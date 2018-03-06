مجلس بغداد يخوّل العطواني إتخاذ الإجراءات لحل أزمة الأهالي

العبادي يأمر الدوائر الخدمية بإنهاء معناة الحسينية

بغداد – داليا احمد

خول مجلس محافظة بغداد المحافظ عطوان العطواني بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشاكل التي تعاني منها منطقة الحسينية التي تشهد تظاهرات واعتصامات منذ عدة ايام احتجاجا على تردي الخدمات، فيما وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي الوزارات والدوائر الخدمية بمتابعة مطالب الاهالي وتلبيتها فورا.

وقال عضو المجلس سعد المطلبي لـ(الزمان) امس إن (مجلس محافظة بغداد قرر خلال اجتماعه الطارئ، امس تخويل محافظ بغداد باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة واللازمة لتفكيك المشاكل التي تعاني منها منطقة الحسينية والعمل على حلها).وأضاف أن (مجلس المحافظة قرر العمل بالإمكانيات المتاحة والمتوفرة نظرا لتأخر وصول تخصيصات المحافظة من وزارة المالية). مؤكدا أنه (تم وضع الإمكانات كافة لحل مشاكل منطقة الحسينية).وكان مجلس المحافظة قد عقد في وقت سابق اجتماعا طارئا بشأن أزمة المنطقة التي تشهد تظاهرات واعتصامات احتجاجا على تردي الخدمات. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء امس ان (العبادي وجه الوزارات والدوائر الخدمية بمتابعة مطالب اهالي الحسينية وتلبيتها فورا وفق الامكانيات المتوفرة فضلا عن ارسال ممثل عنه للوقوف على واقع الخدمات في المنطقة).مؤكدا ان ( تنفيذ مطالب المواطنين المشروعة هي مهمة و واجب الحكومة) داعيا الاهالي الى (الالتزام بمعايير التظاهر السلمي ومساعدة الوزارات والدوائر الخدمية في تنفيذ واجباتها).واغلق اهالي الحسينية، طريقا استراتيجيا يربط العاصمة بالمحافظات الشمالية، احتجاجا على سوء الواقع الخدمي.وفي البصرة اكد مجلس المحافظة ، فتحه تحقيقاً بشبهات فساد بلدية البصرة، موضحاً ان البلدية تجبي مبالغ كبيرة من خلال خدمات النظافة، دون أي تطور ملموس في هذا الشأن.وقال عضو المجلس احمد عبد الحسين في تصريح امس ان (المجلس دعا لفتح تحقيق مع بلدية البصرة بعد الاموال التي حصلت عليها عن طريق خدمة النظافة).واضاف ان (المواطن لم يلاحظ أي تطور او خدمة من قبل البلدية، على الرغم من دفع المبالغ الترتبة عليه). موضحاً ان (هناك شبهات فساد تحوم حول البلدية بعد ضياع تلم الاموال).واكد أن (مجلس المحافظة سيفتح تحقيقاً بالموضوع خلال جلسة الامس ). مبيناً ان (ملف الخدمات والنظافة سيتم تحويله الى وزارة البلديات من اجل متابعته وضمان عدم حدوث حالات فساد).