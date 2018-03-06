مصدرأمني لـ (الزمان):مصر رفضت طلباً أمريكياً لتوفير ممر لخروج الجماعات المسلحة من سيناء

القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر أمني مصري رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل (الزمان ) في القاهرة امس ان مصر رفضت طلباً امريكياً لتوفير ممر آمن للجماعات المسلحة للخروج من سيناء ،واضاف المصدر ان هناك تنسيقاً امنياً يجرى الان مع ليبيا لمنع تسلل الارهابيين الفاريين من سيناء الى ليبيا لاعادة تجميع صفوفهم والعودة مرة اخرى الى مصر ،كما تم الاتفاق مع حركة حماس اثناء زيارة وفد الحركة الى القاهرة على التنسيق الامني بين الطرفين لمنع تسلل الارهابيين عبر الانفاق الى غزة او العكس بحسب المصدر ذاته. فى السياق ذاته قال الناشط الليبي اسامة الصويعي فى تصريحات للزمان ان العناصر الارهابية وقيادات جماعة الاخوان تخشى القضاء على التكتلات الارهابية فى مصر لما سينعكس ذلك من اضرار على دعم الجماعات الارهابية التى تستمد قوتها من البؤر الرئيسية والقيادات والعناصر المتواجدة فى مصر لانها تدرك ان نهاية الجماعات فى مصر مقدمة للقضاء على تلك الجماعات فى ليبيا، فيما كشف هشام عشماوي الناشط السياسى الليبي ان عناصر ارهابية دخلت الى ليبيا مؤخرا هربا من الضربات الجوية والبرية المصرية. من ناحيته قام محمد المبشر رئيس مجلس اعيان ليبيا للمصالحة ان الليبين لن يسمحوا للارهابيين باستخدام منابر المسجد للتحريض ضد مصر . من ناحية اخرى قال المنسق العام لمرصد الازهر ان نحو 40 الف مقاتل من منطقة النزاع فى الرقة والموصل وتلعفر ومنطقة الحدود السورية اللبنانية تحاول الان الفرار الى ليبيا او سيناء او اوروربا وبالتالى فان العمليات التى تقوم بها القوات المسلحة جاءت فى الوقت المناسب لتمنع وصول تلك الفلول الى سيناء