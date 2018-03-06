كاتيوشا

هل سيتعلم صناع القرار ..؟ – هاشم حسن التميمي

بعيدا عن التاويلات المريضة، نسلط الضوء على تجربة مثيرة مرت مرور الكرام بدون اهتمام، وهي تمثل انموذجا لمحاربة الفساد وتحقيق انجازات باختصار الزمن والتكاليف، لكن اغلب صناع القرار غير راغبين في انقاذ البلاد وتسليمها للمخلصين من العلماء واصحاب التخصصات لتعارض ذلك مع المحاصصة….

نتحدث عن هذه التجربة النوعية ونحن لانتزلف لمعالي الوزير بل نختلف معه في قضايا كثيرة حيث كبل بضغوطات وسياسات قيدت حركته في ابعاد التعليم العالي من بعض التوجهات لصناع القرار الذين خانوا تعهداتهم بتسليم الوزارات وصناعة القرار فيها للتكنوقراط،رغم ان الوقائع والتجارب العالمية تشير ان اعادة اعمار المانيا واليابان وتنمية ماليزيا وسنغافورة والامارات وقبلها الدول الكبرى نفسها وغيرها من الدول كان بالاستعانة بالجامعات واصحاب الاختصاصات وليس بالساسة ووزراء المحاصصة المشكوك في شهادات ونزاهةاغلبهم.

نقول ان تجربة وزارة التعليم والعلوم والتكنلوجيا بتامين حماية العاصمة بغداد ومدن اخرى من الخزين الكيمياوي في موقع المثنى في سامراء باتلافه بطرق علمية اشادت بها المنظمات الدولية واقتنعت بخلو العراق من هذا السلاح المدمر، يعد انجازا لامعا ،ولكن الجانب الذي لايقل اهمية وخطورة تمثل في اعلان الوزير العيسى بان هذه العملية انجزت في ثمانية اشهر فقط وبجودة معيارية دولية وبكلفة ملياري دينار فقط، بينما انفقت منذ عام 2011 ثمانية وخمسين مليار بدون انجاز والمطالبة بـ(62) مليار اضافي نهبت كمخصصات وامتيازات لاشخاص بعضهم لم يقم بزيارة الموقع ولايعرف مكانه على الخريطة ولاغرابة في ذلك فاغلب مشاريعنا افتراضية الانجاز وهمية الوجود والحقيقي فيها المليارات المنهوبة…!

لنتامل مالم تتامله وتدرسه الجهات العليا او وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المنشغلة بالتسقيط والفضائح وكل مايثير من غرائز واحقاد وكراهية وكان العالم خال من الايجابيات والمبادرات الوطنية لشخصيات علمية او مواطنين بسطاء لهم عطاء وتضحية اصبحت مصدرا لاهتمام العالم حتى ان جهات فنية في هوليود ستنفق ملايين الدولارات لانجاز افلام لتوثيق الابداع العراقي والتضحيات التي صنعت الانتصارات بعد الانكسارات التي انجزتها المحاصصة الكسيحة. نعم لنتامل الفترة الزمنية لاتلاف هذا الخزين اللعين وكان على وشك ان يكون بيد داعش ومبلغ الملياري دينار لاتلافه وما انفق وما مطلوب ويصل الى (120) مليار يؤكد حجم هدر المال العام ويصل الى (118) مليار تذهب لجيوب المفسدين وسنعلم حجم الكارثة بضياع مئات المليارات من الدولارات المنتزعة من افواه الجياع والايتام ومستقبل الشعب العراقي المنكوب.

ما حدث درس كبير يجب ان يوثق ويدرس ويعمم في المجالات كافة، وهو رسالة لدولة رئيس الوزراء والرئاسات الاخرى والتي لاتريد ان تسمع الا صوت الحاشية ومريديهم، ان اعطوا كما يقول مثلنا الشعبي (الخبز لخبازته) ، وان يكون لاهل الاختصاصات مكانتهم في صنع القرار وتمثيل العراق في المؤتمرات الدولية والوطنية لضمان مصالح البلاد فغيرهم وسيط للاخرين وحريص لمصلحته الشخصية وليس الوطنية، ولنا ان نسال كم استاذ حقيقي وكل حسب اختصاصه وليس ( دمج او تزوير) دمج حضر مؤتمرات الاعمار والاعلام وقضايا التنمية والارهاب وحقوق الانسان ، ومفاوضات العقود والقروض المليارية ، الجواب اقرب للصفر فقد استحوذ (الخال وابن اخته) على الجمل بما حمل وضيعوا على البلاد فرص حقيقية للتقدم والازدهار، ونختم ونقول لاصحاب القرار ومن يدعو حقا للاصلاح عودوا لمنبع الخبرة في الجامعات انهلوا منها ولاتتدخلوا في شؤونها فهي خط احمر على المحاصصة بغير ذلك ستتحول الجامعات لمدارس تمنح شهادات ولاتقدم خبرات و تعلموا من هذا الدرس ان كنتم صادقين في ادارة البلاد وساعين لاسعاد العباد.

نعم بالعلم نعمر العراق وبالمحاصصة نخرب البلاد .