خليل الحية القيادي بحركة حماس لـ (الزمان): تلقينا وعوداً من المخابرات المصرية بفتح معبر رفح بصورة دائمة ولم نبحث معهم علاقتنا بإيران

القاهرة مصطفى عمارة
اختتم وفد حركة حماس زيارته للقاهرة والتى امتدت الى مدى اسبوعين اجرى خلالها الوفد لقاءات مع المسؤولين فى المخابرات المصرية تناولت عدداً من الملفات وعلى راسها ملف المصالحة، خاصة فى ظل تعثر هذا الملف، فضلا عن كيفية معالجة الاوضاع الانسانية الصعبة التى يعانى منها قطاع غزة والاوضاع السياسية فى المنطقة لاسيما بعد قرار ترامب بنقل السفاره الامريكية الى القدس وقبيل مغادرة وفد حماس القاهره كان للزمان هذا الحوار مع خليل القيادى بالحركه.
-نريد اولا ان نتعرف على فرص نجاح الجهود المصرية لتحقيق المصالحة بين فتح وحماس فى ظل الاتهامات المتبادله بينهما ؟
اود اولا وقبل كل شئ ان اتقدم بخالص الشكر لمصر الحبيبه لدورها التاريخى فى دعم القضية الفلسطينية فى الماضى والحاضر واهتمامها بملف المصالحة ونأمل ان تكلل جهود مصر وجهود الوفد المصرى فى غزه بالنجاح واعتقد انه اذا توافرت الاراده والعزيمه وصدق النوايا فان جهود الوفد المصرى سوف تكلل بالنجاح ولكن معالجة ملف المصالحه يحتاج الى صبر ومثابرة ومتابعة نظرا لطول فترة الانقسام ووجود مشاكل متعدده ونحن لدينا النيه والاراده لانجاز هذا الملف ونامل ان تكون نفس النوايا متوافره لدى حركة فتح وابو مازن كما نتمنى من الوفد المصري التحلي بمزيد من الصبر حتى نحقق النجاح .
-وهل تم التوصل لحلول مقبولة للملفات العالقة خاصة ملف الموظفين والحكومة فى ظل اتهامات حركة فتح لحماس بعرقلة تمكين حكومة الوفاق من ممارسة عملها ؟
مصطلح تمكين الحكومة مصطلح فضفاض فلقد سألنا اخواننا فى السلطة ماذا تريدون بالتمكين خاصة وكما قلت لك انه مصطلح فضفاض كل يوم يدخل عليه مصطلح جديد واذكر هنا انه فى يوم 7/12 الماضى اجتمعت بالسيد رامى الحمد الله رئيس الوزراء واخبرنا بشكل واضح ان الحكومه تمكنت والوزراء قاموا بعملهم واضرب مثال على ذلك ان عدد 2100 من الموظفين العاطلين عادوا الى اعمالهم قبل مجيئنا الى القاهره وبالتالىفان مصطلح التمكين يجب ان يكون متعارفا ومتفق عليه وهناك ملفات اخرى على الارض حدث بها تقدم ويكفى اننا اصبح لدينا حكومه واحده وان كان هناك بعض الاشكايات فاننا نبذل الجهد لحلها ولكن اذا ظل الوضع على ماهو عليه من اتهامات متبادله فسوف يظل هذا الملف يراوح مكانه وحاليا يمارس الوفد الامني المصرى مهامه فى غزة والحكومه عقدت اجتماع فى غزة حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنه ثلاثيه منا ومن الاخوة فى فتح والمخابرات المصرية ونامل ان يتم تفعيل عمل تلك اللجنة وتم متابعة الموضوع وسوف نصل الى نتيجه .
-وماصحة الانباء التى ترددت عن ممارسة مصر الضغوط على حماس وتهديدها بالانسحاب من ملف المصالحة فضلا عن احتجاز وفد حماس بالقاهرة ؟
اولا الانباء التى ترددت عن احتجاز وفد حماس بالقاهره عارية من الصحة ويقف ورائها جهات تريد الوقيعة بين مصر وحماس كما ان مصر لم تمارس ضغوطاً على حماس سواء فى تلك الزيارة او قبلها وليس الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ومحاولة ازالة العقبات من منطلق حرصها على اتمام عملية المصالحة.
-وما تعليقك على تصريحات بعض قادة فتح بان تفعيل عمل الحكومة يتطلب تسليم سلاح المقاومة حتى يكون هناك سلاح واحد ؟
هناك بالفعل تصريحات صدرت من مسؤولين بالسلطة بهذا المعنى ولكننا فى مرحلة تحرر وطنى يواجه عدد مدجج بالسلاح لايعترف بحقوقنا ويضرب بها عرض الحائط ولابد لنا من مقاومه الاحتلال وهو امر مشروع كفلته كل الشرائع والقوانين وبالتالى لابد من الفصل بين سلاح المقاومة الذى يدافع عن الشعب الفلسطينى من هجمات الاحتلال وبين سلاح وطنى فى يد الاجهزه الامنيه التى تعنى بامن المواطن وذلك يتطلب قياده واحده ومؤسسات واحده من خلال اعادة تشكيل منظمه التحرير الفلسطينية بحيث تشمل كل الفصائل والتى تقوم بتشكيل قيادة مشتركه تحدد مسارات واليات عمل لمقاومة الاحتلال .
