مصدرأمني لـ (الزمان):مصر رفضت طلباً أمريكياً لتوفير ممر لخروج الجماعات المسلحة من سيناء

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ (‬الزمان‭ ) ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬امس‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬رفضت‭ ‬طلباً‭ ‬امريكياً‭ ‬لتوفير‭ ‬ممر‭ ‬آمن‭ ‬للجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬سيناء‭ ‬،واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تنسيقاً‭ ‬امنياً‭ ‬يجرى‭ ‬الان‭ ‬مع‭ ‬ليبيا‭ ‬لمنع‭ ‬تسلل‭ ‬الارهابيين‭ ‬الفاريين‭ ‬من‭ ‬سيناء‭ ‬الى‭ ‬ليبيا‭ ‬لاعادة‭ ‬تجميع‭ ‬صفوفهم‭ ‬والعودة‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬،كما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬اثناء‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬الحركة‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬الامني‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لمنع‭ ‬تسلل‭ ‬الارهابيين‭ ‬عبر‭ ‬الانفاق‭ ‬الى‭ ‬غزة‭ ‬او‭ ‬العكس‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬الناشط‭ ‬الليبي‭ ‬اسامة‭ ‬الصويعي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬وقيادات‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬تخشى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬التكتلات‭ ‬الارهابية‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬لما‭ ‬سينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬اضرار‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬التى‭ ‬تستمد‭ ‬قوتها‭ ‬من‭ ‬البؤر‭ ‬الرئيسية‭ ‬والقيادات‭ ‬والعناصر‭ ‬المتواجدة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬لانها‭ ‬تدرك‭ ‬ان‭ ‬نهاية‭ ‬الجماعات‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬مقدمة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الجماعات‭ ‬فى‭ ‬ليبيا،‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬هشام‭ ‬عشماوي‭ ‬الناشط‭ ‬السياسى‭ ‬الليبي‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬ارهابية‭ ‬دخلت‭ ‬الى‭ ‬ليبيا‭ ‬مؤخرا‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬والبرية‭ ‬المصرية‭. ‬من‭ ‬ناحيته‭ ‬قام‭ ‬محمد‭ ‬المبشر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬اعيان‭ ‬ليبيا‭ ‬للمصالحة‭ ‬ان‭ ‬الليبين‭ ‬لن‭ ‬يسمحوا‭ ‬للارهابيين‭ ‬باستخدام‭ ‬منابر‭ ‬المسجد‭ ‬للتحريض‭ ‬ضد‭ ‬مصر‭ . ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬قال‭ ‬المنسق‭ ‬العام‭ ‬لمرصد‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬الف‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬النزاع‭ ‬فى‭ ‬الرقة‭ ‬والموصل‭ ‬وتلعفر‭ ‬ومنطقة‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬تحاول‭ ‬الان‭ ‬الفرار‭ ‬الى‭ ‬ليبيا‭ ‬او‭ ‬سيناء‭ ‬او‭ ‬اوروربا‭ ‬وبالتالى‭ ‬فان‭ ‬العمليات‭ ‬التى‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬جاءت‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لتمنع‭ ‬وصول‭ ‬تلك‭ ‬الفلول‭ ‬الى‭ ‬سيناء