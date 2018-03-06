طرائق خاطئة في غسل اليدين بالصابون

لندن‭ – ‬الزمان‭ : ‬يعد‭ ‬غسل‭ ‬اليدين‭ ‬أمرا‭ ‬أساسيا‭ ‬للنظافة‭ ‬الشخصية،‭ ‬ولكن‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬ينظفون‭ ‬أيديهم‭ ‬بطريقة‭ ‬خاطئة،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انتشار‭ ‬الأمراض‭. ‬وقدمت‭ ‬الصيدلانية‭ ‬‮«‬أنشو‭ ‬بيمبات‮»‬‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬ميرور‭ ‬دليلا‭ ‬صحيا‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬غسل‭ ‬الأيدي‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح،‭ ‬كما‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬الخطأ‭ ‬الرئيسي،‭ ‬الذي‭ ‬يتبعه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬والأماكن‭ ‬العامة‭.‬‭ ‬وقالت‭ ‬أنشو‭: ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬تجفيف‭ ‬اليدين‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬باستخدام‭ ‬منشفة‭ ‬يمكن‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭ ‬وغير‭ ‬قابلة‭ ‬لإعادة‭ ‬الاستخدام،‭ ‬لأنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنقل‭ ‬الفيروسات‭ ‬والبكتيريا‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬لمنشفة‭ ‬واحدة،‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الأخطاء‭ ‬الشائعة‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬بها‭ ‬معظم‭ ‬الناس‭.‬

وشاركت‭ ‬أنشو‭ ‬أيضا‭ ‬نصائح‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬النوم،‭ ‬عند‭ ‬العطس‭ ‬أو‭ ‬السعال‭ ‬أو‭ ‬الشعور‭ ‬بالبرد،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬تسبب‭ ‬السعال‭ ‬باضطراب‭ ‬في‭ ‬النوم،‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬المفيد‭ ‬تناول‭ ‬العلاج‭ ‬ليلا،‭ ‬ما‭ ‬سيساعد‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬احتقان‭ ‬الأنف،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ستكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬النوم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