-وهل تم الاتفاق مع المسئولين فى المخابرات المصرية على اعادة فتح معبر رفح بشكل دائم فى ظل الاوضاع الصعبه التى يعانى منها سكان القطاع ؟
قطاع غزة يمر الان بمرحلة بالغة الصعوبة من ناحية الفقر والبطالة والظرف الاجتماعى الانسانى بلغ مداه ولم ارى على مدار 60 عام مثل تلك الظروف القاسيه التى يمر بها القطاع فالمشروعات متوقفة والرواتب محدودة بعد ان قامت الحكومة بسحب موازنات رواتب الموظفين والخريجين بالالاف لايجدون عمل حتى ان نسبة البطالة وصلت فى غزة الى 47 % بينما النسبة فى الضفة الغربية 17% واصبح هناك حاله من الاحتقان داخل المجتمع الفلسطينى فى غزة يمكن ان تنفجر فى كل وجوه الظالمين الذين تسيبوا فى هذا الحصار اما بالنسبه لمعبر رفح فيعد المنقذ الوحيد لنا على العالم خاصة ان المعبر الاخر هو معبر بيت حانون يقع تحت سيطرة الاحتلال وفى ظل استمرار اغلاق المعبر لفترات طويلة اصبح هناك 2 مليون مواطن فلسطينى فى سجن كبير ومن هذا المنطلق طالبنا الاخوة المصريين بفتح معبر رفح بشكل دائم فى حالة توافر الظروف الامنيه المناسبه وفى حالة عدم توافرها فان المسؤولين فى المخابرات تعهدوا بايجاد البدائل المناسبه لتلبية احتياجات سكان القطاع .
-وماذا عن الانفاق المحفورة بين غزة وسيناء والتى يستخدمها احيانا الارهابيون للتسلل الى سيناء ؟
الانفاق ظاهرة وجدت نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة وهى الان شبه متلاشية ولكن اذا فتح معبر رفح للافراد والبضائع بشكل طبيعي ومدروس ضمن الضوابط والاتفاقيات مع الشقيقة مصر واذا توافرت حاجات قطاع غزه من الصادرات والواردات فلن تكون هناك حاجة للانفاق .
-ترددت انباء عن وجود افراد ضمن وفد حركة حماس لانجاز صفقة تبادل الاسرى بين حماس والاسرائيليين بوساطة مصرية فما مدى صحة ذلك ؟
زيارة وفد حماس للقاهرة جاءت لبحث عدد من الملفات منها العلاقة بين حماس واشقائنا فى مصر وملف المصالحه وتبادل لافكار حول المخاطر التى تحيط بالقضية الفلسطينية كما كانت فرصة لعقد لقاءات بين السيد / اسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسى وبعض قيادات حماس فى الخارج .
-وهل هناك تحفظات مصرية على علاقة حماس ببعض الاطراف الاقليمية كايران
بداية نحن كشعب فلسطينى بشكل عام وحركة حماس بشكل خاص نسير مسارات واضحة المسار الاول اننا نبحث عن كل وسائل الدعم من كل الاطراف من كل الدول الصديقه وعلى راسها مصر وهذه العلاقات متوازنة ومفتوحة مع كل الاطراف دون اي تدخل فى شؤون تلك الدول ودون الانحياز لطرف على حساب الطرف الاخر ولكننا نشرح لهم طبيعة تلك العلاقات ونجد تفهم منهم .
-وماهى طبيعة علاقتكم بالقيادي المنشق فى حركة فتح محمد دحلان والتى يعتبرها البعض انها تشكل عائق امام المصالحة ؟
نحن نحتاج الى كل الاطراف الداخلية او الخارجية لرفع المعاناه عن اهلنا فى قطاع غزة كما ان طبيعة الحالة الوطنية تتطلب الجهود المبذولة خاصة بعد قرار ترامب نقل السفاره الامريكيه الى القدس واذا كانت السلطه لديها تحفظات على دحلان .
-وما حقيقة الانباء التى ترددت عن عزمكم تشكيل لجنة وطنية لادارة قطاع غزة ؟
لم يتم بحث هذا الامر مع السلطات المصرية او مع المشهراوي لاننا نبحث حاليا عن كيفية انجاح المصالحة ولكن اذا فشلت فان كافة الخيارات سوف تكون مفتوحة لانقاذ قطاع غزة والحل الامثل هو قيام الحكومه بدورها .
-فى النهاية ترددت الانباء عن قيام دولة عربية وعلى راسها السعودية بالضغط على ابومازن لتنفيذ صفقة القرن فما مدى صحة ذلك ؟
هذه الصفقه ومايلوح فى الافق ومايصدر من معلومات هدفها اعادة انتاج وتركيب وتفكيك المنطقه من جديد وهى بالقطع لها اثارها السلبية على القضيةالفلسطينية واى تجاوب من اى طرف مع تلك الصفقة سوف يضرب المصالح العربيه ونحن لا نقبل من اي طرف الزام الطرف الفلسطينى باى شئ لارضاء امريكا واسرائيل وانا لا اتوقع ان تقوم اى دوله عربيه بهذا الدور ولم اسمع ان السعودية مارست ضغوط على ابومازن والشعب الفلسطينى على مدار تاريخه قاوم كل المشاريع التى تستهدف الانتقاص من حقوقه وسوف يدرك ترامب ان شعوب المنطقة والشعب الفلسطينى ليس لقمه وسوف نواصل المقاومة حتى نسترد حقوقنا غير منقوصة .