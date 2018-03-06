ملتقى للمثقفين العرب في اسطنبول

اسطنبول – الزمان : يلتقي المثقفون والمفكرون العرب المقيمون في إسطنبول، ، في لقاء هو الأول من نوعه، بهدف التعارف وتبادل الآراء والسعي لإطلاق وتطوير مشاريع مشتركة. وتنظم بلدية إسطنبول الكبرى، ودائرة الشؤون الثقافية فيها، «ملتقى المثقفين العرب المقيمين في إسطنبول»، في يومي 7-8 مارس/آذار الجاري. ويشارك في الملتقى عدد من المثقفين والسياسيين والمفكرين العرب، بحضور تركي رسمي وأكاديمي وإعلامي. وغلب على الحضور المثقفون السوريون والعراقيون. وبحسب الجهة المنظمة، فإن الهدف من الملتقى، هو التعارف وتبادل الآراء، في إطار السعي لإطلاق وتطوير مشاريع مشتركة، والمساهمة في دمج خبرات المثقفين العرب في بنية الحياة الثقافية في تركيا.
كما يسعى اللقاء إلى مناقشة فرص التعاون المتبادل، في مشاريع ثقافية، من قبيل إعداد أعمال أدبية وشعرية، وإطلاق مجلات، وأعمال مسرحية وسينمائية، فضلا عن خلق جسر ثقافي بين المثقفين العرب، وبين الجامعات والمجالس العلمية والثقافية في إسطنبول، وباقي المدن التركية الكبرى. وتتضمن قائمة المدعويين سياسيين عرب، من مختلف الدول العربية، فضلا عن الأكاديميين والشعراء، والرسامين والخطاطين، والموسيقيين، والإعلاميين، ورؤساء منظمات المجتمع المدني.