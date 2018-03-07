تخطيط وتقويم الموازنة العامة – رافد عبيد النواس

التخطيط هو الوظيفة الثالثة التي تؤديها الموازنة و تتناول عملية التخطيط تقرير يحتوي على (أهداف المؤسسة – المصادر المالية والمادية لتحقيق هذه الأهداف – البرامج والسياسات الواجب إتباعها لإحراز تحصيل المصادر المالية واستخدامها وتوزيعها)

ويركز التخطيط عادة على قضايا رئيسة مثل:- ماهي السياسات والاهداف بعيدة المدى للدائرة؟ وكيف يمكن ربطها إلى بدائل النفقات المختلفة؟ وما هي المعايير التي يجب استعمالها لتقييم طلبات التخصيص من الوزارات والدوائر المختلفة لنشاطاتها ومشاريعها؟

ويهتم التخطيط بأهداف العمل التي تسعى المؤسسة لإنجازها. وتعتمد موازنة البرامج أساسا على التخطيط، فهي تحاول ربط الخطط بمصادر التمويل(الموازنة) مع ملاحظة القواعد الأساسية الآتية:-

– يتعلق التخطيط بالمستقبل، فهو يركز على الأهداف المستقبلية ويربطها بقرارات تتخذ مسبقا لتحقيقها.

– يشمل التخطيط المصادر والوسائل التي تتضمن تحقيق الأهداف المستقبلية كافة، ويحدد البرامج التفصيلية المتعلقة بتحقيقها.

– يتضمن التخطيط عادة الوسائل والأهداف، حيث أن توزيع المخصصات والمصادر المالية المتوفرة يتم على أساس الأهداف التي يجب تحقيقها.

-التحليل والتقويم Evaluation and Analysis

يتضمن التقويم عملية تقرير ما إذا حقق البرنامج أهدافه أم لا؟ ويتضمن التحليل عملية تقدير فعالية البدائل من بين البرامج المختلفة للوصول إلى الأهداف نفسها. ويحاول كل نظام التخطيط والبرمجة والموازنة، ونظام موازنة القاعدة الصفرية الوصول نحو عمليات التقويم والتحليل.فهذه الأنظمة هدفها الأول والأساسي هو ترشيد عملية اتخاذ القرارات عند إعداد الموازنة عن طريق:-

1- تزويد المسؤولين بالمعلومات والبيانات للبدائل المتوفرة على أساس تحليل التكلفة- العائد والاساليب المختلفة والمتوفرة لتحقيق الأهداف التي تسعى لها.

2- توفير مقاييس لتقويم النتائج لتسهيل عملية تحقيق الأهداف الموضوعة. وعملية التقويم والتحليل تركز عادة على القضايا مثل:-

-اي البرامج يحقق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية؟

– أي البرامج يجب أن ينتهي؟ وأيها يجب أن يوسع؟

بغداد