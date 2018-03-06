الرؤية القانونية لدى شعبان – حمدي العطار

ونحن بصدد الحديث عن جلسة استضافة عبد الحسين شعبان في الاتحاد العام للكتاب والادباء، من المناسب ان نتطرق الى الجانب والرؤية القانونية للمفكر شعبان والتي كانت موجودة بقوة في اكثر من كتاب.

يرى شعبان بإن هناك فرقا بين ما هو قانوني وما هو شرعي، فليس كل ما هو موجود بموجب القانون يعد شرعيا، ففي مجال العلاقات الدولية نأخذ مثلا (قرار تقسيم فلسطين الصادر سنة 1947) حظي بموافقة الدول الكبرى لكنه (قرار غير شرعي) من وجهة نظر شعبان على القرارات الدولية حتى تكتسب الشرعية إن لا تتعارض مع مبادئ القانون الدولي العام،فهو يرى ان “من الممكن حصول الموافقة في لحظة زمنية من قبل الدول الكبرى على قرار ما مثل احتلال العراق سنة 2003 كان عملا غير قانوني ولا شرعي ولم يحظ بترخيص دولي ولم يتحول الى واقع احتلال إلا بعد صدور قرار رقم 1483 من الامم المتحدة ” وبذلك فشل الاحتلال في تبرير وجوده اولا بأعتماده على معلومات مغلوطة حول (اسلحة الدمار الشامل) و في اثبات (علاقة النظام السابق بالارهاب وبأحداث 11 سبتمبر) فلجأ الى اطلاق شعار (الدعم الديمقراطي) فنتج عنه “الارهاب الاعمى، التشظي الطائفي،الميليشيات المستغلة، الفساد المستشري، وإنعدام الامن).

تحدث شعبان في الجلسة عن عن كتابه (إشكاليات الدستور العراقي “الدستور والدولة من الاحتلال الى الاحتلال” وكذلك عن كتابه الصادر سنة 2008 بعنوان (المعاهدة العراقية الامريكية من الاحتلال العسكري الى الاحتلال التعاقدي) ويخلص شعبان في توصيف الوضع بالعراق بعد 2003 “لا وجود لفلسفة واضحة للحكم في العراق بعد الاحتلال، توجد مشاريع متضاربة ومتناحرة لم تتخذ أرضية مشتركة وفق مفهوم الدولة المدنية (حكم القانون) ووجود (دستور عصري) (وجود حقوق وحريات) حرية التعبير والتنظيم وحق الاعتقاد لا إن تسير وفق اعتقادات سائدة، حق المشاركة في المناصب العليا بغض النظر عن الدين – الجنس – الطائفة، هذه المفاهيم في الدولة المضطربة بعد 2003 سرت في ظروف صعبة، كانت هناك فسحة واسعة دون وجود محددات” لقد (دهس) الاحتلال العراق، ويرى شعبان ان أي اتفاق او معاهدة تعقد بين طرفين غير متكافئين تعد من الناحية القانونية (اتفاقية إذعان وإذلال) وهي (إتفاقية باطلة)!

ويطرح عبد الحسين شعبان رؤيته من الناحية القانونية عن الاحزاب والحياة الحزبية في العراق، ويرى ان كل الاحزاب الموجودة في العراق هي إحزاب غير قانونية لأنها (غير مرخصة)،لا احد يعرف مصادر اموالها ولا عدد اعضائها،”الاحزاب العلنية المرخصة لم تأت في العراق الا مرتين الاولى سنة 1946 تم اجازت 5 إحزاب سياسية في حكومة سعد جبر ولم تستغرق فترة حكمه الا 100 يوم، والمرة الثانية سنة 1960 في زمن عبد الكريم قاسم ولم يرخص حتى الحزب الشيوعي العراقي في في حينها كما إن حزب البعث كان حزبا غير قانوني حتى وهو في سدة الحكم، وحينما تحالف البعث مع الشيوعي في الجبهة ايضا لم يرخص الحزب الشيوعي العراقي، وفعلا كان اعضاء الحزب الشيوعي في فترة الجبهة يتداولون مصطلح (العمل شبه العلني) ويشخص شعبان الاحزاب الاخرى في العراق (الاسلامية والمدنية) بإنها لا تملك (تجربة حزبية) وهي (احزاب غير قانونية وغير شرعية).

بغداد