هل أصبحت بريطانيا ساحة لتصفية شخصيات روسية لاجئة بطرق غامضة؟

لندن سترد بحزم اذا ثبت وقوف دولة وراء تسميم عميل مزدوج روسي سابق

لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ :‬

هدد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬سترد‭ ‬‮«‬بحزم‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تبين‭ ‬ان‭ ‬دولة‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬تسميم‭ ‬عميل‭ ‬مزدوج‭ ‬روسي‭ ‬سابق‭. ‬ولم‭ ‬يتهم‭ ‬الوزير‭ ‬احداً‭ . ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال‭ ‬وهو‭ ‬كولونيل‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية،‭ ‬فاقدا‭ ‬الوعي‭ ‬مع‭ ‬ابنته‭ ‬يوليا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سالزبيري‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬انكلترا‭ ‬الاحد‭. ‬ويخضع‭ ‬الرجل‭ ‬وابنته،‭ ‬اللذان‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬عليهما‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬امام‭ ‬مركز‭ ‬للتسوق،‭ ‬لعلاج‭ ‬من‭ ‬‮«‬تعرض‭ ‬مشتبه‭ ‬به‭ ‬لمادة‭ ‬مجهولة‮»‬‭ ‬وهما‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأكد‭ ‬جونسون‭ ‬للبرلمانيين‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المبكر‭ ‬تحديد‭ ‬سبب‭ ‬الحادث‭ ‬‮«‬المقلق‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬تحذير‭ ‬امني‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المعتادة‭ ‬على‭ ‬الهدوء‭.‬

إلا‭ ‬أنه‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬تسمم‭ ‬العميل‭ ‬الروسي‭ ‬السابق‭ ‬الكسندر‭ ‬ليتفيننكو‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بمادة‭ ‬البولونيوم‭ ‬المشعة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬2006‭. ‬وقال‭ ‬جونسون‭ ‬‮«‬أؤكد‭ ‬للمجلس‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ظهرت‭ ‬أدلة‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬مسؤولية‭ ‬دولة‭ ‬فإن‭ ‬حكومة‭ ‬جلالتها‭ ‬سترد‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب‭ ‬وحازم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬اوجه‭ ‬اصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬لأية‭ ‬جهة‭ ‬الان،‭ ‬فإنني‭ ‬اقول‭ ‬للحكومات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬تمر‭ ‬اية‭ ‬محاولة‭ ‬لقتل‭ ‬شخص‭ ‬بريء‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬البريطانية‭ ‬دون‭ ‬عقاب‮»‬‭. ‬واعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬بدوره‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬معلومات‭ ‬لديه‭ ‬عن‭ ‬اصابة‭ ‬الرجل،‭ ‬واصفا‭ ‬الحادث‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬مأساوي‮»‬‭.‬

بصمات‭ ‬هجوم‭ ‬روسي

وقال‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬نسجل‭ ‬وقوع‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬المأساوي‭. ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬الاسباب،‭ ‬وما‭ ‬فعله‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬بيسكوف‭ ‬ان‭ ‬لندن‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬اي‭ ‬طلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬اطلقته‭ ‬الشرطة‭ ‬بعد‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬الكولونيل‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الروسي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬66‭ ‬عاما‭. ‬وأكد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬موسكو‭ ‬مستعدة‭ ‬دائما‭ ‬للتعاون‮»‬‭. ‬ذكرت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬ان‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬الطبيين‭ ‬احتاجوا‭ ‬الى‭ ‬فحص‭ ‬طبي‭ ‬بعد‭ ‬الحادث،‭ ‬وان‭ ‬احدهم‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭. ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬أكدوا‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬عامة‭ ‬الناس‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬الشرطة‭ ‬تغلق‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬عثر‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬سكريبال‭ ‬وابنته‭ ‬البالغة‭ ‬33‭ ‬عاماً،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬اغلاق‭ ‬مطعم‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬المجاور‭ ‬‮«‬احتياطا‮»‬‭. ‬ويساعد‭ ‬مختصون‭ ‬من‭ ‬وحدة‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭. ‬واعادت‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬الى‭ ‬الاذهان‭ ‬حادث‭ ‬مقتل‭ ‬ليتفيننكو‭ ‬بمادة‭ ‬البولونيوم‭ ‬المشعة‭ ‬وضعت‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الشاي‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬وفي‭ ‬2016‭ ‬قال‭ ‬تحقيق‭ ‬بريطاني‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬القتل‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬حدثت‭ ‬بموافقة‮»‬‭ ‬بوتين،‭ ‬وحددت‭ ‬اندري‭ ‬لوغوفوي‭ ‬وديمتري‭ ‬كوفتون‭ ‬مشتبها‭ ‬بهما‭ ‬رئيسيين‭. ‬وتسبب‭ ‬الحادث‭ ‬بازمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬لندن‭ ‬وموسكو‭. ‬ولكن‭ ‬وبعد‭ ‬ان‭ ‬تحسنت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬عاد‭ ‬التوتر‭ ‬مجدداً‭ ‬بسبب‭ ‬اتهامات‭ ‬بشن‭ ‬روسيا‭ ‬هجمات‭ ‬معلوماتية‭ ‬على‭ ‬الغرب‭.‬

