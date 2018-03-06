مشروع تمليك العشوائيات على طاولة البرلمان الثلاثاء المقبل

نائب : قانون شركة النفط يضمن لكل مواطن أسهماً سنوية

بغداد – شيماء عادل

أكد عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية ان ابرز مزايا قانون شركة النفط الوطنية يتمثل في توزيع ايرادات الشركة المتبقية بعد طرح النفقات بين جميع المواطنين المقيمين في العراق على شكل اسهم سنوية، موضحاً ان تلك الاسهم غير قابلة للتوريد او البيع والشراء.وقال النائب زاهر العبادي في تصريح امس ان ( قانون شركة النفط الوطنية من شأنه ان يحقق نفعاً اقتصادياً للشعب العراقي إذ ينص في احدى مواده على ضمان استحقاقات الشعب من النفط عبر توزيع ايرادات الشركة المتبقية بعد طرح النفقات منها بين جميع المواطنين المقيمين في العراق على شكل اسهم سنوية متساوية القيمة تسقط في حال وفاة المواطن)، مشيرا الى ان تلك ( الاسهم غير قابلة للتوريد او البيع والشراء). واوضح ان (القانون وزع الواردات المالية للشركة الوطنية بواقع 90 بالمئة من تلك الواردات لخزينة الدولة الاتحادية والعشرة بالمئة المتبقية توزع كاسهم للمواطنين).وتابع ان (القانون الزم اقليم كردستان بتسليم كميات النفط المنتجة في حقوله الى شركة تسويق النفط الوطنية سومو وبخلافه لن تعطى تلك الاسهم للشعب الكردي). وبشأن آلية تسلم المواطنين للاسهم اوضح العبادي ان (الشركة ستقوم بفتح حساب مصرفي في المصارف العراقية لكل مواطن من اجل توضع فيه تلك الاموال)، مشيرا الى ان (مجلس النواب وضع مادة تلزم الشركة بالبدء بتطبيق القانون بعد تشريعه بـستة اشهر).من جهة اخرى اشاد عضو لجنة التربية النيابية علي غركان الدلفي بتصويت المجلس على قانون حماية المعلمين والمدرسين .وقال في بيان ان (هذا القانون سيضمن حقوق المعلمين ويعاقب كل من يتعرض لهم بالحبس والغرامة المالية مما سيحد من الظواهر السلبية التي رافقت العملية التربوية خلال المدة الماضية لعدم وجود قانون يردع المتجاوزين على الهيئات التعليمية).واضاف ( اننا نرى التصويت على ذلك القانون واجب وحق وهو اقل ما يمكن ان نقدمه لهذه الشريحة المهمة والمثابرة وهم من يعدون الاجيال لبناء المستقبل). في غضون ذلك اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي أن قانون تمليك العشوائيات سيعرض للتصويت في جلسة البرلمان المقررة يوم الثلاثاء المقبل. وقال في تصريح امس إن (مقترح قانون تمليك العشوائيات لساكنيها، الذي سعينا بكل ما نستطيع من جهد لاستكماله، لاقى صعوبات ومعرقلات كثيرة من بعض الاطراف التي لاتريد إنصاف هذه الشريحة المظلومة منذ تقديمه في عام 2015)، مضيفا أن (القانون يعد من اهم القوانين التي تعالج مشكلة مستشرية وتمس حياة شريحة واسعه من المجتمع العراقي).واوضح أن (مجلس النواب استكمل في جلسته الاخيرة القراءة الثانية لمقترح القانون، وسيعرض للتصويت في جلسة الثلاثاء من الاسبوع المقبل ) لافتا الى أن (الدور المقامة على العشوائيات في العراق تبلغ نحو مليون دار).