نائب: بغداد لن تطلق مخصصات الإقليم قبل تسلّم النفط والمنافذ الحدودية

تغيير يحذّر من إنهيار إقتصاد كردستان بسبب خفض الموازنة والديون

أربيل – فريد حسن

بغداد- عبد اللطيف الموسوي

حذرت حركة تغيير الكردية من انهيار اقتصاد اقليم كردستان جراء تعذر التزام حكومة الإقليم بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 . وقال عضو الكتلة في برلمان الإقليم علي حمة صالح خلال مؤتمر صحفي في اربيل امس أن (حكومة الإقليم لن تستطيع الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية لعام2018 ) عازيا الامر إلى (تراكم ديون وقروض الشركات النفطية على الإقليم). وكشف عن (مقاطعة ممثلي كتلة تغيير لاجتماع الكتل البرلمانية مع رئاسة حكومة الإقليم المخصص لمناقشة الموازنة لعدم جدوى الاجتماع).

وأضاف أن (حكومة الإقليم ملزمة حاليا بدفع قروض للشركات النفطية ولتركيا فضلا عن استحقاقات الشركات الأخرى وقروض البنوك، فإذا سلمت الحكومة النفط لبغداد فلن تستطيع دفع قروض الشركات المتراكمة عليها).وحذر من أنه (في حال تأخر دفع القروض فأنها ستتضاعف خلال المدة المقبلة وتؤدي الى انهيار اقتصاد الإقليم)، مشيرا إلى أن (حكومة الإقليم لم تستطع دفع رواتب موظفي الإقليم منذ شهرين في حين أن عمليات الفساد مستمرة في الإقليم).

واوضح صالح أن (الإقليم يصدر يوميا نحو 370 ألف برميل من النفط، وإذا احتسبنا سعر البرميل بـ 50 دولاراً فستقدر المبالغ التي بحصل عليها بـ 555 مليون دولار)، مشيرا الى أن (نصف هذه المبالغ لايعرف مصيرها).ومضى قائلاً أن (موارد الإقليم تقدر يوميا بـ 600 مليون دولار)، مشددا على أن (موارد الإقليم الحالية أكثر من المخصصات التي حددتها الموازنة)، مؤكداً أن (حكومة الإقليم لن تستطيع الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية لعام .(2018من جهتها اكدت النائبة عن التحالف الكردستاني ريزان شيخ دلير ضرورة الانسحاب من العملية السياسية وقالت دلير في تصريح امس ان (افضل رد على بغداد من الكتل والقيادات الكردستانية هو الانسحاب من العملية السياسية بعد اقرار الموزنة)، مشيرة الى ان (التحالف الكردستاني بالأساس كان منسحباً من جلسات البرلمان الخاصة بالموازنة بعد تهميشه من خلال خـــــفض نسبة الإقليم).

وفي بغداد كشف عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي عن تهديد الحكومة الاتحادية للإقليم بإيقاف ميزانيتها لعام 2018 في حال عدم الانصياع الى شروط الموازنة.وقال العقابي في تصريح ان(الحكومة الاتحادية لن تطلق المبالغ المخصصة للإقليم إذا لم تقوم حكومة الإقليم بتسليم النفط الى شركة سومو وتسليم المنافذ الحدودية الى السلطة الاتحادية )، مشيراً الى ان(الترليون دينار الذي أضيف جاء لتخفيف التوتر بين الإقليم والمركز كون نسبة الإقليم لا تكفي لسد رواتب الموظفين في كردستان)، مؤكدا ان ( اضافة 3 ترليونات دينار تم بصفقة سياسية لارضاء الاقليم والحشد الشعبي).بدوره اكد النائب عن دولة القانون عامر الخزاعي ان منح ترليون دينار إضافي للإقليم يندرج في إطار حل الازمة بين الإقليم والمركز.وقال الخزاعي في تصريح ان (ترليون دينار الذي اضيف الى ميزانية الإقليم المخصصة من الحكومة الاتحادية هو حل للأزمة في إطار مراجعة الأموال بين الإقليم والمركز) وأضاف انه( كيفما كانت الاحصائيات فيجب ان تكون ضمن معيار واحد لجميع المحافظات وان تكون معتمدة على بيانات وزارتي التخطيط والتجارة).وتابع ان ( الإقليم مازال مطالب باعادة40 مليون دولار الى الحكومة الاتحادية من الإيرادات النفطية). وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي عن اضافة البرلمان 10 مواد فيها جنبة مالية الى الموازنة بالاتفاق مع الحكومة.وقال شوقي في تصريح امس إن (صلاحية مجلس النواب في الموازنة تكون بالمناقلة من باب إلى باب والتخفيض في بعض الابواب، وأية إضافات اذا كانت بالاتفاق مع الحكومة فيفترض بالأخيرة الالتزام بها وعدم الطعن فيها لدى المحكمة الاتحادية).وأوضح أن (هناك نحو عشر مواد بالموازنة فيها جنبة مالية قام البرلمان باضافتها، ونعتقد أن فيها منفعة وخدمة وإنصاف لشرائح معينة بالمجتمع كانت قد ظلمت وعانت من حيف كبير). واكد شوقي أن (تلك الاضافات كانت بالاتفاق مع الحكومة وفي حال الطعن بها بعد الاتفاق، فهذا أمر خطير).