وقال‭ ‬توم‭ ‬توغيندات‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬ان‭ ‬الادلة‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬ضلوع‭ ‬روسي‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬سالزبيري‭.‬

الا‭ ‬انه‭ ‬قال‭ ‬‮«‬من‭ ‬المبكر‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬مؤكدا‭ ‬ام‭ ‬لا،‭ ‬ولكنه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬يحمل‭ ‬بصمات‭ ‬هجوم‭ ‬روسي‮»‬‭.‬

‭ ‬استفزاز‭ ‬معاد‭ ‬لروسيا

في‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬سكريبال‭ ‬بالسجن‭ ‬13‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬لكشفه‭ ‬اسماء‭ ‬عملاء‭ ‬مخابرات‭ ‬روس‭ ‬الى‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬البريطاني‭ ‬‮«‬ام‭ ‬اي‭ ‬6‮»‬‭. ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬عفو‭ ‬وتوجه‭ ‬الى‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬جواسيس‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬2010‭. ‬وتصدر‭ ‬خبر‭ ‬اصابته‭ ‬بالتسمم‭ ‬عناوين‭ ‬الصحف‭ ‬البريطانية‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حيث‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬ان‭ ‬سكريبال‭ ‬ربما‭ ‬كان‭ ‬هدف‭ ‬‮«‬ضربة‮»‬‭ ‬انتقامية‭ ‬من‭ ‬زملائه‭ ‬السابقين‭. ‬وذكرت‭ ‬ارملة‭ ‬ليتفيننكو‭ ‬وتدعى‭ ‬مارينا،‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬ان‭ ‬صور‭ ‬العاملين‭ ‬الطبيين‭ ‬وهم‭ ‬يرتدون‭ ‬بذلات‭ ‬مضادة‭ ‬للمواد‭ ‬السامة‭ ‬‮«‬اعادت‭ ‬لها‭ ‬ذكريات‮»‬‭ ‬حادث‭ ‬زوجها‭ ‬الراحل‭. ‬وقال‭ ‬وليام‭ ‬برادر‭ ‬مدير‭ ‬صندوق‭ ‬بريطاني‭ ‬للتحوط‭ ‬ترأس‭ ‬حملة‭ ‬ضد‭ ‬الكرملين‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬موظفه‭ ‬السابق‭ ‬سيرجي‭ ‬ماغنتسكي‭ ‬اثناء‭ ‬احتجازه‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاشتباه‭ ‬الاول‮»‬‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬موسكو‭ ‬ضالعة‭ ‬في‭ ‬الحادثة‭. ‬وصرح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬كان‭ ‬الكرملين‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬خائنا‭ ‬لروسيا‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬لهم‭ ‬تاريخ‭ ‬في‭ ‬الاغتيالات‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬والخارج‭. ‬ولهم‭ ‬تاريخ‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬المواد‭ ‬السامة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬اعلامية‭ ‬حول‭ ‬قضية‭ ‬سكريبال‭ ‬قال‭ ‬اندري‭ ‬لوغوفوي،‭ ‬احد‭ ‬كبار‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬ليتفيننكو‭ ‬والنائب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الروسي‭ ‬إن‭ ‬بريطانيا‭ ‬‮«‬تعاني‭ ‬من‭ ‬الرهاب‮»‬‭ ‬وقد‭ ‬تستخدم‭ ‬الحادث‭ ‬لالحاق‭ ‬الاذى‭ ‬بروسيا‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬لوغوفوي‭ ‬لوكالة‭ ‬انباء‭ ‬انترفاكس‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬وعملياتنا‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬تحويل‭ ‬وضع‭ ‬سكريبال‭ ‬الى‭ (‬عملية‭) ‬استفزاز‭ ‬معاد‭ ‬لروسيا‮»‬‭.‬