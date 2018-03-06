الوعي الإنتخابي يتطلب برامج مدروسة – حسين علاوي – عبد الرحمن الجبوري

تطور الوعي الانتخابي للجمهور العراقي يتطلب من الاحزاب والائتلافات الانتخابية بناء برامج انتخابية مدروسة وقابلة للنقاش والحوار على الصعيد الوطني .

ولذلك نجد ان برامج الانتخابات من القضايا المهمة والجديرة بالعمل في اغلب الديمقراطيات العريقة كون الجمهور سيحكم على البرامج الانتخابية بالقبول او الرفض او التعديل اثناء العرض في النقاشات الاجتماعية المفتوحة ، وبالتالي البرامج الانتخابية ماهي الا التزامات الى الاحزاب السياسية والكتل المتحالفة سواء فازت بالانتخابات وبالتالي على القوى السياسية العمل على تحقيق البرامج الانتخابية التي تم التعهد بها أمام الجمهور الانتخابي الذي صوت لها .

البرامج الانتخابية على انواع ، لكن العقيدة السياسية للحزب او الاحزاب المتحالفة في كتل انتخابية ستضع خطط ديناميكية لبناء البرامج الانتخابية ذات الالوان المتعددة من حيث البعد الاستراتيجي والامني والسياسي والاقتصادي الاجتماعية والتربوي والتعليمي .

برامج انتخابية

البرامج انتخابية ستكون طموح مجتمع الناخين ، والذي سيؤسس الى اختلاف الرؤى والاولويات لدى القوى السياسية من حيث جوهر الخطاب السياسي ومحاوره الاستراتيجية ، التي ستؤسس الى بناء الكلمات المفتاحية الاساسية في مجال ( السياسة العامة ، الاقتصاد الوطني ، الاستثمار الاجنبي ، الطاقة ، الخدمات ، التعليم ، الصحة والرعاية الصحية ، الاصلاح ، التقاعد والمتقاعدين ، الامن والاستقرار ، المصالحة المجتمعية ، الحوار السياسي ، شبكات الآمان الاجتماعي ، الشباب ، المرأة والجندر ، العمل التطوعي ، النازحين ، الاعمار … الخ ) ، وبالتالي كل ما تقدم هو الاجندة والاولويات للبرامج الانتخابية للقوى السياسية التي ستستخدمها القوى السياسية والتحالفات السياسية في خطاباها السياسي وفقاً لمنطلقاتها العقائدية السياسية وجمهورها .

وبالتالي مهمة الحزب والتحالف الانتخابي والمرشح ضمن القائمة الانتخابية تنتهي في لحظة الانتهاء من وثيقة البرنامج الانتخابي الذي سيكون احد المعايير الاساسية لاختيار القوى السياسية او الائتلاف الانتخابي او المرشح الانتخابي ضمن التحالف الانتخابي من قبل الناخب العراقي .

طموح الفوز

وهذا ما يجعل كرة الاختيار واصابات الجمهور الانتخابي قد تكون مرجحة لها الكيان والتحالف الانتخابي او مانعة من وصول التحالف الانتخابي او الحزب الى طموح الفوز عبر عدم الوصول لعبور العتبة الانتخابية خلال يـــوم الاقتراع الانتخابي ، وبالتالي الناخب العراقي عليه ان يميز البرنامج الانتخابي الفاعل او الخامل والذي لايوازي طموحه السياسي في بناء الدولة وتحقيق مطالبه المجتمعية من جهة وبين ما مكتــــــوب من برنامج انتخابي لايتوازى مع قـــدرات الحزب او التحالف الانتخابي .

ان قدرة الاحزاب السياسية على الاقناع هي قدرة خارقة من خلال الالة الاعلامية والتسويقية للماكنة الانتخابية التي ستكون لدى التحالفات الانتخابية والاحزاب السياسية والمرشحين في القوائم الانتخابية ، وبالتالي ان القبول او الرفض من قبل الناخب سيكون نتيجة حتمية للتغير في نتائج الانتخابات وحصول هذا الكيان او ذلك على القاسم الانتخابي من اجل التأهيل لنيل مقعد في البرلمان او عدة مقاعد في البرلمان العراقي . اذن البرامج الانتخابية الناجحة هي البرامج القادرة على الوصول الى طموحات الجمهور والايمان بها من اجل الوصول الى قبة البرلمان والعمل لتحقيق مفردات البرنامج الانتخابي واهدافه الاستراتيجية والحيوية والحرجة او العكس للبرامج الفاشلة والتي ستكون تحدي كبير للقوى السياسية العراقية في نيل الفشل وعدم الحصول على نتائج انتخابية جيدة .

ابعاد الاصلاح

واخيراً نجد ان اغلب البرامج ستتخذ من ابعاد الاصلاح السياسي والاقتصاد والخدمات مدخلاً في بناء البرامج الانتخابية الخاصة بالانتخابات النيابية في العراق لعام 2018 لكن هذا ليس كافي بتوقعنا البسيط لمخاطبة الناخب العراقي ، فالناخب العراقي يحتاج الى برنامج واضح لتحسين الحياة الاقتصادية واعادة هيكلة عمل قطاع الخدمات من الخدمة الناجحة والامن والاستقرار الصلب ، وبالتالي كل هذه العوامل هي عوامل استراتيجية لابد من العمل على استقراها والوصول اليها ، لكن الجديد هو ان يهدف الحزب او الائتلاف الانتخابي للعمل على بناء برامج انتخابية تخصيصية وتعطى للمواطن الناخب هامشاً كبيراً ومهماً ليميز البرنامج الانتخابي لهذا الكيان تجاه الكيان الاخر المتنافس معه والذي يهدف الى اقناع المواطن من اجل الحصول على ثقته الانتخابية ومن ثم التصويت له في الانتخابات البرلمانية العامة .

{ عبد الرحمن الجبوري

كبير الباحثين في الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية

د. حسين علاوي

رئيس مركز أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية.