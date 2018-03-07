قمة الأسبوع بين الجوية والشرطة السبت

ثلاث مواجهات اليوم والبحري يعرف طريق الفوز – الناصرية – باسم الركابي

تتواصل اليوم الخميس مباريات الجولة الثامنة عشرة قبل الأخيرة من المرحلة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم باقامة ثلاث مباريات تتوزع على ملاعب النفط والأمانة والشعب على ان تقام مباراتين يوم غد الجمعه الأولى بين الحدود وكربلاء والوسط والصناعات، وتختتم قمة الأسبوع السبت بلقاء الجوية والشرطة.

النفط والميناء

ففي موقعه الرابع 32 يسعى النفط عندما يستقبل الميناء رابع عشر 19 الى تحقيق النتيجة المطلوبة والانتقال الى مركز الجوية مؤقتا وكل الدلائل تعطي الافضلية للنفط في حسم المهمة بسبب حالة الاستقرار والدعم الذي تقدمه ادارة النفط قبل ان يتطور في الاداء عبر عطاء خطوطه التي تعمل بفاعلية واضحة وبفضل الأداء الذي يتحسن من جولة لاخرى ما انعكس على واقع النتائج وسط تسليط الأضواء على المشاركة التي تقترب من سيناريو مشاركة الموسم الاخير، كما يريد استغلال ألازمة التي يمر فيها الميناء الذي لم تتأكد بعد عودته للان بعدما أرجات مباراته امام ميسان الدور الماضي امام توتر العلاقة ما بين الإدارة والأنصار والإدارة العامة وتوقف اللاعبين عن حضور الوحدات التدريبية امام الموقع المتاخر في سلم الترتيب ومهمة اليوم الصعبة التي قد تزيد الطين بله في وضع يفترض ان يعالج من وقت رغم ان المشكلة المالية ظهرت من وقت ويبدو انها المشكلة التي تتطلب من الكل تحمل المسؤولية وبذل المزيد من الاهتمام.

ويستقبل الأمانة التاسع 23 بملعبه النجف السادس 24 امام طموحات اللعب بشعار الفوز ومحو اثار خسارة الزوراء وتعزيز السيطرة على مباريات الأرض وتظهر ظروف اللعب مشجعة للخروج بكل الفوائد في وقت يسعى النجف الى تجاوز نحس نتائج الذهاب التي أخذت منه نقاطا مهمة ويعول المدرب علي هاشم على جهود اللاعبين في تقديم الأداء المطلوب للدفاع عن الموقع المهدد من الأمانة والطلاب ونفط ميسان ما يترتب على لاعبي النجف خوض المباراة بثقة وروحية الفوز في مهمة تظهر صعبة رغم التطور الذي تحقق في الجولات الأخيرة ويعرف اللاعبين واقع الامور الفنية التي يمر فيها الفريق في هذه الأوقات.

طموح الطلاب

ويسعى الطلاب ثامن الموقف 23 الى خوض اختبار السماوة ثاني عشر 20 بتركيز والعودة الى عزف نغمة الفوز التي افتقد اليها في الخسارة العالية من النجف والتعادل مع نفط الجنوب وسيلعب مباراته الثالثة تواليا مع احد فرق المحافظات المجتهدة وهو ما يعلم به المدرب عصام حمد المطالب بتحسين الامور حصرا في هذه الجولة لإيقاف مد النتائج السلبية ومصالحة الأنصار الذين انتابتهم الشكوك في ان يتمكن الفريق العودة والسير بالاتجاه الصحيح إمام السماوة المجتهد الذي يواصل تقديم نفسه الطرف المنافس مع مرور الجولات ويريد تحقيق الفوز الاول ذهابا وتحت أنظار جمهور الطلاب والخروج بالنتائج من ساحته الى ملاعب المضيفين حيث ملعب الشعب وحسرة تحقيق الفوز حتى على حساب الطلاب وقوة صفوفهم بعد شعورهم في التراجع ونزف النقاط.

