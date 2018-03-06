دعوات لفتح ملف ثلاثة آلاف مواطن عراقي مختطف في الرزازة

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار،‭ ‬احمد‭ ‬السلماني‭ ‬،‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬،‭ ‬عن‭ ‬صفحات‭ ‬مطوية‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬مختطفي‭ ‬الرزازة‭ ‬اكبر‭ ‬عملية‭ ‬خطف‭ ‬جماعي‭ ‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنها‭ ‬”‭ ‬قضية‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬تتمثل‭ ‬باختطاف‭ ‬3‭ ‬الاف‭ ‬عراقي،‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬تغييبهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬والسلطات‭ ‬الثلاث‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬والقضائية‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بقضيتهم،‭ ‬ولكن‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المناشدات‭ ‬والمطالبات‭ ‬لم‭ ‬نلمس‭ ‬جدية‭ ‬في‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬هؤلاء‭ ‬المختطفين،‭ ‬الذين‭ ‬اختطفوا‭ ‬وغيبوا‭ ‬لا‭ ‬لذنبٍ‭ ‬ارتكبوه‭ ‬سوى‭ ‬أنهم‭ ‬نزحوا‭ ‬عن‭ ‬مُدنهم‭ ‬ومحافظاتهم‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي‭ ‬عليها‭.‬

وقال‭ ‬السلماني‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صدر‭ ‬عنه‭ ‬امس‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬”‭ ‬قضية‭ ‬مختطفي‭ ‬الرزازة‭ ‬يمكن‭ ‬حسمها‭ ‬بأيام‭ ‬أن‭ ‬لم‭ ‬نقل‭ ‬ساعات،‭ ‬فالجهة‭ ‬الخاطفة‭ ‬معلومة‭ ‬ومدارس‭ ‬جرف‭ ‬الصخر‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬سجوناً‭ ‬سرية‭ ‬معلومة،‭ ‬بحسب‭ ‬إفادات‭ ‬الشهود‭ ‬الـ‭ (‬65‭) ‬الذين‭ ‬أُفرج‭ ‬عنهم،‭ ‬ولا‭ ‬داعي‭ ‬لتأخير‭ ‬الإفراج‭ ‬عنهم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬اعتقالهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬لكونهم‭ ‬أبعد‭ ‬عن‭ ‬الشبهات‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬بحقهم‭ ‬أي‭ ‬مؤشر‭ ‬أمني،‭ ‬وقد‭ ‬قدمنا‭ ‬الأسماء‭ ‬للحكومة‭ ‬وابدينا‭ ‬استعدادنا‭ ‬لكفالتهم‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬موقفهم‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية”،‭ ‬مطالبا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بصفته‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬ووزيري‭ ‬الدفاع‭ ‬والداخلية‭ ‬بـ”‭ ‬الإسراع‭ ‬بحسم‭ ‬قضية‭ ‬مختطفي‭ ‬الرزازة،‭ ‬ونحذّر‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تغييبهم،‭ ‬كما‭ ‬نناشد‭ ‬المراجع‭ ‬الدينية‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنصاف‭ ‬هؤلاء‭ ‬المعتقلين‭ ‬والإفراج‭ ‬عنهم‭ ‬وعودتهم‭ ‬لأهاليهم،‭ ‬ونذكر‭ ‬بالقول‭ ‬كنا‭ ‬ولا‭ ‬نزال‭ ‬وسنبقى‭ ‬مطالبين‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬مختطفي‭ ‬الرزازة‭ ‬مشخصين‭ ‬الجهة‭ ‬الخاطفة‭ ‬محددين‭ ‬مكان‭ ‬الإحتجاز‭ ‬ناذرين‭ ‬أنفسنا‭ ‬غير‭ ‬آبهين‭ ‬بتهديدات‭ ‬ومحاولات‭ ‬اسكاتنا،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لتدويل‭ ‬القضية‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬نجد‭ ‬آذانا‭ ‬صاغية‭ ‬وحكمة‭ ‬وطنية‭ ‬لإنصاف‭ ‬هؤلاء‭ ‬المختطفين‭ ‬الأبرياء‭ ‬وارجاعهم‭ ‬لعوائلهم”