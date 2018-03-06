كارثة جوية عسكرية روسية في قاعدة حميميم بسوريا

موسكو‭-‬بيروت‭- ‬الزمان‭ : ‬‭ ‬تحطمت‭ ‬طائرة‭ ‬نقل‭ ‬روسية‭ ‬عند‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬حميميم‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬32‭ ‬شخصا‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬كما‭ ‬اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالات‭ ‬الانباء‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬في‭ ‬6‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬15‭,‬00‭ (‬12‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬تحطمت‭ ‬طائرة‭ ‬نقل‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬انطونوف‭ ‬ان‭-‬26‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬حميميم‭. ‬وبحسب‭ ‬المعطيات‭ ‬الاولية‭ ‬كانت‭ ‬تقل‭ ‬26‭ ‬راكبا‭ ‬وستة‭ ‬من‭ ‬افراد‭ ‬الطاقم‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الكارثة‭ ‬وبحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬الاولية‭ ‬ناجمة‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬عن‭ ‬عطل‭ ‬تقني‮»‬‭ ‬موضحة‭ ‬ان‭ ‬الطائرة‭ ‬تحطمت‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬500‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬مدرج‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬الروسية‭ ‬وانه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استهدافها‭ ‬بقصف‭. ‬واوضح‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬لجنة‭ ‬تابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬ستدرس‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الروايات‭ ‬الممكنة‭ ‬لما‭ ‬حصل‮»‬‭.‬

‭ ‬وهذه‭ ‬ليست‭ ‬اول‭ ‬مأساة‭ ‬تواجهها‭ ‬طائرة‭ ‬نقل‭ ‬عسكرية‭ ‬روسية‭ ‬متجهة‭ ‬الى‭ ‬حميميم‭. ‬ففي‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬2016‭ ‬تحطمت‭ ‬طائرة‭ ‬توبوليف‭ ‬تو‭-‬154‭ ‬تقل‭ ‬افرادا‭ ‬من‭ ‬فرقة‭ ‬الجيش‭ ‬الاحمر‭ ‬الموسيقية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الاسود‭ ‬بعيد‭ ‬اقلاعها‭ ‬من‭ ‬ادلر‭ (‬جنوب‭) ‬ما‭ ‬اوقع‭ ‬92‭ ‬قتيلا‭.‬

وفي‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬2017‭ ‬تحطمت‭ ‬مقاتلة‭ ‬سوخوي‭ ‬سو‭-‬24‭ ‬عند‭ ‬الاقلاع‭ ‬في‭ ‬حميميم‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬الطيارين‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬تدخلها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2015،‭ ‬نشر‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬عشرات‭ ‬الطائرات‭ ‬المقاتلة‭ ‬والقاذفات‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬حميميم‭ ‬الجوية‭ ‬الواقعة‭ ‬قرب‭ ‬اللاذقية‭. ‬

وبدون‭ ‬احتساب‭ ‬ضحايا‭ ‬حادث‭ ‬الطائرة،‭ ‬قتل‭ ‬45‭ ‬جنديا‭ ‬روسيا‭ ‬خلال‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بحسب‭ ‬الحصيلة‭ ‬الرسمية‭. ‬ولم‭ ‬يوضح‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬ركاب‭ ‬طائرة‭ ‬الانطونوف‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬العسكريين‭.‬