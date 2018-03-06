ماتعلمته ليلى من ليلى؟

القاهرة‭ -‬الزمان‭ : ‬‭ ‬قالت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬ليلى‭ ‬علوي،‭ ‬إن‭ ‬أوائل‭ ‬أعمالها‭ ‬كانت‭ ‬مع‭ ‬الفنانة‭ ‬الشهيرة‭ ‬ليلى‭ ‬طاهر،‭ ‬وإنها‭ ‬تعلمت‭ ‬منها‭ ‬الكثير،‭ ‬وازدادت‭ ‬علاقتهما‭ ‬بسبب‭ ‬صداقة‭ ‬والدتها‭ ‬مع‭ ‬ليلى‭ ‬طاهر‭. ‬وأضافت‭ ‬ليلى‭ ‬علوي‭- ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬تكريم‭ ‬الفنانة‭ ‬ليلى‭ ‬طاهر‭ ‬أمس‭- ‬أن‭ ‬ليلى‭ ‬طاهر‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬طوال‭ ‬مشوارها‭ ‬الفني،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الجيل‭ ‬الراقٍي‭ ‬كان‭ ‬يدعم‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يُطلب‭ ‬منه‭ ‬ذلك،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬ليلى‭ ‬طاهر‭ ‬تتمتع‭ ‬بإنسانية‭ ‬كبيرة،‭ ‬ولديها‭ ‬رقي‭ ‬وإحساس‭ ‬بالآخرين،‭ ‬وتمد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬لهم،‭ ‬وليست‭ ‬مغرورة،‭ ‬وتحب‭ ‬كل‭ ‬الناس،‭ ‬وتحب‭ ‬عمل‭ ‬الخير،‭ ‬ولا‭ ‬تحب‭ ‬النميمة‭ ‬أو‭ ‬إحراج‭ ‬أحد‭.‬