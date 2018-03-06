الرياض تتبرع بـ 20 مليون دولار لمنظمات الإغاثة

الملك سلمان يهدي العراق ملعباً كروياً وتوقيع 12 مذكرة

بغداد – قصي منذر

تبرع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز ببناء ملعب في العراق لمناسبة نجاح المباراة الودية بين منتخبي العراق والسعودية التي جرت مؤخرا في البصرة في اطار السعي لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، فيما عقد المجلس التنسيقي الوزاري العراقي السعودي امس إجتماعاً في بغداد لبحث تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية وغيرها والعمل على توقيع 12 مذكرة تفاهم بين البلدين بعد ان تم توقيع اربع مذكرات في وقت سابق.وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان العبادي تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي (جرى خلاله بحث تعزيز التعاون بين البلدين ومباركة نجاح المباراة الودية بين منتخبي البلدين الشقيقين).ونقل البيان عن الملك سلمان تأكيده (اهمية تعزيز العلاقات وروح الاخوة بين البلدين ودعم المملكة لجهود إعمار العراق ووحدته)، معربا عن سروره لـ(نجاح المباراة الودية بين منتخبي البلدين). وبحسب البيان فقد رأى الملك ان (هذه مناسبة لإهداء ملعب للعراق وتجديد التعاون والعمل بين البلدين).

في المقابل قدّم العبادي شكره (لهذه المبادرة الكريمة)، مؤكداً (العمل مع المملكة لتعزيز التعاون بين البلدين).ولفت الى ان (المباراة الودية قد شهدت تفاعلا جماهيريا كبيرا وهي حالة صحية وايجابية)، مؤكدا (اهمية المجلس التنسيقي العراقي السعودي لما فيه من تشجيع للقطاع الخاص والاستثمار). وعقد المجلس التنسيقي الوزاري العراقي السعودي إجتماعاً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبحث إجراءات تعزيز التعاون بين البلدين .وأفاد الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق في بيان بـ(الاتفاق مع الهلال الأحمر بشأن المنحة المقدمة من السعودية للمنظمات الاغاثية والبالغة 20 مليون دولار، بهدف الاشراف على توزيعها في صفوف المنظمات الاغاثية المحلية)، مشيرا الى ان (الاجتماع شهد استعراضا للّجان الوزارية في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة بعملية التنسيق في مجالات التجارة والاقتصاد والزراعة والموارد المائية والصحة والثقافة والنقل والشباب والرياضة والتربية والتعليم) .واوضح العلاق ان (هناك 16 مذكرة تفاهم تعمل عليها الحكومة العراقية مع الجانب السعودي، وقد تم التوقيع على اربع منها من جانب الطرفين حتى الان وان المذكرات الأخرى ستكتمل في غضون مدة قريبة). بدوره اكد رئيس المجلس التنسيقي وزير التخطيط سلمان الجميلي(ضرورة تنسيق الزيارات الرسمية للّجان الوزارية عن طريق سكرتارية المجلس في الأمانة العامة لمجلس الوزراء).

وبحسب بيان لوزارة التخطيط تلقته (الزمان) امس فإن الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق العراقي السعودي الذي ترأسه الجميلي وحضره اعضاء المجلس ورؤساء اللجان التخصصية تضمن(مناقشة عدد من القضايا والملفات المدرجة على جدول الاعمال واستخلاص النتائج من الزيارات المتبادلة بين البلدين على اعلى المستويات وما تمخضت عنه تلك الزيارات من نتائج ايجابية ولاسيما في مجال تأهيل وتطوير المتافذ الحدودية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين) ، مضيفاً انه جرت خلال الاجتماع ايضا ً(مناقشة الافاق الاستثمارية المتاحة في العراق وما توفره من فرص مهمة للشركات السعودية التي يمكنها ان تسهم في عمليات اعادة الاعمار وتحقيق التنمية في العراق). ونقل البيان عن الجميلي تأكيده خلال الاجتماع ان (المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين البلدين وان هناك الكثير من الخطوات المهمة التي سيتم اتخاذها من حكومتي البلدين)، موضحا ان (الاشقاء السعوديين ابدوا رغبة كبيرة في دعم العراق في عمليات الاعمار وتحقيق الاستثمار) . من جهة اخرى اتخذت اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء امس عدداً من القرارات المتعلقة بشؤون الاقتصاد والثروة الزراعية والغازية. وبحسب بيان فقد(وافقت اللجنة على طلب وزارة الزراعة فتح استيراد مادة النخالة والشعير العلفي من جانب القطاع الخاص لمدة سنة لسد النقص الحاصل في الاعلاف الحيوانية بسبب عدم كفاية المنتج المحلي ولسد حاجة مربي الحيوانات)، موضحاً ان (القرار ياتي بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والمحافظة على استقرار اسعار اللحوم).واضاف ان (اللجنة وافقت ايضا على خفض اسعار الغاز المستخدم في معامل صناعة الطابوق الى مائة دينار للمتر المكعب بدلا من 150 ديناراً) ، موضحاً ان (الهدف من وراء ذلك هو تشجيع صناعة الطابوق في العراق والانتقال من استعمال النفط الاسود الى الغاز وتشجيع قطاع الغاز).