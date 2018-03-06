سرقة خمسة ملايين دولار من طائرة نقل الأموال

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬‭ ‬استولى‭ ‬لصوص‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬نقدا‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬من‭ ‬البرازيل‭ ‬إلى‭ ‬سويسرا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬لوفتهانزا‭ ‬الألمانية‭ ‬أثناء‭ ‬توقفها‭ ‬بمطار‭ ‬الشحن‭ ‬الكبير‭ ‬قرب‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ (‬جنوب‭ ‬شرق‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬امس‭. ‬ولم‭ ‬تستغرق‭ ‬عملية‭ ‬السطو‭ ‬سوى‭ ‬بضع‭ ‬دقائق‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬ولم‭ ‬توقف‭ ‬السلطات‭ ‬أي‭ ‬مشتبه‭ ‬به‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭. ‬وقد‭ ‬دخل‭ ‬اللصوص‭ ‬مدرج‭ ‬الشحن‭ ‬بمطار‭ ‬فيراكوبوس‭ ‬في‭ ‬كامبيناس‭ ‬بسيارة‭ ‬بيك‭ ‬آب‭ ‬‮«‬ألصقوا‭ ‬عليها‭ ‬ملصقات‭ ‬تحاكي‭ ‬شعار‭ ‬الشركة‭ ‬المكلفة‭ ‬أمن‭ ‬المهبط‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوضحت‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬البرازيلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬وكانت‭ ‬الطائرة‭ ‬الألمانية‭ ‬وصلت‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬غوارولوس‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬الى‭ ‬فيراكوبوس،‭ ‬أكبر‭ ‬مطارات‭ ‬الشحن‭ ‬بالبرازيل،‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬وجهتها‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فولها‭ ‬دي‭ ‬ساو‭ ‬باولو‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬المال‭ ‬الذي‭ ‬سرق‭ ‬كان‭ ‬عهد‭ ‬به‭ ‬لشركة‭ ‬نقل‭ ‬الأموال‭ ‬برينكس‭.‬

وأوضحت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬السرقة‭ ‬نفذها‭ ‬خمسة‭ ‬رجال‭ ‬دخلوا‭ ‬المهبط‭ ‬وهددوا‭ ‬عناصر‭ ‬الأمن‭ ‬قبل‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المال،‭ ‬وتم‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬6‭ ‬دقائق‭.‬

وأوضح‭ ‬المطار‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬أحدا‭ ‬لم‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬لكن‭ ‬اللصوص‭ ‬اختفوا‭ ‬في‭ ‬لمح‭ ‬البصر‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬المسافة‭ ‬الطويلة‭ ‬التي‭ ‬قطعوها‭ ‬من‭ ‬المدرج‭ ‬الى‭ ‬بوابات‭ ‬الخروج‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬تكفي‭ ‬لتعقبهم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬يوجد‭ ‬انذار‭ ‬عنهم‭ ..‬