الأبوة وسام لايستحقه الكثيرون – همسة السامرائي

إن أولى المراحل التي يمر بها الإنسان هي مرحلة الطفولة ، التي لايمكن لأي فرد محوها من ذاكرته فمنها تبدأ تصقل شخصية الطفل فكل مايعايشه في تلك المرحلة يظل ملازم له طيلة حياته ممايؤثر على مسيرته في الحياة ، فالأطفال نعمة لايقدرها سوى الذي عانى فقدها أو حرمانها ، لذا الطفل أعظم هدية ممكن أن تهدى للزوجين ، لكن للأسف هناك العديد من لايقدر أو يثمن قيمة مايملك ا ففي الآونة الأخيرة البعض منا سمع والبعض الآخر لربما كان شاهدا على العديد من المواقف التي سيتم ذكرها تباعا

ان كثرة الإجرام وموت الإنسانية ، والقسوة والظلم كلها شعائر تغلغلت بين الناس وأخذت حيزها لدى العديد منهم بكل أسف وبلافخر ، لكن المصيبة تزداد سوءا وتتفاقم أكثر حين تنظر في أعماق العلاقات الأسرية للبعض فنجد على سبيل المثال أبا يحمل هوية الأب دون أن يمتلك اي مقومات للأبوة لظلمه وقسوته وجحوده بحق أبنائه فيضرب ويشتم ويذم بسبب أو دون سبب وان كان هناك سبب فهو أقرب للتافه إما بسبب نقص المال أو العمل فهي حجج غير مبررة لعنجهيته ، وآخر يقول انا أضرب أبنائي بسبب تقصيرهم تجاه الدراسة ظنا منه بهذا الفعل إنه حريص على مستقبل أبنائه ، من خلال مواقع التواصل الأجتماعي شهدنا الكثير من هذه الاحداث الشنيعة ، فقبل فترة ليست ببعيدة كانت ام تطرح مشكلتها على مجموعة من النسوة وتقول ماذا افعل وكيف اتصرف من زوجي فهو يضرب ابنته دون مبرر فماكان لها سوى ان تحصد كم هائل من الشتائم الموجهة للزوج واتهامها بقلة الحيلة ، إذن هذه بلاشك حالة مرضية تصيب المجتمع ، مما قد تؤدي بحياة الكثير من الأطفال بسبب أعمال التعسف التي يمارسها الآباء بحق الأبناء هذا الكم من المشكلات أحيانا نحاول إستيعابه ولربما تداركه ، لكننا لانستطيع أن نغض النظر عن الجريمة النكراء التي يمارسها بعض الذين يسمون أنفسهم بالآباء ألا وهي المتاجرة بأبنائهم فهذه بحق جريمة لاتغتفر بحق الطفولة وبحق الإنسانية فكيف لأب يبيع إبنته بمبلغ مالي لشخص مجرد من الضمير كي ينعم ببعض المال والشخص االشاري يستغل الطفلة في أبشع الصور التي ممكن أن تعيشها كطفلة بريئة في عمر الخامسة أو العاشرة أي في ربيع العمر في الوقت الذي أقرانها يلهو ويدرس وينعم بالراحة والأمان في ظل كنفيه إلا ان هذه الطفلة التي لم يكن لها حق إختيار والدها عاشت ماعاشت من حرمان وتسول وخرق مهترئة ولقمة مسمومة منغصة ،،أتسآل كيف لك أن تغمض عينيك وانت مرتاح الضمير،،وطفلتك تصارع طفولتها بين أنياب الوحوش ؟؟!

أتمنى من القانون أن يتخذ أقصى العقوبات بحق هكذا آباء أجرموا بحق الابوة وبحق الطفولة ، فهل هناك أبشع أو أدنئ من هذا العمل ؟ الجواب كثرة البشاعة في مجتمعنا شوهت أجمل المعاني والقيم السامية والأخلاقية فباتت بلا حدود فكل تلك المظاهر السلبية التي نشهدها هي نتاج إبتعاد الناس عن إيمانهم وإنشغالهم بأمور دنياهم الفانية ،، أيها الآباء أنتم أمام مسؤولية كبيرة وان تحمل وسام الأبوة يجب ان تكون جدير بذلك ، الأطفال أمانة في أعناقكم الى يوم تبعثون ..فأدوا الأمانة بشكلها الصحيح قال رسولنا الكريم ( صلى الله عليه وسلم) ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)

فلم يجئ الحديث إعتباطي فأن من أعظم ماافترضه الله علينا تجاه نعمة الذرية ان نقوم على أمر تربيتهم ورعايتهم وتعاهدهم بمايصلح لهم أمور دنياهم وآخرتهم فالأولاد زينة الحياة الدنيا في نظر القرآن الكريم قال تعالى: ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا) { الكهف: 46}

فلاترموا أبناءكم طريق الهلاك فتقعدوا ملومين ومحسورين.