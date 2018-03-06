ملتقى للمثقفين العرب في اسطنبول

اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ : ‬يلتقي‭ ‬المثقفون‭ ‬والمفكرون‭ ‬العرب‭ ‬المقيمون‭ ‬في‭ ‬إسطنبول،‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬بهدف‭ ‬التعارف‭ ‬وتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬والسعي‭ ‬لإطلاق‭ ‬وتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬مشتركة‭. ‬وتنظم‭ ‬بلدية‭ ‬إسطنبول‭ ‬الكبرى،‭ ‬ودائرة‭ ‬الشؤون‭ ‬الثقافية‭ ‬فيها،‭ ‬‮«‬ملتقى‭ ‬المثقفين‭ ‬العرب‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬إسطنبول‮»‬،‭ ‬في‭ ‬يومي‭ ‬7‭-‬8‭ ‬مارس‭/‬آذار‭ ‬الجاري‭. ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬الملتقى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المثقفين‭ ‬والسياسيين‭ ‬والمفكرين‭ ‬العرب،‭ ‬بحضور‭ ‬تركي‭ ‬رسمي‭ ‬وأكاديمي‭ ‬وإعلامي‭. ‬وغلب‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬المثقفون‭ ‬السوريون‭ ‬والعراقيون‭. ‬وبحسب‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة،‭ ‬فإن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الملتقى،‭ ‬هو‭ ‬التعارف‭ ‬وتبادل‭ ‬الآراء،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬السعي‭ ‬لإطلاق‭ ‬وتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬مشتركة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬خبرات‭ ‬المثقفين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬بنية‭ ‬الحياة‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

كما‭ ‬يسعى‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬المتبادل،‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬ثقافية،‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬إعداد‭ ‬أعمال‭ ‬أدبية‭ ‬وشعرية،‭ ‬وإطلاق‭ ‬مجلات،‭ ‬وأعمال‭ ‬مسرحية‭ ‬وسينمائية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬خلق‭ ‬جسر‭ ‬ثقافي‭ ‬بين‭ ‬المثقفين‭ ‬العرب،‭ ‬وبين‭ ‬الجامعات‭ ‬والمجالس‭ ‬العلمية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬إسطنبول،‭ ‬وباقي‭ ‬المدن‭ ‬التركية‭ ‬الكبرى‭. ‬وتتضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المدعويين‭ ‬سياسيين‭ ‬عرب،‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والشعراء،‭ ‬والرسامين‭ ‬والخطاطين،‭ ‬والموسيقيين،‭ ‬والإعلاميين،‭ ‬ورؤساء‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