانيات بلاده في المجالات الصناعية المختلفة، لا سيما في مجال صناعة الفولاذ والصلب وإنتاج الحديد الإسفنجي وصناعة السيارات)، مبدياً (الاستعداد للتعاون مع شركات الوزارة العراقية، لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل النشاطات الاقتصادية والتجارية بين البلدين).وبحسب بيان لوزارة الصناعة فقد اكد السوداني(حرص العراق على إقامة علاقات استراتيجية صناعية وتحقيق شراكة اقتصادية بين البلدين)، لافتا إلى (التيسيرات الممنوحة من جانب الحكومة العراقية للمستثمرين).وطالب شريعتمداري المسؤولين العراقيين بإقامة مناطق حرة وفتح ائتمان مع المصارف الإيرانية.