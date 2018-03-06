سباق لتسلح أم توازن قوى ؟ – سامي الزبيدي

خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السنوي أمام الجمعية الاتحادية الروسية والذي استغرق ساعتين كاملتين حمل الكثير من عبارات التحدي لأمريكا والغرب وتطرق فيه الى العديد من القضايا المهمة مؤكداً أن السنين القادمة ستكون حاسمة لروسيا اقتصادياً وعسكرياً ،وفيما يخص الأوضاع الداخلية لروسيا أكد على العمل على تحقيق الرفاهية للشعب الروسي والقضاء على الفقر خلال السنوات القليلة القادمة وزيادة رواتب المتقاعدين وتوسيع المؤسسات الديمقراطية والتوسع في الحريات وتطوير الزراعة حيث وصلت روسيا الى أرقام قياسية في إنتاج القمح وتحقيق التقدم التكنولوجي والاقتصادي لإنجاح مشروع المستقبل الروسي وأكد ان روسيا تثبت مكانها ضمن الاقتصاديات الكبرى في العالم ،لكن المهم في خطاب الرئيس الروسي إشارته الى التطور التكنولوجي الكبير في الصناعة الحربية الروسية وارتفاع ميزانية التسليح وأشار بوتين الى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستمع الى المقترحات الروسية فيما يخص التسليح إضافة الى خروج أمريكا من اتفاقية الدفاع الصاروخي ونشرها صواريخ نووية تكتيكية في أوربا مما اضطرنا الى تطوير أسلحة وإنتاج أخرى حديثة ومتطورة لم تعرف سابقاً ومن أهمها إنتاج صواريخ عابرة للقارات تستطيع الوصول الى أي مكان في العالم ولا تستطيع أي منظومات صواريخ من التصدي لها كما قامت روسيا بتصميم طاقة نووية فائقة القوة لتزويد صواريخ مجنحة مما سيجعل هذه الصواريخ قادرة على تجاوز كل أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي الموجودة أو الواعدة كما بدأت بتصميم أسلحة إستراتيجية لا تتبع مساراً بالستياً مما يجعلها قادرة على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي كما تم إنتاج طائرات حديثة ومتطورة وإنتاج صواريخ مجنحة تحمل قواعد نووية وإنتاج غواصات تعمل بدون طواقم بحرية وطورت روسيا صاروخا نووياً لا تملكه أية دولة في العالم وأنتجت غيرها من المنظومات الصاروخية والأسلحة المتطورة الأخرى ،وأشار الرئيس الروسي الى أن الأسلحة الحديثة ليست موجهة للعدوان إنما للدفاع عن روسيا وللحفاظ على التوازن والسلم العالمي مشيراً الى أن سياسة القطب الواحد قد انتهت وذكر الرئيس الروسي ان أمريكا وحلف شمال الأطلسي لم يسمعونا وفرضوا المزيد من العقوبات على روسيا والتي نحاول تقليل تأثيرها على الاقتصاد الروسي .

وذكر بوتين انه لا يمكن لأية قوة تحجيم روسيا ،وتطرق الرئيس بوتين الى العلاقات الإستراتيجية والمتميزة بين الصين والهند وبين روسيا ودعا الى العمل المشترك مع الغرب وليس النظر الى روسيا كعدو للغرب بل يجب احترام المصالح المشتركة كما أكد الرئيس الروسي في حالة استخدام القوة ضد روسيا أو حلفائها سيكون لروسيا ردا سريعاً وقوياً عليها وان استــــــــخدام الأسلحة النووية ضد حلفائنا يعد هجـــــــــوما نووياً على بلادنا وسيكون الرد قوياً ، وذكر الرئيس بوتين ان العملية العسكرية في سوريا تظهر زيادة في قدرات روسيا الدفاعية وأظهرت المستوى العالي لجيشنا. ان خطاب الرئيس الروسي أعاد الثقة لروسيا ولقدراتها العسكرية والصناعية والتكنــــــــولوجية المتطورة كونها دولة كبرى ومؤثرة في العالم وعرض للعالم القدرات المتطورة لـــــــــــلقوات المسلحة الروسية في جميع المجالات خصوصاً الصــــــــــواريخ والقوة الجوية والبحرية وفي الأسلحة النووية وأظهر مدى التطور التقني والتكنولوجي الذي وصلته روسيا في صناعتها الحربية التي تطورت كثيراً خلال فترة حكمه وفي اقتصادها الذي بدأ يتعافى رغم العقوبات الأمريكية والغربية .

ان ما ذكره الرئيس الروسي من إنتاج أسلحة نووية متطورة ومنــــظومات صواريخ حديــــــــــثة ومن زيادة ميزانيـــــــــــة التسليح ليس سباقاً جديدا للتسلح بين روسيا وأمريكا والغرب لكنـــــــــه كما ذكر رسالة لأمريكا والغرب ليعيدوا حساباتهم في مسألة تــــــــوازن القوى في العالــــــــــم فالأسلحة المتـــــــــــطورة الروسية هي للحفاظ على هذا التوازن وعلى المصالح المشتركة وللحفــــــــــاظ على السلم العالمي والابتعاد عن ســـــــــياسة القطــــــــب الواحد التي أعلن بوتين انتهاءها.