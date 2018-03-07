نقض الرواية الإسرائيلية – عبد الحسين شعبان

في الحلقة النقاشية التي نظّمها منتدى الفكر العربي في عمان وبرعاية الأمير الحسن بن طلال، انصبّت المناقشات بشأن “مستقبل القضية الفلسطينية في إطار المشرق العربي” وذلك بمراجعة تاريخية وصولاً للحاضر واستشرافاً للمستقبل، مع شيء من التركيز على العلاقة العضوية ” الأردنية – الفلسطينية” ومقوّماتها ومحدّداتها، بما فيها مستقبلها المؤسسي العربي والإسلامي الذي يُعنى بالقدس تحديداً. وهو ما دعا الأمير الحسن إلى الحثّ على تأسيس مرصد متخصص بالشؤون الفلسطينية يعمل عليه فريق من الشباب العربي لـ “إبراز ما يحدث في فلسطين من أحداث ووقائع ويُسهم في إيجاد حالة متقدمة من التفاعل مع التحديات الحقيقية التي تواجه الفلسطينيين وتعزيز صمودهم”.

كما اشتمل الحوار على قضايا اللاجئين والقرار 194 بخصوص “حق العودة” وما يتعلّق بقضايا الطاقة والمياه والبيئة والمسار الخاص “بالأرض مقابل السلام”، لاسيّما وصول الحلول المطروحة إلى طريق مسدود، بما فيها اتفاق أوسلو الفلسطيني- “الإسرائيلي” لعام 1993.

وكانت “الدبلوماسية والثقافة” احد المحاور التي شملتها الحلقة النقاشية، كونها تمثّل “القوة الناعمة” التي على العرب والمسلمين وأصدقائهم استخدامها لنقض ” الرّواية الإسرائيلية”، وهو ما تم إهماله على مدى عقود من الزمان، إذْ كان بالإمكان استخدامها سلاحاً دولياً مؤثراً وفعّالاً لدعم قضيتهم استكمالاً متوازياً مع الأسلحة الأخرى، خصوصاً وأن الدبلوماسية والثقافة تتداخل مع الحقول السياسية والاقتصادية والتجارية إلى حدود عالية.

وإذا أخذنا القدس نموذجاً، فبقدر ما هي “قضية خاصة” نظراً لرمزيتها الروحية والتاريخية للعرب، ولأتباع جميع الأديان، من يهود ومسيحيين ومسلمين، فإنها في الوقت نفسه تشكّل “لبّ القضية الفلسطينية” وجوهر الصراع العربي- “الإسرائيلي”، التي لا يمكن الحديث عن أي حلّ دون استعادتها بوصفها عاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة، وهو ما ذهب إليه المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر العام 1988، الذي أعلن قيام الدولة الفلسطينية والتي اعترفت بها حتى الآن أكثر من 140 دولة، خصوصاً بعد انضمامها للأمم المتحدة العام 2012.

وتعد الحلقتان الدبلوماسية والثقافية جزءًا من حركة مقاومة سلمية مدنية ضرورية لاستكمال سبل المواجهة الأخرى، خصوصاً باستخدام “القوة الناعمة” لصالح الحق في مواجهة الباطل. ولأن الأمر يحتاج إلى استراتيجية تكاملية تتجاوز ما هو طارئ ومؤقت إلى ما هو مستمر وبعيد المدى، فلا بدّ من توظيفها وبالوسائل المتاحة تساوقاً مع الأهداف العامة التي يسعى إليها الشعب العربي الفلسطيني، سواء ما يتعلّق الأمر بالقدس أم بعموم القضية الفلسطينية بمفرداتها المختلفة انطلاقاً من مبدأ حق تقرير المصير.

لقد تمثّلت المعارك السياسية والعسكرية، طوال نحو قرن من الزمان، بطائفة من الاصطفافات والاستقطابات السياسية والحروب والنزاعات، تلك التي ابتدأت منذ وعد بلفور العام 1917 وقبله اتفاقية سايكس – بيكو السرية العام 1916 لتقسيم المنطقة إلى كيانات، وفي محاولة الالتفاف على مشروع “الثورة العربية” بقيادة الشريف حسين، وحروب “إسرائيل” العدوانية منذ قيامها في العام 1948، ولكن الحلقة الدبلوماسية من الصراع العربي -“الإسرائيلي” ووجهتها القانونية ظلّت بعيدة عن الاهتمام المطلوب. ولم تولَ الحلقة الثقافية، الاهتمام الذي تستحقه.

وكلاهما يمثّلان جانباً حضارياً وسلمياً كجزء من “دبلوماسية القوة الناعمة” التي على العرب ومناصريهم استخدامها حيثما أمكن، لأنها كانت ولا تزال شرطاً لا غنى عنه لخوض معركة ناجحة وبوسائل متنوّعة وأساليب متعدّدة وحديثة ومقنعة، فضلاً عن ذلك فإن تأثيرها سيكون فعّالاً إذا أُحسِن استخدامها، لما له من انعكاسات على الجوانب الأخرى، بما فيها الموارد الأولية كالنفط والغاز مثلاً، واستخداماتهما التي يمكن أن تكون حيوية في إطار توازن المصالح وتبادل المنافع والمشترك الإنساني.

إن استخدام الوسيلتين الدبلوماسية والثقافية يعني الضغط على المجتمع الدولي لاحترام قراراته ومن ثم تطبيقها، وخصوصاً القرار 2334 الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول لعام 2016 بشأن إدانة الاستيطان “الإسرائيلي”، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو واشنطن إلى سحب قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، علماً بأن الإستيطان يعد جريمة دولية.

وإذا كانت إدانة الاستيطان هدفاً دبلوماسياً راهناً، فإن قرار اليونسكو الصادر في 18 اكتوبر (تشرين الأول) 2016 والقاضي باعتبار الأماكن المقدسة في القدس من تراث العرب والمسلمين تأكيداً لقرار سابق لليونسكو صادر في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه يقضي بنفي “نظرية الهيكل” ويعد “المسجد الأقصى” و”الحرم القدسي” و”حائط البراق” جزءًا من التاريخ الفلسطيني وبالأسماء العربية وليس بالتسمية اليهودية “جبل المعبد”.

إن احد أهداف التحرّك الدبلوماسي والثقافي العربي هو إقناع المجتمع الدولي ليس بصحة الرواية التاريخية العربية فحسب، بل بالحق العربي الفلسطيني من جهة، ومن الجهة الأخرى التشكيك بصدقية الرواية “الإسرائيلية” ومزاعمها الخرافية، خصوصاً بالاستناد إلى قرارات منظمات دولية حقوقية وثقافية، وبوسائل القوة الناعمة بما فيها الأدب والفن وكل ما له علاقة بالتأثير على الرأي العام لإقناعه أكثر فأكثر بالحقيقة العربية، سواء بشأن القدس خصوصاً أم فلسطين عموماً.

{ باحث ومفكر عربي

بيروت