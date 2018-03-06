دعوات لفتح ملف ثلاثة آلاف مواطن عراقي مختطف في الرزازة

بغداد – الزمان
كشف عضو مجلس النواب عن محافظة الأنبار، احمد السلماني ، امس الثلاثاء ، عن صفحات مطوية في ملف مختطفي الرزازة اكبر عملية خطف جماعي ، مضيفا أنها ” قضية ثلاثية الأبعاد تتمثل باختطاف 3 الاف عراقي، مضى على تغييبهم أكثر من ثلاث سنوات، والسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية على علم بقضيتهم، ولكن وعلى الرغم من المناشدات والمطالبات لم نلمس جدية في الإفراج عن هؤلاء المختطفين، الذين اختطفوا وغيبوا لا لذنبٍ ارتكبوه سوى أنهم نزحوا عن مُدنهم ومحافظاتهم بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها.
وقال السلماني في تصريح صدر عنه امس ، ان ” قضية مختطفي الرزازة يمكن حسمها بأيام أن لم نقل ساعات، فالجهة الخاطفة معلومة ومدارس جرف الصخر التي باتت سجوناً سرية معلومة، بحسب إفادات الشهود الـ (65) الذين أُفرج عنهم، ولا داعي لتأخير الإفراج عنهم بعد أن مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاث سنوات، لكونهم أبعد عن الشبهات ولا يوجد بحقهم أي مؤشر أمني، وقد قدمنا الأسماء للحكومة وابدينا استعدادنا لكفالتهم وضمان سلامة موقفهم علماً بأن عددا كبيرا منهم من منتسبي الأجهزة الأمنية”، مطالبا رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية بـ” الإسراع بحسم قضية مختطفي الرزازة، ونحذّر من الاستمرار في تغييبهم، كما نناشد المراجع الدينية بالضغط على أصحاب القرار من أجل إنصاف هؤلاء المعتقلين والإفراج عنهم وعودتهم لأهاليهم، ونذكر بالقول كنا ولا نزال وسنبقى مطالبين بالإفراج عن مختطفي الرزازة مشخصين الجهة الخاطفة محددين مكان الإحتجاز ناذرين أنفسنا غير آبهين بتهديدات ومحاولات اسكاتنا، ونحن على استعداد لتدويل القضية إن لم نجد آذانا صاغية وحكمة وطنية لإنصاف هؤلاء المختطفين الأبرياء وارجاعهم لعوائلهم”