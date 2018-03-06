ندوة لنقابة المحامين تناقش وضع المفقودين في قانون الأحوال الشخصية

اللامي: تبنّي منهاج لسد الثغرات في التشريعات القائمة – بغداد – رحيم الشمري

دعت نقيبة المحامين العراقيين احلام اللامي الى دراسة النصوص القانونية وبيان الجانب الاسهل لتنفيذ القانون، لافتة الى ان العدالة لاتستقيم الا بحصول المتقاضين على حقوقهم بأسهل الطرق. وقالت اللامي خلال ندوة حوارية بشأن (المفقود في قانون الاحوال الشخصية وقانون رعاية القاصرين)عقدتها النقابة امس (اننا بحاجة لمواكبة تطورات المجتمع خاصة بعد خروج البلاد من حروب ونزاعات مسلحة خلفت العديد من الارامل والايتام، ولذا وضعنا منهاجاً لمعالجة المشاكل والخروقات التشريعية في الدستور وبعض المواد القانونية)، موضحة ان(هذه الندوة تعد مقدمة لهذا المنهاج اذ ان المحامي هو من اكثر فئات المجتمع التي تلمس الثغرات وتكشف عن الخلل او الضعف في تطبيق القوانين وبعض الإجراءات). ومثلت الندوة التي شارك فيها ممثلون عن جهات رسمية ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات المراة وعدد كبير من المحامين، انطلاقة بالعمل والوصول للهدف ووجوب تبني جوانب عملية منهجية في تطبيق النصوص القانونية باعتماد التفسير الاسهل لمعنى النص، واعتماد معيارية تبسيط الشكلية في واقع العمل القضائي وصولاً الى مصلحة المتقاضين بما يتلاءم مع وضع البلد الذي مر بحروب ونزاعات مسلحة خلفت العديد من الارامل والأيتام .

تنظيم ندوة

وأشرفت لجنة المحاميات المركزية على تنظيم الندوة التي حضرها ايضاً القاضيان سعد الابراهيمي واحمد جاسب . واستمع القضاة الى مداخلات الحضور وأسئلتهم بشان المفقود وأحكامه ومعالجة القانون لكيفية اعلان وفاته عبر سلسلة إجراءات، وقدموا شرحا وافياً ومفصلاً بشأن الاشكالية التي تقع فيها المحكمة فيما لو تجاوزت احد هذه الإجراءات بسبب تحايل ضعاف النصوص على القانون، وشَخصوا المشكلة الاساسية التي تقع ضحيتها المراة زوجة المفقود من تعطل حصولها على شهادة وفاة زوجها لسنوات عدة، عازين ذلك الى جهلها بالقانون والاجراءات التي يجب اتباعها. واغنوا الندوة بقرارات محكمة التمييز التي تتضمن معالجات تطبيقية لحالات قد غفل عنها التشريع وأوضحوا ان سلسلة الإجراءات التي تعد معقدة هي حماية لحقوق ذوي المفقود من ضعاف النفوس وخصوصا بعد ما شهدت المحاكم العراقية العديد من حالات التحايل على القانون، واكدوا ان الخلل الأكبر الذي تقع بِه زوجة المفقود هو جهلها بالقانون وبعض الإجراءات.وتلت عضو مجلس النقابة رئيسة لجنة المحاميات المركزية المحامية سارة المولى التوصيات التي خرجت بها الندوة وأهمها، ضرورة تفعيل احكام الفقرات اولا وثالثا من المادة 93 وعدم الاكتفاء بتطبيق احكام الفقرة ثانيا منها، واعتماد تاريخ الاعلان في الصحف العراقية واعتماد المواقع الالكترونية لمجلس القضاء الاعلى او استحداث موقع مخصص من قبل المجلس للإعلان عن الحالات اعلاه من تاريخ ايصال العلم الى محاكم التحقيق، في اي وقت بعد فقدانه لغرض تحديد بداية سريان مدة الاربع سنوات على فقدانه وليس الاعلان من تاريخ اصدار حجة الحجر والقيمومة، لغرض تحديد بداية سريان مدة الاربع سنوات على فقدانه، وتقصي الوقائع القانونية والتحري الدقيق على اسباب فقدانه بغية تطبيق الفقرة القانونية السليمة ومعرفة الظروف التي يغلب معها احتمال وفاته، لعدم الانتظار اربع سنوات والتي تؤدي الى فقدان ورثته الكثير من الحقوق.