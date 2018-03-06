الحكيم يكثّف لقاءاته ويرى الإنتخابات السليمة تمهّد لحكومة قوية

الصدر: حزب الإستقامة تابع للتيار ولم نتخذ قراراً بتبنيه – بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عائدية حزب الاستقامة للتيار الصدري، من دون ان يتخذ قرارا حاسماً لاحقا بتبنيه من عدمه، فيما كثف رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم لقاءاته بالشخصيات السياسية لبحث المشهد الانتخابي، مؤكداً ان إجراء الانتخابات بأجواءٍ مستقرة سيمهد لتشكيل حكومة قوية.وتلقى الصدر سؤالاً مفاده ان (بعض وسائل الاعلام تحاول الايحاء الى المواطنين بأن حزب الاستقامة هو تابع للتيار الصدري جملة وتفصيلا، ويتخذ قراراته منكم مباشرة، فهل هذا صحيح ام انه حزب مستقل بقراراته)، فرد قائلاً (نعم هو تابع للتيار الصدري).

كتلة وطنية

موضحاً ان الحزب (متحالف مع جهات اخرى ليكون عابرا للمحاصصة ويشكل كتلة وطنية). وتابع (سنعلن عن تبنيه او عدمه لاحقا.. فأصبروا وأطيعوا). وانضوى حزب الاستقامة تحت لواء تحالف (للإصلاح سائرون)، الذي سيخوض الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في الـ 12 من أيار المقبل، ويضم التحالف ايضاً مضر شوكت وسعد عاصم وعدنان العزاوي والحزب الشيوعي، وأحزابا وتجمعات وشخصيات أخرى. من جهته أكد الحكيم، ان إجراء الانتخابات المقبلة بأجواءٍ مستقرة ستمهد لتشكيل حكومة قوية. وبحسب بيان فقد استقبل الحكيم بمكتبه في بغداد السفير الياباني لدى بغداد فوميو ايواي وبحث معه (نتائج مؤتمر المانحين الذي عُقد في الكويت الشهر الماضي، وما مثلَّه من رغبة دولية بدعم العراق، ما يؤكد النظرة الإيجابية تجاهه). وأشاد الحكيم بـ(مستوى العلاقات الثنائية بين العراق واليابان) داعياً إلى (تعزيزها في المجالات كافة). وفي الشأن الانتخابي رأى الحكيم أن(إجراء الانتخابات المقبلة في أجواء من الهدوء والاستقرار والمنافسة على أساس البرامج، سيمهد لتشكيل حكومة جديدة وقوية لتنهض بأعباء بناء الدولة)، مشيراً الى ان (العراقيين يتطلعون إلى مرحلةٍ جديدةٍ مما يتطلب أن تكون القوى السياسيةُ كافة على قدِ المسؤولية لتلبية طموحات وتطلعات أبناء شعبنا). وخلال لقائه بوزير الخارجية إبراهيم الجعفري، أكد الحكيم أهمية الانتخابات النيابية المقبلة. ونقل بيان عن الحكيم دعوته خلال اللقاء إلى (تهيئة كل الامكانات للذهاب إلى أكثر الانتخابات أهمية ومفصلية كونها ستنقل العراق من حالة اللا استقرار إلى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة والمؤسسات). وبحث الجانبان (استثمار النظرة الإيجابية وإقبال المجتمع الدولي نحو العراق، كونها جاءت بفعل التضحيات التي قدّمها العراقيون في مجالات شتى حتى تمكَّنوا من تحقيق الانتصارات الثلاث العسكرية والسياسية والمجتمعية).

مشهد إنتخابي

كما استعرضا (تطوراتِ الوضع السياسي والمشهد الانتخابي المقبل وضرورة التنافس على وفق البرامج الانتخابية). الى ذلك دعا الحكيم الى التنافس على اساس البرامج الانتخابية والابتعاد عن التسقيط السياسي . ونقل بيان لمكتبه عنه قوله خلال لقائه برئيس الجمهورية فؤاد معصوم اول امس أن (الانتخابات القادمة ستنقل العراق الى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة) داعيا، الجميع الى (التنافس على اساس البرامج الانتخابية والابتعاد عن اساليب التسقيط السياسي)، مبدياً (سعادته لطبيعة القوائم في كل الساحات حيث لا توجد قائمة واحدة في اي من الساحات)، لافتا الى أن (ذلك يصب في مصلحة تكوين جناحي الموالاة والمعارضة).وشدد على ضرورة (تهيئة الظروف للانتصار في هذا التحدي ليكون متوجا للانتصارت السياسية والمجتمعية والعسكرية التي تحققت) داعيا الى (اطلاق الرسائل الايجابية لحل المشاكل بين بغداد واقليم كردستان، وتسهيل فتح المطارات ودفع رواتب موظفي الاقليم)، مؤكدا أن (الالتزام بالدستور والقانون كفيل بضمان حقوق الجميع من دون استثناء). وقد بحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات الوضع السياسي والمشهد الانتخابي المقبل. بدوره دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مرشحي ائتلافه للانتخابات الى الالتزام بمدونة السلوك الانتخابي. ونقل بيان عن المالكي قوله عقب لقائه مجموعة من مرشحي ائتلافه عن محافظة بغداد انه(إيماناً منا بضرورة إيجاد المناخات والأجواء المناسبة لإنجاح العملية الإنتخابية وتأكيداً على وحدة المصير والمسير للكتل والتجمعات التي يجمعها العنوان الوطني وتمتيناً لأواصر الأخوة والوئام بين المنضوين تحت رايته وتعزيزاً للثقة المتبادلة بين قواه والتي نتبناها ونتمناها جميعاً، نؤكد على مفردات السلوك الانتخابي).وكان المالكي قد جدد في وقت سابق رفضه لأي تعطيل للانتخابات، محذرا من (مؤامرة مخفية) تسعى لتحقيق هذا الامر وفتح الباب أمام (التدخلات)، كما دعا إلى إلغاء مبدأ (الأقلية والأكثرية) بين العراقيين.