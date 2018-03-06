شحاتة: المونديال حلمي الغائب

شيكابالا وراء رحيلي عن الزمالك وندمت على تجربة العربي

{ القاهرة – وكالات: أكد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أنه لم يعتزل التدريب ولكنه لا يقبل إلا بالعروض التي تناسب تاريخه وقدراته، موضحاً أنه رفض مؤخرا عددا من العروض من منتخبات أفريقية. وأضاف شحاتة في تصريحات تليفزيونية أنه سيغادر إلى المغرب بعد أيام للحصول على أعلى رخصة تدريبية دولية من الاتحاد الأفريقي، بعدما تم اختياره من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مع فوزي البنزرتي ونبيل معلول.

مباراة فاصلة

وأشار إلى أن منتخب مصر تأهل حسابيا لمونديال 2010 ولكن مسألة اللائحة وإقامة مباراة فاصلة حرمت الجيل الذي دربه طويلا من أكبر أحلامه، وهو الحلم الذي كان يتمنى تحقيقه وغاب عنه رغم أنه يشعر بأن الفوز بلقب أمم أفريقيا 2010 كان تعويضا إلهيا عن ضياع حلم كأس العالم. وأوضح أنه نادم على تجربة تدريب العربي القطري لأنه لم يدرس الفريق واللاعبين بالشكل الكافٍ، مؤكداً أن تجربته في تدريب الزمالك عام 2011 لم تفشل ولكن رحيله جاء بسبب خلاف مع رئيس النادي السابق ممدوح عباس، حول رغبة الأخير في بقاء محمود عبد الرازق شيكابالا، ورغبة شحاتة في الإطاحة باللاعب بعد اعتراضه على استبداله. وأشار إلى أن الأهلي حسم بنسبة كبيرة للغاية فوزه بلقب الدوري المصري، موضحا أن الصراع الحقيقي يتمثل في الوصافة والمربع الذهبي وأيضا البقاء بالدوري. وأكد أن تجربة الأهلي ثابتة ومستقرة وهو الفريق الأفضل في الموسمين الماضي والحالي مع مدربه حسام البدري نظراً لوجود منظومة كروية، مشيرا إلى أن مسألة عدم تجديد عبد الله السعيد للأهلي ليست مشكلة للنادي ولا يجب أن يتم الهجوم على اللاعب بسبب حرصه على مستقبله. وأضاف: رأيي الشخصي أن عبد الله السعيد وأحمد فتحي يجب أن يتم تقديرهما لأن هذا الثنائي تخطى الثلاثين عاما ويبحثان عن عرض مالي جيد في ختام مشوارهما الكروي. وأوضح أن الكرة الأفريقية تغيرت تماما عن الماضي وأصبح هناك تكتيك تدريبي، مشيرا إلى أن الفرق المصرية الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والزمالك والمصري في الكونفيدرالية مطالبين بنتائج طيبة في جولة الذهاب بدور الـ32.

نصيحة المستشار

وعن تجربة إيهاب جلال المدير الفني للزمالك، قال شحاتة: لو استمر إيهاب على نفس النظام الذي يقدمه حالياً سيكون الفريق رائعا، الزمالك حاليا يلعب شوط أول ممتع به كل فنيات الكرة ولكن في الشوط الثاني مؤخراً يتحول لفريق آخر. وأشار إلى أن إيهاب جلال مدرب كبير ومميز ولا يحتاج إلى نصيحته، موضحاً أن الزمالك يحتاج لتنظيم أدائه. وتابع للأسف الزمالك لم يكن يستحق أن يدربه المدرب المونتنيجري الفاشل نيبوشا، لأنه دون المستوى تماما. وأكد أن الزمالك يدفع ثمن كثرة تغيير الأجهزة الفنية وأيضا سوء اختيار بعض المدربين بجانب تغيير اللاعبين، وهو ما أدى لحالة من عدم الاستقرار، موجها نصيحة للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي بألا يتدخل في عمل إيهاب جلال ويحافظ على بقائه.