في المرمى

شخصية البطل – عبد الحكيم مصطفى

كان منتظرا ان يحقق فريق نادي القوة الجوية لكرة القدم الفوز على منافسه و مضيفه المالكية البحريني لحساب الجولة الثالثة، من بطولة كاس الاتحاد الآسيوي، ولاعتبارات عديدة اهمها على وجه الاطلاق هي ان الفريق الجوي هو بطل هذه المسابقة القارية للموسمين السابقين، وان فريق نادي القوة الجوية يتكىء على تاريخ مميز جدا محليا، وكان و لايزال مصنعاً حيوياً لانتاج الكفاءات الكروية .. ولكن الشوط الاول من المباراة لم يسر على النحو المتوقع بعد تأخر ان القوة الجوية بـ (1-3) .. المالكية البحريني سجل ثلاثة اهداف في الدقائق (7 و 9 و14 ) مستغلا اخطاء دفاعية كشفت ضعف انسجام عناصر خط الدفاع والتمركز غير السليم، واعتقد البعض ان فريق القوة الجوية سيقبل اهداف اخرى، وسينهار امام فريق المالكية صاحب الارض والجمهور، فيما رجحت فئة اخرى من المتابعين عودة فريق القوة الجوية في الشوط الثاني بعد معالجات تكتيكية، لتحقيق نتيجة التعادل على اقل تقدير، التي تضمن بقاء القوة الجوية في دائرة المنافسة على الفوز بأحد المركزين الاول والثاني، للانتقال الى الدور التالي من البطولة القارية ..

تقدير الفئة الثانية من المتابعين هو الذي تحقق في أرض الملعب، بل ان الفريق الجوي الكبير لم يكتف بالتعادل وانما حقق الفوز، وسجل ثلاثة اهداف عبر المميزين الدوليين حمادي احمد وامجد راضي .. الاهداف الثلاثة كانت ملخص جهد تدريبي نوعي مصدره الكابتن راضي شنيشل والكادر المساعد له، إذ ان الضغط المنظم على المنافس البحريني و(خلق) فرص عديدة لتسجيل اهداف منح فريق القوة الجوية ثقة كبيرة في تدارك التاخر والتطلع الى الفوز لمشاركة فريق نادي الجزيرة الاردني في الجلوس في مقعد صدارة المجموعة ..

اهداف فريق القوة الجوية الثلاثة في الشوط الثاني، عكست شخصية البطل من جهة، وحكمة الكادر التدريبي والاستعداد العالي للاعبين في الدفاع عن سمعة فريقهم الكبير، من جهة ثانية ..

التحول النوعي في اداء ومردود القوة الجوية في الشوط الثاني، لم تكن للمصادقة دور فيه، وانما كان ثمرة جهد متقن وتركيز مميز انتج اداءاً يليق بفريق يحمل اللقب القاري، ومردوداً متوقعاً من فريق يضم في صفوفه اثنين من أفضل وأمهر المهاجمين في بطولة دوري اندية العراق لفرق الدرجة الممتازة وهما رئيس الفريق حمادي احمد وزميله أمجد راضي ..

انصار فريق القوة الجوية يتـــــــــوقعون ان تكون لروح المثابــــــــرة التي طغــــــــــــت على اداء فـــــــريقهم امام المالكية البحريني، أثر ايجابي على مستقبل فريقهم في البطولة الاسيوية ولايستبـــــــــــعدون التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي .