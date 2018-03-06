800 ضحية بالغوطة والقصف يعيق المساعدات واجتماع طارئ لمجلس الأمن

تركيا تبني مخيمات شمال سوريا والكرد ينقلون 1700 مقاتل من جبهة داعش الى عفرين
الرقة (سوريا)-(أ ف ب) – أنقرة – توركان اسماعيل – نيويورك – الزمان :
طلبت فرنسا وبريطانيا عقد اجتماع طارىء لمجلس الامن الدولي لبحث فشل تطبيق وقف اطلاق النار الذي أقره المجلس لمدة 30 يوما في سوريا كما قال دبلوماسيون الثلاثاء. ويتوقع ان يعقد المجلس اجتماعا الاربعاء لبحث الضربات الجوية والاشتباكات المتواصلة في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق رغم وقف اطلاق النار الذي طلبه مجلس الامن قبل عشرة أيام. وكان مجلس الامن اعتمد بالاجماع في 24 شباط/فبراير قرار دعمته روسيا يطلب وقفا لاطلاق النار لمدة ثلاثين يوما لافساح المجال امام ايصال المساعدات الانسانية واجلاء المرضى والمصابين.
ودخلت اول قافلة مساعدات الى الغوطة الشرقية الاثنين لكنها غادرت ليلا قبل اتمام افراغ حمولتها وسط استمرار القصف على المنطقة الذي اوقع المزيد من الضحايا. وبلغت حصيلة القتلى منذ بدء التصعيد على الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق، في 18 شباط/فبراير 800 قتيلاً مدنياً، بينهم نحو 170 طفلاً. وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية واغلبيتها كردية عزمها نقل 1700 من مقاتليها من المعارك ضد تنظيم داعش في شرق البلاد إلى منطقة عفرين التي تتعرض لهجوم تركي منذ نحو شهر ونصف شهر. وقال ابو عمر الادلبي، القيادي في قوات سوريا الديموقراطية التي تتشكل من فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة الرقة لوكالة فرانس برس «اتخذنا القرار الصعب بسحب قوات من ريف دير الزور وجبهات القتال ضد داعش والتوجه الى معركة عفرين».وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن «القوات التركية باتت تسيطر على نحو 40 في المئة من منطقة عفرين». وبدأت تركيا الاستعدادات لبناء مخيمات يمكنها استيعاب حتى 170 الف نازح في شمال سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الثلاثاء. وقال المتحدث باسم الوزارة حامي أكسوي ان الهلال الاحمر التركي ووكالة ادارة حالات الطوارئ باشرا الاستعدادات لبناء مخيمات يمكنها استيعاب 170 الف شخص في ادلب (شمال غرب سوريا) وفي المنطقة التي تسيطر عليها تركيا والفصائل السورية المعارضة المؤيدة لها في شمال البلاد. ومحافظة ادلب هي احدى مناطق خفض التوتر بموجب اتفاق تم التوصل اليه بين تركيا الداعمة لفصائل المعارضة وروسيا وايران حليفتي النظام.
وأضاف الادلبي «أهلنا في عفرين لهم الاولوية وحمايتهم أهم من قرارات التحالف الدولي» الذي يدعم تلك القوات في معاركها ضد داعش. ومن المفترض أن تتوجه هذه القوات إلى عفرين الأسبوع الحالي، وهي تتألف أساساً من فصائل عربية من الشمال السوري، وفق الادلبي. وبعد تمكنها من طرده من مناطق واسعة في شمال وشمال شرق البلاد أبرزها مدينة الرقة، معقله الأبرز في سوريا لاحقاً، تقاتل قوات سوريا الديموقراطية التنظيم المتطرف حالياً في آخر جيب يتواجد فيه في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق.
وتشكل وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لتلك القوات التي تتلقى منذ سنوات دعماً من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. وقال الادلبي «حاربنا داعش وساعدنا التحالف في الرقة ولكن دون ان يدافع التحالف عن شركائه» في اشارة الى تجنب الاميركيين تقديم الدعم للاكراد السوريين في مواجهتهم مع الجيش التركي. وأقرت واشنطن الاثنين بأن قسما من المقاتلين الذين تدعمهم انتقلوا إلى عفرين.
وقال متحدث باسم البنتاغون «نحن على علم بمغادرة قسم من عناصر قوات سوريا الديموقراطية من منطقة وادي الفرات»، مشدداً على أن ذلك لم يؤد الى استعادة داعش اي اراض خسروها. وأقر القيادي في قوات سوريا الديموقراطية شفكر هيمو في حديث لفرانس برس أن «مغادرة هذه القوات ستؤثر على الحرب ضد داعش (…) إلا أن جبهة دير الزور ستستمر». وينطبق ما يحصل في دير الزور، على مناطق أخرى واقعة تحت سيطرة الأكراد، إن كان في القامشلي أو كوباني أو الحسكة.
وأعلنت وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على حي الشيخ مقصود في مدينة حلب مؤخراً إرسال مقاتليها إلى جبهة عفرين.
وكان المستشار الاعلامي لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين ريزان حدو قال لفرانس برس «هناك إعادة انتشار للوحدات لدعم معركة عفرين».
وشنّت تركيا وفصائل سورية موالية لها في 20 كانون الثاني/يناير هجوماً ضد منطقة عفرين، تمكنت خلاله من التقدم والسيطرة على كامل المنطقة الحدودية بين عفرين وتركيا.