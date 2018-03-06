حرب ضد الشعوب – يعقوب يوسف جبر

أقبح سلوك في التاريخ البشري هو الحرب ، لكن قد تكون أداة لا بديل عنها إذا كانت دفاعا عن الحق والكرامة والحق في الحياة ، لكن ماذا لو كان صاحب الحق الطرف الضعيف ؟ فهل يملك في الحرب تجاه الطرف القوي مقومات القوة في ميدان الحرب وميدان السياسة ؟

وهل تنتهي الحرب وتزول آثارها بمجرد تفوق طرف على آخر ؟ كلا لن تنتهي الحرب بل تظل مستعرة لكن بوجهها الآخر وهو الحرب السياسية ، لأن الطرف القوي من الصعب زعزعته ، فهي تظل قائمة لعقود من الزمن بل ربما أكثر ، فمفهوم الحرب العام أنها صورة للسياسة ، بغض النظر عن الطرف الباغي والآخر المبغي عليه ، قد تنتهي الحرب بانتصار صاحب الحق أو تنتهي بصورة مختلفة ، فالطرف المبغي عليه يخسرها وتتهاوى أحلامه في قطف ثمار الانتصار ، وعندها يفرض الطرف الباغي إرادته ويملي شروطه على الطرف المبغي عليه ، لكن ماذا عن الوضع في سوريا ؟

ماذا ينتظر المتحاربون الدوليون والاقليميون والمحليون ؟ هل يسيرون بسوريا نحو المجهول ؟ وما هي حدود طموحات جميع الأطراف هل هي واضحة ؟ على المستوى المحلي نجد ونلمس أن كل طرف من خلال المفاوضات الجارية ومن خلال التصريحات ، يرى أن خطته لإنهاء الحرب هي الأمثل وحسب نظره أنها الخطة التي تضمن استقرارا في سوريا ، ويبدو من خلال المعطيات ان الوضع في سوريا اشبه ما يكون قد وصل لنهاية مقلقة ، فكل طرف يناور ميدانيا وسياسيا لإخضاع خصمه على المستوى المحلي ، ليس مستغربا أن يطول أمد الصراع لفترة جديدة ، لقد اعتدنا على منطق سائد أن الحرب في سوريا هي حرب مصالح دولية بين طرفين متنازعين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ، لكن لو أخذنا بمبدأ المخالفة ، لوجدنا أنها ليست حربا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بل حرب طرفها الأول الدولتان الكبريان ، بينما طرفها الآخر هو الشعب السوري نظاما ومعارضة ، فالدولتان الكبريان منتفعان من هذه الحرب ومزالقها وآثارها ، فهي تدر منافع اقتصادية وسياسية عليهما ، وتعزز مكانتهما ونفوذهما في منطقة الشرق الأوسط ، فليس هنالك مغلوب على النطاق الدولي بل هنالك غالب ومنتصر دائما ، اما على النطاق الداخلي السوري فهنالك مغلوب دائما هو الشعب السوري حتى لو افترضنا أن نهاية الحرب وشيكة بأية صورة ، بهذا الوصف يبدو أن الحرب في سوريا تكتسب صورة جديدة للحرب ، ويبدو أن السوريين لم يعوا الدرس بعد ولم يتعظوا من دروس الحرب ، ولم يدركوا أنما يجري في بلادهم هو نمط جديد من الحرب ، غير مألوف من قبل ، حرب تدخلات اقليمية ودولية لجني المكاسب ضحاياها السوريون بكل اتجاهاتهم ، ومهما طال أمد الحرب او قصر لتنتهي ، فنهايتها محددة وواضحة ، بعد ان بات مصير سوريا وقدرها تحت الهيمنة الدولية ، لتصبح دولة سوريا وسيادة سوريا كأنها منطقة تقاسم نفوذ ، فليس مهما عدد الضحايا وليس مهما أن يضيع شعب ويتشرد ، المهم أن يحقق الكبار أهدافهم القومية ، ما يظهر في قاموس الحرب السورية أنها حرب بين دول كبرى تعضدها دول إقليمية ، مجرد أكذوبة لا تنطلي على خبراء الحرب والمحللين ، أما المفاوضات الجارية فهي مجرد غطاء سياسي لتضييع الوقت ، ومن يدري قد تطول هذه المفاوضات لعقود أخرى ، وليس مستغربا أن يطول زمنها ، فهنالك تجارب تاريخية طال فيها امد المفاوضات ، لأن المفاوضات بعض الأحيان قد تكون صورة للحرب المستمرة ، ويبدو ان المفاوضات السورية السورية لا تعكس صورة مثلى للمفاوضات ولمبادئها المعهودة والمتعارف عليها دوليا ، بل هي صورة لهدر الوقت واستعراض العضلات ، فهل هي مفاوضات بلا نهاية ؟ لتكون نمطا لحرب سياسية ؟ وحتى لو انتهت الحرب ووضعت أوزارها فإنها كما أسلفنا القول حرب لا تنتهي بل ستتواصل لكن في الميدان السياسي ، حتى لو بقيت ميدانيا حرب مناوشات بين الاطراف المتحاربة في سوريا او ضاقت حلقاتها عبر تفعيل ستراتيجية تخفيف حدة التصعيد ، المحصلة أن كلا من الولايات المتحدة وروسيا متفقتان على السيناريو والأهداف ، فمصالحهما القومية تفوق كل المصالح سواء الاقليمية او المحلية ، إذن الحرب مكسب لهما ووسيلة للمتاجرة ، لأنها حرب الأقوياء ضد الضعفاء ، فلو افترضنا ان سوريا كدولة داخليا كانت قوية ومنيعة لماذا انجرفت في وحل حرب كلفتها الثمن الباهظ .