وفاة موسيقار عالمي جمع بين الكتابة والكوميديا

باريس‭ -‬الزمان‭:‬‭ ‬توفى‭ ‬الموسيقار‭ ‬والكوميديان‭ ‬السنغافوري‭ ‬المخضرم‭ ‬‮«‬سيفا‭ ‬شوي‮»‬‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬70‭ ‬عاما،‭ ‬والذي‭ ‬اشتهر‭ ‬بوضعه‭ ‬لموسيقى‭ ‬الراب‭ ‬باللغة‭ ‬‮«‬السنغلية‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬الإنجليزية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬سنغافورة،‭ ‬كما‭ ‬يوصف‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬الأب‭ ‬الروحي‮»‬‭ ‬للفكاهة‭ ‬المحلية‭.‬

وتوفى‭ ‬شوي‭ ‬إثر‭ ‬إصابته‭ ‬بسكتة‭ ‬دماغية‭ ‬مرتين‭ ‬تركته‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬لمدة‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بيرث‭ ‬عاصمة‭ ‬ولاية‭ ‬أستراليا‭ ‬الغربية،‭ ‬حيث‭ ‬يقيم‭ ‬منذ‭ ‬التسعينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬وليس‭ ‬لديهما‭ ‬أطفال‭. ‬وقالت‭ ‬زوجته‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬ستريتس‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬السنغافورية،‭ ‬إن‭ ‬الموسيقى‭ ‬كانت‭ ‬محور‭ ‬حياته،‭ ‬لذا‭ ‬حرصت‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أيامه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬عازفا‭ ‬بجواره‭ ‬يعزف‭ ‬الموسيقى‭ ‬بدون‭ ‬توقف‭. ‬وكان‭ ‬شوي،‭ ‬الذي‭ ‬تعلم‭ ‬العزف‭ ‬على‭ ‬الجيتار‭ ‬وهو‭ ‬طفل،‭ ‬قد‭ ‬أدى‭ ‬أول‭ ‬أدواره‭ ‬كشاب‭ ‬مع‭ ‬شقيقه‭ ‬الأصغر‭ ‬جيمس‭ ‬في‭ ‬الستينات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬فرقة‭ ‬اسمها‭ ‬‮«‬سايكلونز‮»‬،‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬تعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬فرقة‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬تشيكميتس‮»‬،‭ ‬وأسفرت‭ ‬الشراكة‭ ‬الجديدة‭ ‬عن‭ ‬تكوين‭ ‬فرقة‭ ‬جديدة‭ ‬كانت‭ ‬تعزف‭ ‬موسيقى‭ ‬‮«‬البلوز‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬أغاني‭ ‬السود‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