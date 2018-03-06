نهاية آذار موعد قرعة الحج لأبناء ذي قار

الناصري يشيد بمنح المحافظين صلاحية مناقلة الأموال ضمن الموازنة – الناصرية – باسم الركابي

اشاد محافظ ذي قار يحيى الناصري بالصلاحيات الممنوحة للمحافظين ضمن موازنة العام الجاري المتمثلة بمناقلة الاموال بما يخدم الصالح العام في المحافظات لكنه وصف الموازنة بالتقشفية.

وقال الناصري في تصريح ان (موازنة العام الجاري لاتزال كسابقاتها في الاعوام الماضية موازنة تقشفية تعتمد في عدد من ابوابها على الديون الخارجية وتقليص الانفاق العام) ونوه بـ(الصلاحيات التي منحت ضمن الموازنة للمحافظين في مناقلة الاموال بين البلديات وهو ما لم يكن متاحا في الاعوام الماضية)، مبينا ان (هذه الصلاحيات يمكن ان تحسن اداء الحكومات المحلية في ادارة مواردها المالية) . وفي شأن آخر حذر الناصري من استغلال الدوائر الحكومية وامكانياتها الخدمية في الدعاية الانتخابية لعدد من المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة .وقال في تصريح ان (المحافظة سجلت في الانتخابات السابقة عدداً من السلبيات في هذا المجال اذ تجاوز البعض على صلاحيات الدوائر الحكومية واستغل امكانياتها الخدمية بدوافع انتخابية).

توجيهات صريحة

مؤكداً انه (اصدر توجيهات صريحة لجميع الدوائر الحكومية في المحافظة بـعدم الانصياع لاي اوامر او توجيهات خارج الخطط الحكومية الموضوعة وفقا للقانون)، محذراً تلك الدوائر من (الانخراط في الحملات الانتخابية او الدخول الى جانب جهات حزبية). وشدد على (ضرورة ان تبقى الخدمات متاحة لعامة المواطنين وفي اطار الخدمة العامة وليس لمصالح انتخابية لهذه الجهة او تلك) .وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حذرت في وقت سابق من استخدام المؤسسات الحكومية ودور العبادة في الدعاية الانتخابية . على صعيد اخر اعلن مكتب هيئة الحج والعمرة في ذي قار عن تحديد نهاية شهر اذار الجاري موعدا لاجراء القرعة الالكترونية لمواسم الحج الخمسة المقبلة.

تدقيق طلبات

وقال مدير الهيئة هادر شاكر في تصريح ان (القرعة ستجرى نهاية اذار بعد اكمال تدقيق طلبات المتقدمين وتحويلها الى قاعدة البيانات ألاساسية في المحافظة)، موضحاً ان (القرعة ستجرى بين 45 ألف و500 متقدم لاختيار اكثر من 7 آلاف اسم منهم للمشاركة في الحج في المواسم الخمسة من العام 2019 وحتى العام 2023) . وكانت الهيئة قد أرجأت موعدا سابقا للقرعة لفسح المجال امام عدد من المواطنين لتقديم اوراقهم . واعلنت هيئة النقل الخاص في ذي قار عن تسجيل اكثر من الف مخالفة مرورية واحتجاز 200 مركبة في شهر شباط الماضي . وقال مدير الهيئة غالب الدخيلي في تصريح ان (الهيئة وبالتعاون مع مديرية مرور ذي قار سجلت 1357 مخالفة مرورية، واحتجزت 200 مركبة خصوصي تعمل بالاجرة في قضاء الناصرية) موضحا ان (اغلب تلك المخالفات تتعلق بالعمل تجاوزا داخل ازقة وشوارع الناصرية، ومخالفة تسعيرة النقل الرسمي والعمل من خارج المرائب المخصصة للنقل، بالاضافة الى عمل سيارات الخصوصي بالاجرة). وقالت ادارة مركز الناصرية للقلب ان الحكومة الاتحادية في بغداد حجبت منحة الـ250 مليون دينار التي وعدت باطلاقها شهريا لدعم المركز.وقال مدير المركز الطبيب حسين الكنزاوي في تصريح ان (الحكومة كانت قد وعدت باطلاق منحة شهرية قدرها 250 مليون دينار للمركز لكنها اطلقتها في تشرين الثاني الماضي فقط ثم حجبتها بعد ذلك)، موضحاً ان (هذه المنح كان يفترض ان تسهم في تطوير المركز وتحسين الخدمات التي يقدمها بعد اشهر من الازمة المالية التي اثرت سلبا في عمله). وكان ان مجلس الوزراء قد صوت العام الماضي على تخصيص منح مالية لعشر مؤسسات صحية في البلاد بينها مركز الناصرية للقلب بواقع 250 مليون دينار لكل مؤسسة شهريا. الى ذلك اعلنت دائرة صحة ذي قار عن غلق اربع صيدليات في المحافظة في شهر شباط الماضي لمخالفتها الضوابط والتعليمات القانونية .وقال مصدر في الدائرة في تصريح ان (الفرق الصحية التابعة لقسم التفتيش في الدائرة اغلقت صيدليتين في قضاء الشطرة واثنتين اخريين في سوق الشيوخ بسبب مخالفات قانونية من بينها عدم وجود الصيدلي او قيام اشخاص غير مختصين بادارة الصيدلية)، مضيفاً ان (فرق التفتيش انذرت كذلك صيدلية واحدة في الرفاعي ومختبرين رئيسين في الناصرية لمخالفتهم شروط الصحة العامة) .