مسلسل تركي يستعين بفريق عالمي وميدان للمعارك

إسطنبول‭-‬الأناضول‭: ‬رفعت‭ ‬أسرة‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬الفاتح‮»‬‭ ‬التركي،‭ ‬من‭ ‬سقف‭ ‬المنافسة‭ ‬الدرامية،‭ ‬باستدعاء‭ ‬مختصين‭ ‬عالميين،‭ ‬في‭ ‬تصوير‭ ‬وتجسيد‭ ‬المعارك‭ ‬التاريخية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬ميدان‭ ‬للمعارك،‭ ‬تجاوزت‭ ‬مساحته‭ ‬81‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭.‬

وتستمر‭ ‬وتيرة‭ ‬تصوير‭ ‬المسلسل‭ ‬المنتظر‭ ‬بث‭ ‬حلقته‭ ‬الأولى،‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬مع‭ ‬استدعاء‭ ‬أسماء‭ ‬عالمية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬المعارك،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استدعاء‭ ‬المخرج‭ ‬الفني‭ ‬‮«‬توماس‭ ‬براون‮»‬،‭ ‬مصمم‭ ‬مشاريع‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفلام‭ ‬هوليوود،‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬تومب‭ ‬رايدر‮»‬،‭ ‬وإنقاذ‭ ‬الجندي‭ ‬ريان‮»‬،‭ ‬و»الموت‭ ‬الصعب‮»‬،‭ ‬ووصل‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬مؤخرا‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بـ»جيسن‭ ‬وايت‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬مخرج‭ ‬مساعد،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تدريب‭ ‬الممثلين‭ ‬بفن‭ ‬ركوب‭ ‬الخيل،‭ ‬ومهارات‭ ‬استخدام‭ ‬السيوف،‭ ‬منذ‭ ‬8‭ ‬أشهر،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬عمل‭ ‬بأفلام‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬هاري‭ ‬بوتر‮»‬،‭ ‬و»شيفرة‭ ‬دافنشي‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الإعلام‭ ‬التركي‭.‬

أسرة‭ ‬المسلسل‭ ‬لجأت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬فرقة‭ ‬‮«‬نومات‭ ‬ستانت‮»‬‭ ‬الكازاخية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تصوير‭ ‬مشاهد‭ ‬المعارك‭ ‬المثيرة،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬فرقة‭ ‬من‭ ‬الخيالة،‭ ‬شاركت‭ ‬بأفلام‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬ماركو‭ ‬بولو‮»‬،‭ ‬و»جنكيز‭ ‬خان‮»‬،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فرقة‭ ‬محلية‭ ‬تركية‭.‬

ولتصوير‭ ‬عظمة‭ ‬المرحلة‭ ‬التاريخية،‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬ميدان‭ ‬معارك‭ ‬ضخم‭ ‬بلغت‭ ‬مساحته‭ ‬81‭ ‬ألفا‭ ‬و500‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية‭ ‬بإسطنبول،‭ ‬وخلال‭ ‬فترة‭ ‬التحضيرات‭ ‬جرى‭ ‬الاستعانة‭ ‬بـ450‭ ‬شخصا،‭ ‬ساهموا‭ ‬ببناء‭ ‬كل‭ ‬المرافق‭ ‬المطلوبة‭. ‬ويروي‭ ‬المسلسل‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬فيه،‭ ‬الممثل‭ ‬التركي‭ ‬المعروف،‭ ‬كنان‭ ‬إميرزلي‭ ‬أوغلو،‭ ‬الشهير‭ ‬عربيا‭ ‬بـ»عمار‭ ‬الكوسوفي‮»‬،‭ ‬قصة‭ ‬السلطان‭ ‬العثماني‭ ‬محمد‭ ‬الثاني‭ ‬الملقب‭ ‬بالفاتح،‭ ‬كونه‭ ‬فتح‭ ‬‮«‬القسطنطينية‭ (‬إسطنبول‭)‬،‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1453م‭.‬

وكان‭ ‬الإعلان‭ ‬الثاني‭ ‬للمسلسل،‭ ‬قد‭ ‬أظهر‭ ‬الفاتح‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬القتال،‭ ‬ويصطدم‭ ‬مع‭ ‬أهم‭ ‬اسم‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العلية،‭ ‬تشاندرلي‭ ‬خليل‭ ‬باشا،‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬للفاتح‭ ‬بأن‭ ‬فتح‭ ‬القسطنطينية،‭ ‬هو‭ ‬‮«‬حلم‭ ‬فارغ‮»‬،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬قول‭ ‬الفاتح‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬القسطنطينية‭ ‬مسمار‭ ‬صدئ‭ ‬في‭ ‬التراب‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وفتحه‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬بشارة‮»‬‭.‬