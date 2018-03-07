ملعب حديقة الأمراء يشهد خيبة أمل الباريسيين

ريال مدريد ينهي طموح سان جيرمان ويقصيه من دوري الأبطال

{ مدن – وكالات: تأهل فريق ريال مدريد الإسباني، إلى ربع نهائي دوري أبطال أوربا، عقب فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت اول امس الثلاثاء في ملعب حديقة الأمراء، في إياب دور الـ16 من البطولة. سجل لريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو بالدقيقة 51، وكاسيميرو بالدقيقة 80 من زمن اللقاء، بينما أحرز هدف سان جيرمان، الأوروجوياني إدينسون كافاني بالدقيقة 71. وكان ريال مدريد، قد فاز على سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف في لقاء الذهاب بملعب سانتياجو برنابيو.

الشوط الأول

ضغط فريق باريس سان جيرمان على ريال مدريد في الدقائق الأولى من ناحية الجبهة اليسرى المتواجد بها الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، من أجل تسجيل هدف مبكر. وجاء أول ظهور لريال مدريد هجوميا في الدقيقة 10، من عرضية لماركو أسينسيو غيرت اتجاهها لتصل بسهولة للحارس ألفونس أريولا. مرت 15 دقيقة من انطلاق المباراة باستحواذ باريس سان جيرمان بنسبة 57%، وسط هدوء وحذر من ريال مدريد. وتألق أريولا، وتصدى لتسديدة سيرجيو راموس الأرضية بعد عرضية رائعة من أسينسيو بالدقيقة 17، والتي عادت لفاران من حارس باريس، ولكنه فشل في تحويلها لهدف. وأضاع الفرنسي كريم بنزيما، انفرادا تاما بالحارس ألفونس أريولا في الدقيقة 37، بعد تمريرة رائعة من مارسيلو، حيث تصدى له الحارس وخرجت الكرة إلى ركنية. وأنقذ نافاس فرصة خطيرة لسان جيرمان، من عرضية مميزة في الدقيقة 41 من أنخيل دي ماريا، وعاد الحارس للتألق مرة أخرى في الدقيقة 43 بعدما تصدى لانفراد كيليان مبابي من الجبهة اليمنى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسيطرة لسان جيرمان بنسبة 57 بالمئة خلال هذا الشوط.

الشوط الثاني

واصل سان جيرمان استحواذه في الشوط الثاني، وضغط على ريال مدريد من أجل افتتاح التسجيل، وحول كريستيانو رونالدو، عرضية مارسيلو في الدقيقة 50، ولكن الكرة مرت بجوار القائم. وافتتح رونالدو التهديف لريال مدريد برأسية قوية بالدقيقة 51، بعد عرضية رائعة من لوكاس فاسكيز. وضغط باريس بعد هدف رونالدو من أجل معادلة النتيجة، وأجرى مدربه أوناي إيمري أول تغيير بدخول خافيير باستوري، بدلا من تياجو موتا بالدقيقة 59. وتألق نافاس في عرضية يوري بالدقيقة 59، بعد أخطأ سيرجيو راموس في إخراج الكرة قبل اشتراك كافاني في اللعبة. وتلقى الإيطالي ماركو فيراتي، البطاقة الحمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني بالدقيقة 66 ليكمل الفريق الباريسي اللقاء حتى نهايته بعشرة لاعبين. وتصدى أريولا لتسديدة قوية من ماركو أسينسيو بالدقيقة 68، ونجح كافاني في معادلة النتيجة لسان جيرمان بعد خطأ من البرازيلي كاسيميرو في إخراج الكرة بالدقيقة 71، حيث ارتطمت الكرة بقدم مهاجم سان جيرمان وذهبت للشباك. وجاء التغيير الأول من زيدان بالدقيقة 71 بخروج الكرواتي ماتيو كوفاسيتش ودخول العائد من الإصابة توني كروس.

واستبدل إيمري، دي ماريا بالألماني جوليان دراكسلر بالدقيقة 76، وبذات الدقيقة خرج بنزيما ودخل جاريث بيل. وأحرز البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني لريال مدريد، بعد تسديدة من خارج المنطقة غيرت اتجاهها وسكنت الشباك في الدقيقة 80. وأنهى الفرنسي زيدان تغييراته في الدقيقة 82 بخروج أسينسيو ودخول إيسكو بدلا منه، ودخل لاسانا ديارا في الدقيقة 85 بدلا من كيليان مبابي، واستسلم سان جيرمان بعد هدف كاسيميرو وسط هجمات متتالية لريال مدريد، وتألق أريولا في التصدي لتسديدة إيسكو في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بعد ذلك بالنتيجة ذاتها.

تشكيلة متاوقعة

وأقدم المدرب زين الدين زيدان، على الاعتماد على تشكيلة توقعها البعض، والبعض الآخر استبعد المخاطرة بها أمام منافس بحجم سان جيرمان، بعدما دفع بالثنائي ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز، بدلا من إيسكو وبيل. وعلى الرغم من تواجد إيسكو ومودريتش وكروس وبيل على دكة البدلاء، وضع زيدان ثقته في تشكيلة تفوقت بشكل كامل على لاعبي باريس على كل المستويات. ولم يكشر الفريق الباريسي عن أنيابه الهجومية في لقاء الليلة، ففشل كافاني ومبابي ودي ماريا، في تقديم حلول أمام المرمى، حيث ظهر التفوق الواضح لوسط ودفاع ريال مدريد. وأثر غياب نيمار، بشدة على المنظومة الهجومية لباريس سان جيرمان، حيث يمثل النجم البرازيلي نسبة كبيرة من قوة الفريق الهجومية. ولم يتعامل المدرب إيمري مع المباراة بشكل جيد على عكس زيدان، فمع غياب نيمار، فشل في استغلال أسماء مهمة مثل مبابي ودي ماريا كان من الممكن أن تصنع الفارق بالإضافة للدفع بجوليان دراكسلر في وقت متأخر.

رونالدو التاريخي

لم يخيب صاروخ ماديرا آمال جمهور الفريق الملكي، خاصة في يوم الاحتفال بذكرى تأسيس النادي، فقد تكفل كالعادة بقتل أحلام المنافس بإحرازه للهدف الأول بطريقة رائعة، تعيد للأذهان هدفه في مرمى برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا عام 2011 . وواصل الدون كتابة التاريخ في بطولته المفضلة، بعدما بات ثاني لاعب في تاريخ التشامبيونزليج يسجل في 9 مباريات متتالية بالبطولة (14 هدفا)، منذ رود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد 2003 (12 هدفا). وبهذا الهدف عزز كريستيانو صدارته لترتيب هدافي دوري الأبطال هذا الموسم بـ 12 هدفا. وشهد ملعب حديقة الأمراء مساندة منقطعة النظير من جمهور باريس سان جيرمان لفريقه طوال الـ 90 على الرغم من الهزيمة والخروج من البطولة. وأوقف الحكم فيليكس بريتش، المباراة مرتين بسبب إشعال الجمهور للألعاب النارية، مما تسبب في تصاعد الأدخنة في الملعب. واتسم اللقاء بالروح الرياضية العالية بين لاعبي الفريقين، حيث لم يشهد أي مشاحنات بينهم، ولكن جاء الطرد الذي تعرض له ماركو فيراتي ليعكر صفو المباراة. واحتج الدولي الإيطالي على حكم المباراة بطريقة غير لائقة، ليقوم الأخير بإشهار البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء ليلعب أصحاب الأرض منذ الدقيقة 66 بـ 10 لاعبين.