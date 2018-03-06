800 ضحية بالغوطة والقصف يعيق المساعدات واجتماع طارئ لمجلس الأمن

تركيا تبني مخيمات شمال سوريا والكرد ينقلون 1700 مقاتل من جبهة داعش الى عفرين

الرقة‭ (‬سوريا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أنقرة‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ – ‬نيويورك‭ – ‬الزمان‭ :‬

طلبت‭ ‬فرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬طارىء‭ ‬لمجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬لبحث‭ ‬فشل‭ ‬تطبيق‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬أقره‭ ‬المجلس‭ ‬لمدة‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬الثلاثاء‭. ‬ويتوقع‭ ‬ان‭ ‬يعقد‭ ‬المجلس‭ ‬اجتماعا‭ ‬الاربعاء‭ ‬لبحث‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬والاشتباكات‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬رغم‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬طلبه‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭. ‬وكان‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬اعتمد‭ ‬بالاجماع‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬قرار‭ ‬دعمته‭ ‬روسيا‭ ‬يطلب‭ ‬وقفا‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬لافساح‭ ‬المجال‭ ‬امام‭ ‬ايصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬واجلاء‭ ‬المرضى‭ ‬والمصابين‭.‬

ودخلت‭ ‬اول‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬الى‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬الاثنين‭ ‬لكنها‭ ‬غادرت‭ ‬ليلا‭ ‬قبل‭ ‬اتمام‭ ‬افراغ‭ ‬حمولتها‭ ‬وسط‭ ‬استمرار‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬الذي‭ ‬اوقع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭. ‬وبلغت‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬معقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬الأخير‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬800‭ ‬قتيلاً‭ ‬مدنياً،‭ ‬بينهم‭ ‬نحو‭ ‬170‭ ‬طفلاً‭. ‬وأعلنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬واغلبيتها‭ ‬كردية‭ ‬عزمها‭ ‬نقل‭ ‬1700‭ ‬من‭ ‬مقاتليها‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬تركي‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬ونصف‭ ‬شهر‭. ‬وقال‭ ‬ابو‭ ‬عمر‭ ‬الادلبي،‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬تتشكل‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬وعربية‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬واشنطن،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬اتخذنا‭ ‬القرار‭ ‬الصعب‭ ‬بسحب‭ ‬قوات‭ ‬من‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬وجبهات‭ ‬القتال‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬والتوجه‭ ‬الى‭ ‬معركة‭ ‬عفرين‮»‬‭.‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬باتت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‮»‬‭. ‬وبدأت‭ ‬تركيا‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لبناء‭ ‬مخيمات‭ ‬يمكنها‭ ‬استيعاب‭ ‬حتى‭ ‬170‭ ‬الف‭ ‬نازح‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬حامي‭ ‬أكسوي‭ ‬ان‭ ‬الهلال‭ ‬الاحمر‭ ‬التركي‭ ‬ووكالة‭ ‬ادارة‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬باشرا‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لبناء‭ ‬مخيمات‭ ‬يمكنها‭ ‬استيعاب‭ ‬170‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬ادلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭) ‬وفي‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬تركيا‭ ‬والفصائل‭ ‬السورية‭ ‬المعارضة‭ ‬المؤيدة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭. ‬ومحافظة‭ ‬ادلب‭ ‬هي‭ ‬احدى‭ ‬مناطق‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬الداعمة‭ ‬لفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬وروسيا‭ ‬وايران‭ ‬حليفتي‭ ‬النظام‭.‬

وأضاف‭ ‬الادلبي‭ ‬‮«‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬لهم‭ ‬الاولوية‭ ‬وحمايتهم‭ ‬أهم‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬معاركها‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭. ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تتوجه‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬إلى‭ ‬عفرين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي،‭ ‬وهي‭ ‬تتألف‭ ‬أساساً‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬عربية‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬السوري،‭ ‬وفق‭ ‬الادلبي‭. ‬وبعد‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬طرده‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬أبرزها‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة،‭ ‬معقله‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لاحقاً،‭ ‬تقاتل‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬يتواجد‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭.‬

وتشكل‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬لتلك‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬تتلقى‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬دعماً‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬وقال‭ ‬الادلبي‭ ‬‮«‬حاربنا‭ ‬داعش‭ ‬وساعدنا‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يدافع‭ ‬التحالف‭ ‬عن‭ ‬شركائه‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬تجنب‭ ‬الاميركيين‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للاكراد‭ ‬السوريين‭ ‬في‭ ‬مواجهتهم‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭. ‬وأقرت‭ ‬واشنطن‭ ‬الاثنين‭ ‬بأن‭ ‬قسما‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الذين‭ ‬تدعمهم‭ ‬انتقلوا‭ ‬إلى‭ ‬عفرين‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬البنتاغون‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بمغادرة‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬الفرات‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يؤد‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬داعش‭ ‬اي‭ ‬اراض‭ ‬خسروها‭. ‬وأقر‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬شفكر‭ ‬هيمو‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مغادرة‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬ستؤثر‭ ‬على‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ (…) ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬جبهة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬ستستمر‮»‬‭. ‬وينطبق‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور،‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬واقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الأكراد،‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬القامشلي‭ ‬أو‭ ‬كوباني‭ ‬أو‭ ‬الحسكة‭.‬

وأعلنت‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬الشيخ‭ ‬مقصود‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬مؤخراً‭ ‬إرسال‭ ‬مقاتليها‭ ‬إلى‭ ‬جبهة‭ ‬عفرين‭.‬

وكان‭ ‬المستشار‭ ‬الاعلامي‭ ‬لوحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬ريزان‭ ‬حدو‭ ‬قال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬إعادة‭ ‬انتشار‭ ‬للوحدات‭ ‬لدعم‭ ‬معركة‭ ‬عفرين‮»‬‭.‬

وشنّت‭ ‬تركيا‭ ‬وفصائل‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬هجوماً‭ ‬ضد‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين،‭ ‬تمكنت‭ ‬خلاله‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬بين‭ ‬عفرين‭ ‬وتركيا‭.‬