كاسياس يدخل تاريخ التشامبيونزليج قبل مغادرة بورتو

ليفربول يكتفي بالتعادل على أرضه ويبلغ الدور ربع النهائي

{ لندن – وكالات: لا يوجد الكثير للحديث عنه من الناحية الفنية في مباراة ليفربول الإنكليزي وضيفه بورتو البرتغالي، والتي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد، في إياب ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوربا لكرة القدم. السبب في ذلك، يعود بالدرجة الأولى إلى أن الفريق الضيف كان مستسلما منذ خسارته على أرضه بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب على ملعب دراجاو، فلم يدخل المباراة بجدية، وإن كانت جماهيره الحاضرة في ملعب أنفيلد شجعته بحرارة حتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. أما صاحب الأرض، فكان مدركا لحقيقة أنّه قطع أكثر من 80 بالمئة من طريق التأهل إلى ربع النهائي، ولهذا السبب لجأ يورجن كلوب، إلى مبدأ المداورة، إدراكا منه لوجود مباراة مهمة الأسبوع المقبل أمام مانشستر يونايتد في الجولة الـ 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز. ولجأ كلوب إلى طريقة اللعب المعتادة 4-3-3، وأجرى 5 تعديلات على تشكيلته الأساسية، كان أبرزها إراحة النجم الدولي المصري محمد صلاح وإجلاسه على الدكة، مقابل إشراك اللاعب الدولي الإنكليزي آدم لالانا الذي يحتاج لكل دقيقة لعب ممكنة من أجل إقناع مدرب المنتخب الإنكليزي جاريث ساوثجيت، بضمه إلى قائمة الفريق لنهائيات كأس العالم في الصيف المقبل. ولعب لالانا في خط المقدّمة إلى جانب ساديو ماني الذي أحرز ثلاثية في مباراة الذهاب، وفيرمينو، فيما تكوّن ثلاثي خط الوسط من القائد جوردان هندرسون وإيمري تشان وجيمس ميلنر، وعمد كلوب إلى إراحة ثلاثي الدفاع فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون، مقابل إشراك جويل ماتيب وألبرتو مورينو وجو جوميز. واستفاد كلوب تماما من هذا اللقاء، حيث منح لاعبيه البدلاء الاستمرارية المطلوبة، تجنبا لافتقادهم حساسية المباريات، لاسيما جوميز العائد حديثا من الإصابة، كما منح الفرصة في الشوط الثاني لراجنار كلافان والمهاجم داني إنجز، ولم يبذل لاعبو خط الوسط جهدا جبارا، نظرا لاعتماد الخصم على الكرات الطويلة، ودخل صلاح أرض الملعب في الشوط الثاني، وكاد يحرز هدفا لولا تألق الحارس الخبير إيكر كاسياس.

وفي الناحية المقابلة، حاول مدرب بورتو، سيرجيو كونسيساو، شحذ همم لاعبيه، إلا أن ذلك كان صعبا، لاسيما بوجود 7 تعديلات على التشكيلة الأساسية. ولعب إيكر كاسياس أساسيا في هذه المباراة التي ربما تكون آخر مبارياته في مسابقة دوري أبطال أوربا، بعدما أعلن النادي عدم نيته تجديد تعاقده مع الحارس الشهير. واعتمد بورتو على التمريرات الطويلة من الدفاع إلى الهجوم، نظرا لعدم وجود الأفكار الخلّاقة في خط الوسط، لاسيما في غياب الثنائي المكسيكي هيكتور هيريرا والجزائري ياسين براهيمي، وعانى المهاجم الكاميروني أبوبكر، من عزلة في منطقة الجزاء، ولم يشكل تهديدا حقيقيا على مرمى الحارس الألماني لوريس كاريوس الذي بدوره عاش ليلة هادئة دون مشاكل.

ارقام قياسية

حقق الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، الكثير من الأرقام القياسية، بعد تعادل فريقه السلبي مع ليفربول الإنكليزي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوربا، اول امس الثلاثاء. وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن إيكر كاسياس، أكثر حارس في تاريخ التشامبيونزليج، يحافظ على نظافة شباكه في البطولة، برصيد 56 مواجهة. ولم يثمر حفاظ كاسياس على نظافة شباكه، بالنفع على بورتو البرتغالي، والذي خرج من المسابقة القارية، على يد ليفربول، بعد الخسارة ذهابًا بخماسية نظيفة، والتعادل إيابًا بدون أهداف. يشار إلى أن كاسياس سيغادر بورتو، بنهاية الموسم الجاري، بعد قضاء 3 مواسم بقميص الفريق البرتغالي، الذي ضمه في صيف 2015، قادمًا من ريال مدريد.