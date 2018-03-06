وفاة موسيقار عالمي جمع بين الكتابة والكوميديا

باريس -الزمان: توفى الموسيقار والكوميديان السنغافوري المخضرم «سيفا شوي» عن عمر يناهز 70 عاما، والذي اشتهر بوضعه لموسيقى الراب باللغة «السنغلية»، أي الإنجليزية المستخدمة في سنغافورة، كما يوصف بأنه «الأب الروحي» للفكاهة المحلية.
وتوفى شوي إثر إصابته بسكتة دماغية مرتين تركته في غيبوبة لمدة يومين في مدينة بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية، حيث يقيم منذ التسعينيات من القرن الماضي مع زوجته وليس لديهما أطفال. وقالت زوجته لصحيفة «ذا ستريتس تايمز» السنغافورية، إن الموسيقى كانت محور حياته، لذا حرصت في آخر أيامه أن يكون هناك عازفا بجواره يعزف الموسيقى بدون توقف. وكان شوي، الذي تعلم العزف على الجيتار وهو طفل، قد أدى أول أدواره كشاب مع شقيقه الأصغر جيمس في الستينات في إطار فرقة اسمها «سايكلونز»، وفي وقت لاحق تعاون الثنائي مع فرقة أخرى «تشيكميتس»، وأسفرت الشراكة الجديدة عن تكوين فرقة جديدة كانت تعزف موسيقى «البلوز»، وهي أغاني السود الشهيرة في الولايات المتحدة.