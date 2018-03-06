العراقيون ثم السعوديون والسوريون الأكثر طلباً على العقارات كساد كبير في شراء المنازل بالأردن

عمان‭- ‬الاناضول‭ – ‬الزمان‭ : ‬تراجع‭ ‬حجم‭ ‬التداول‭ ‬والطلب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬لاسيما‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬شراء‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬بنسبة‭ ‬8‭ ‬بالمائة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬2017‭. ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بأن‭ ‬يشهد‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬انخفاضا‭ ‬بالمبيعات‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬خمس‭ ‬وعشرين‭ ‬بالمائة‭ ‬مع‭ ‬حلول‭ ‬الشهر‭ ‬الخامس‭ . ‬ولا‭ ‬يتفاءل‭ ‬سوق‭ ‬العقار‭ ‬بموسم‭ ‬الصيف‭ ‬ذي‭ ‬المبيعات‭ ‬التقليدية‭ ‬الاعلى‭ ‬تقليدياً‭ ‬،‭ ‬بسبب‭ ‬ضعف‭ ‬امكانات‭ ‬العاملين‭ ‬الاردنيين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ .‬

وبحسب‭ ‬التقرير‭ ‬الشهري‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬الإحصاءات‭ ‬العامة‭ ‬الأردنية‭ (‬حكومي‭)‬،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بلغ‭ ‬حجم‭ ‬الطلب‭ ‬والتداول‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬فبراير‭/‬شباط‭ ‬الماضي‭ ‬914‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬1.29‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭).‬

وكان‭ ‬حجم‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬قد‭ ‬بلغ‭ ‬994‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬1.4‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬خلال‭ ‬ذات‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2017‭. ‬وجاءت‭ ‬الجنسية‭ ‬العراقية‭ ‬بالمرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬قيمة‭ ‬العقارات‭ ‬المتداولة،‭ ‬بقيمة‭ ‬تقديرية‭ ‬بلغت‭ ‬20‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬28.7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬بنسبة‭ ‬45‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬التقديرية‭ ‬لبيوعات‭ ‬غير‭ ‬الأردنيين‭. ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬الجنسية‭ ‬السعودية‭ ‬ثانيا‭ ‬بقيمة‭ ‬5‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ (‬7.8‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬والجنسية‭ ‬السورية‭ ‬ثالثا‭ ‬بقيمة‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ (‬4.2‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭). ‬وارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬عديد‭ ‬السلع‭ ‬الرئيسة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الأردنية‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬وسط‭ ‬احتجاجات‭ ‬شعبية‭ ‬على‭ ‬الغلاء؛‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬أسعار‭ ‬العقار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬الهبوط‭ ‬بسبب‭ ‬قلة‭ ‬الطلب‭. ‬كما‭ ‬يعاني‭ ‬قطاع‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬من‭ ‬انسحاب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أخرى،‭ ‬أهمها‭ ‬تركيا‭ ‬ودبي‭ ‬بسبب‭ ‬التسهيلات‭ ‬المغرية‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭. ‬وأظهرت‭ ‬البيانات،‭ ‬تراجع‭ ‬ايرادات‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬بنسبة‭ ‬9‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬47‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬66.9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬52‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬73.3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬لفترة‭ ‬المقارنة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬2016‭.‬