مباراتا الجمعة

وتجري يوم غد الجمعة مباراتين، الأولى بين الحدود ثالث عشر الترتيب 20 وكربلاء الثامن عشر 13 الاول حقق فوزا مهما على الكهرباء ما يجعله اللعب بطموحات النتيجة وهو ما ينطبق على كربلاء الذي لعب دورا مهما وخدم مشاركته في الهروب من اسوء المواقع بالفوز على زاخو وحقق ثلاث نتائج ايجابية انعكست على موقفه

ويعود الوسط لملعبه في تضيف نجم الأسابيع الثلاثة الاخيرة الصناعات وفي رغبة المدرب عماد محمد في تحقيق الفوز الاول في ملعبه على ميسان بعد هزيمة النفط ما يجعل من اللاعبين خوض المباراة تحت ضغط النتيجة وإيقاف التراجع حتى في زمن المدرب الثاني في مشاركة خرجت عن رغبة الإدارة عندما تجد فريقها في الموقع الحادي عشر 20 نقطة ولازال يفتقد للتوازن في اللعب فيما سيخرج الصناعات الى النجف وكله امل في تحقيق الفوز الثاني ذهابا بعد التغلب على البحري قبل ان يخضع مباراتي فريقا الحدود والحسين ورفع غلة التهديف والاهم التعادل الذي ادمى به قلوب انصار الشرطة عندما فرض عليه التعادل بهدفين.

قمة الأسبوع

وتتجه الأنظار صوب ملعب الشعب الذي سيكون مسرحا للقاء الغريمين الشرطة الوصيف 39 والبطل الجوية 34 الذي يحتل الموقع الثالث والمهمة استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة التي تأتي في توقيت يخدم الجوية الذي يمر بأفضل أيامه ومستوياته بعد سلسلة نتائج جيدة الأفضل بين مجمل الفرق بعدما حقق الفوز على كربلاء بأربعة أهداف لواحد وعلى الديوانية بهدف وعلى زاخو بخمسة أهداف وعلى الحدود بهدفين وعلى فريق الحسين بهدفين كما زادت غلة الأهداف بالنتيجة الرائعة من ملعب المنامة بالبحرين عندما نجح في قلب تاخره بثلاثة أهداف وتحقيق الفوز على المالكية في كاس الاتحاد الاسيوي مما زادت من حظوظ الفريق في مواجهة السبت التي سيدخلها بقوة عناصره وتشجيع جمهوره الكبير والحالتين الفنية والمعنوية اللتين سيدعمانه في قطع خطوة مهمة على طريق تقليص الفارق الى ثلاث نقاط في اول لقاء يجمعهما تحت الظروف الجيدة التي يعكسها اللاعبين والتحضير لمواجهة المرحلة الحالية والحاق الخسارة الاولى بالشرطة عندما سيقوم المدرب في اختيار التشكيل المناسب وتسخير قدرات عناصره المعروفة وتحديد واجباتهم في اصعب مهمة والتطلع الى تحقيق نتيجة الموسم التي يبحث عنها الشرطة في تدارك الامور والعودة الى سكة الانتصارات في اهم جولات المرحلة والابتعاد عن ملاحقة الجوية والتوجه للإمام والقيام باهم عمل في مباراة لاتقبل للأعذار سواء من المدرب واللاعبين إمام جمهور الفريق المستاء من أخر ثلاث تعادلات حدت من تقدم الفريق المطالب بخوض المباراة بأقصى درجات الطموح في الدفاع عن سجل الفريق ولان المباراة ستكون مع الجوية وان يظهر جميع اللاعبين بنفس المستوى لان الامور تختلف تماما عن جميع مواجهات الفريق وضرب اكثر من عصفور بحجر في ملاحقة المتصدر والحد من رغبة الجوية في التقدم وتوسيع الفارق ولان غير نتيجة الفوز ستغير اجواء المنافسة امام الفريق وجمهوره الذي قد يتقبل الخسارة من أي فريق الا من الجوية

فوز البحري

ونجح البحري في تحقيق الفوز الثاني تواليا عندما استهل مباريات الجولة المذكورة بالتغلب على نفط الجنوب والتأثير على موقعه قبل ان يتقدم الفائز للموقع السادس عشر في تحول مهمة بغياب الأنصار الذين رحبوا بالفوز في مهمة لم تكن سهلة لكن أصحاب الأرض كانوا في يومهم.