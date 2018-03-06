ماتعلمته ليلى من ليلى؟

القاهرة -الزمان : قالت الفنانة المصرية ليلى علوي، إن أوائل أعمالها كانت مع الفنانة الشهيرة ليلى طاهر، وإنها تعلمت منها الكثير، وازدادت علاقتهما بسبب صداقة والدتها مع ليلى طاهر. وأضافت ليلى علوي- خلال ندوة تكريم الفنانة ليلى طاهر أمس- أن ليلى طاهر حرصت على دعمها طوال مشوارها الفني، مشيرة إلى أن هذا الجيل الراقٍي كان يدعم من حوله دون أن يُطلب منه ذلك، مؤكدة أن ليلى طاهر تتمتع بإنسانية كبيرة، ولديها رقي وإحساس بالآخرين، وتمد يد العون لهم، وليست مغرورة، وتحب كل الناس، وتحب عمل الخير، ولا تحب النميمة أو إحراج أحد.