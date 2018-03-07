في المرمى

نحن من قرأ النشيد الوطني – هشام السلمان

لم تكن قضية النظام الداخلي الخاص باتحاد كرة القدم التي شغلت الشارع الرياضي العراقي هذه الايام بصورة لافتة للنظر تخص لاعبا او نجما كرويا بعينه وانما هي تشكل عائقا امام الكثير من لاعبي ونجوم الكرة السابقين وحرمانهم من خلال فقرة معينة تضمنها هذا النظام والتي تشير الى وجوب ان يمتلك اللاعب الذي يريد الدخول الى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خبرة لاتقل عن ثلاثة اعوام أمضاها في العشر سنوات الاخيرة !

الانظمة الداخلية وجدت لخدمة المنظومة التي من أجلها أعد النظام الداخلي ووضع العراقيل أمام من يجد في نفسه الامكانية والقدرة على دخول معترك الجمعية العمومية لنمنحة الفرصة وتأخذ بيده لا ان نحاربه وتحد منه، لذلك فان إيجاد ذرائع في النظام الداخلي وضعت لايقاف طموح الجيل الجديد من القادة بعد ان خدموا الكرة العراقية سنوات طويلة لاعبين، وعندما اتكلــــــــم الان بصيغة الجمع ذلك لأني أرى ومقتنع بان القضية ليست قضية يونس محمود بل انها تهم النجوم الكثيرة في سماء الوطن تبحث عن فرصتها لتجد ضالتها في الجمعية العمومية تخدم الكرة من جديد بطريقة الاداري بعد ان اعتزل البعض ملاعب الكرة .

أعجبني كلام في تغريدة للنجم الدولي السابق نشأت أكرم وهو يعاتب الاتحاد العراقي للعبة فيقول ( نحن من (غنى) النشيد الوطني ) في إشارة منه ان اللاعبين العراقيين من النجوم والرواد هم الاولى بدخول الجمعية العمومية للاتحاد فحرمان عدد كثير من اللاعبين وفقا لبنود ومواد النظام الداخلي المفصل بطريقة تبعد عمدا هؤلاء النجوم تنذر بمستقبل مجهول ومظلم للكرة العراقية.

أقول القضية ليست خاصة بابعاد نجم واحد أسمه يونس محمود، وانما هي لابعاد كل مشاهير الكرة ونجومها ولهذا لابد من اعادة كتابة دستور جديد لاتحاد الكرة يضمن للجميع حقوقهم ويعطي الفرصة لمن يستطيع قيادة الاتحاد بشكل صحيح خال من التساؤلات والتاؤيلات، هناك من يقول لايمكن اعادة كتابة الدستور (النظام الداخلي) بعد ان تمت المصادقة عليه واقراره من قبل الجمعية العمومية، ولكن لاجل بناء رياضة حقيقية لاسيما في لعبة كرة القدم التي عانت ماعانت خلال الـ ( 15 ) الاخيرة من تهميش للكفاءات وابعاد للنجوم وتجاهل لقدرات المدربين لابد من الرضوخ الى المطلب الجماهيري في التغيير واعادة النظام الداخلي.هذا الاسبوع جرت في اتحاد الكرة انتخابات رابطة اللاعبين لاختيار هيئة ادارية لرابطتهم المكونة من سبعة اشخاص يختارون من يمثلهم في الجمعية العمومية وفاز فيها يونس محمود وحتى لو لم يفز يبقى المطلب العام ضرورة اعادة النظر بالنظام الداخلي وانصاف النجوم كي تنهض كرة القدم في العراق من جديد وعكس ذلك فان المستقبل ينذر بالكثير من غير المتوقع .. الستم معي ..؟